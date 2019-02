El colombiano Winner Anacona es el campeón de la Vuelta a San Juan

Por Filiberto Rojas Ferro

Desde el 31 de agosto de 2014, cuando con el equipo Lampre ganó la novena etapa de la Vuelta a España, el ciclista colombiano Winner Anacona no ganaba otra fracción, en una sequía de cinco años que llegó con el valor agregado del título de la edición 37 de la Vuelta a San Juan en Argentina.

En sus cuatro temporadas con el Movistar Team, Anacona había cumplido con un impecable trabajo de gregario para Nairo Quintana o Alejandro Valverde, pero ahora, como lo hizo Dayer Quintana en el Tour de San Luis de 2016, Winner recibió el apoyo del Movistar Team, incluido el trabajo de Nairo, para conquistar su primer título.

El boyacense confirmó que ahora llega con la mejor motivación para también disputar el Tour Colombia, aunque confesó que “Nairo quiere brillar” en la carrera de casa, que se disputará del 12 al 17 de febrero en territorio antioqueño.

- ¿Qué significa este título de la Vuelta a San Juan?

Es algo bonito y muy importante, es una tercera victoria, contando la etapa de la Vuelta a España, la de hace dos días y este título, en una carrera por etapas importantes a nivel de Suramérica, con una buena representación del World Tour, que ha elevado el nivel de la carrera y es empezar a agrandar mi palmarés.

- ¿Qué significa que está vez fue Nairo el que haya trabajó para su victoria?

Es algo que confirma el compañerismo y la amistad, porque es algo que yo siempre he hecho por él y esta vez él lo hizo por mí. Él me dijo antes de la etapa del Colorado que si yo me sentía bien, que él me iba a ayudar, y así fue, Nairo hizo un gran trabajo.

- ¿Hace cuánto estaba buscando un triunfo así?

Desde la última vez que gané y levanté los brazos en la Vuelta a España, la verdad que desde mi primer año en el Movistar siempre quise ganar y había sido complicado, porque cuando tuve la vía libre para hacerlo en algunas carreras, no contaba con las fuerzas o con suerte, así que era esquivo, pero al fin pudimos romper ese hielo.

- ¿Cómo analizó el ataque y lo que hizo en la subida al Colorado?

Parecía algo de locos, de hecho muchos pensaban que la fuga no iba a llegar a término, porque cuando ataqué era para probar piernas para ver quiénes respondían, sin pensar que iba a ser un ataque decisivo, por eso fue muy parecida a esa de la Vuelta a España, en la que me fugué desde bien atrás.

- ¿Cuando llegó a argentina se imaginaba ganar en el Alto del Colorado?

Tengo poquitas victorias, pero las que tengo transmiten esa pasión o esa vieja escuela del ciclismo, porque eso le gusta a la gente, cuando se da espectáculo, no en los últimos kilómetros, sino probando desde lejos, por eso no me la esperaba, pero salió bien y me queda un bonito recuerdo, otra anécdota para contarle a mis hijos.

- Qué espera ahora del Tour Colombia?

Vine a Argentina para prepararme de cara a Tour Colombia, porque correr en casa va a ser algo bonito, es la única oportunidad que tenemos de correr allá. Tengo la ambición de llegar muy bien al Tour Colombia y confirmé que llego en muy buena forma, pero Nairo también quiere brillar, entonces espero que las cosas nos salga bien, porque tenemos un equipo muy bueno para disputarla, sea conmigo o con alguno de mis compañeros.

- Y la temporada, de nuevo como principal coequipero en todas las carreras para Nairo o con este resultado podría ir en busca de otra carrera?

Al final, esto que hago es muy bueno, pero pesa mucho más lo que han hecho Nairo, Alejandro (Valverde) y (Mikel) Landa, son corredores que han hecho grandes cosas en carreras de tres semanas y mi trabajo va a seguir siendo de gregario para ellos, pero esto sí me da moral para buscar alguna etapa.

- ¿Volverá a acompañar a Nairo en el Tour de Francia?

No sé, espero estar en el tour para acompañar a Nairo, pero hasta ahora tengo definidio el calendario hasta Cataluña, así que espero estar allá en el ocho del Movistar Team, pero es algo que hay que ganarse con el resultado de las carreras y lo qjue se haga hasta cuando definan el ocho.