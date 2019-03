El Once confunde con sus rotaciones

Oscar Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

Once Caldas no convence con su estilo de juego. En ocasiones muestra irregularidad, como contra Cúcuta, Alianza Petrolera y Patriotas y las constantes rotaciones no le permiten consolidar un equipo fuerte.

Los periodistas deportivos coinciden en que es necesario darle continuidad a la nómina.

LA PATRIA les hizo tres preguntas:

1. ¿Está bien que se cambie de equipo tan constantemente?

2. ¿Se volvió el técnico Hubert Bodhert una persona predecible en su planteamiento?

3. El equipo toca, arma juego, pero no finaliza, ¿es problema de definición o de entendimiento entre compañeros?

Jorge William Sánchez (Los Dueños del Balón, de RCN)

1. Hay un plantel con mayor número de jugadores, todavía no hay una titular definida y las rotaciones no han funcionado.

2. La parte táctica y el planteamiento se volvieron de fácil lectura para los rivales y hay dificultad para encontrar una propuesta diferente.

3. La falta de definición es inseguridad del jugador por no tener continuidad en la cancha, hay que mejorar ese aspecto y en la construcción del juego ofensivo.

Josué Jaramillo (La Noche Deportiva, de Todelar)

1. Pudo negociar la nómina principal en Tunja que era una victoria segura y ahora tiene que ganar lo que perdió allá. Prefiero lo seguro allá que lo inseguro acá.

2. Se equivoca en los cambios la mayoría de veces y ya se sabe a qué hora los hace, cambió la tranquilidad del grupo por Diego Arias, no hay volante de marca.

3. No hay definición, tiene jugadores ubicados en otras posiciones. No tiene un entrenador de arqueros actualizado en conocimientos, Henao no está preparado.

Rusbel Franco (El Combo Deportivo, de Caracol)

1. Se equivoca con las rotaciones, van nueve partidos oficiales, no ha encontrado el 11 ideal, falta experiencia para manejar grupos más amplios.

2. El esquema es moderno, con extremos y tres atacantes arriba, el problema es que encuentre los jugadores para cada posición.

3. Falta el entendimiento entre jugadores, no hay nómina regular, no se estabiliza y lleva al desconcierto de ellos.

Mario César Otálvaro (Siempre Fútbol, de La Cariñosa)

1. No me gustan las rotaciones, menos si son totales como lo hace Bodhert. Por el contrario hay jugadores que necesitan minutos para adquirir nivel.

2. La idea de juego es lo importante y el Once Caldas la tiene. Me gusta el módulo de Bodhert, no creo que los inconvenientes pasen por el planteamiento.

3. El problema es de definición, no tiene un goleador, y por no marcar se han perdido puntos, partidos y clasificaciones. Genera opciones, pero finaliza mal.

Esteban Jaramillo (Columnista de LA PATRIA)

1. Una cosa es entrenar y otra dirigir. Rotar no es solo descansar. Es buscar fecha a fecha alternativas de juego individuales y colectivas con soluciones tácticas.

2. El Once hoy es pausado, monótono, predecible, sin sorpresa. Bodhert es resistente a los consejos y hasta al aprendizaje.

3. El equipo no arma juego. Tiene largos traslados y pases entre líneas inconclusos o defectuosos. Cuando profundiza lo hace sin chispa, sin accionar perfiles y en confusa definición.

Entrenaron

Los jugadores que no convocaron al partido contra Patriotas entrenaron ayer en el Bosque Popular. Los que jugaron en Tunja hicieron trabajos de recuperación. Hoy hace práctica el equipo completo.

Próxima fecha

- Mañana

3:15 p.m. Bucaramanga - Patriotas

5:00 p.m. Once Caldas - Junior

5:30 p.m. Jaguares - Tolima

7:45 p.m. La Equidad - Cúcuta

- Domingo

2:00 p.m. Santa Fe - Rionegro

4:00 p.m. Unión Magdalena - Pasto

5:00 p.m. Cali - Millonarios

6:00 p.m. Envigado - América

- Lunes

8:00 p.m. Huila - Alianza Petrolera

- 25 de abril

Medellín - Nacional