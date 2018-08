El ciclista Jhon Ánderson Rodríguez está de vuelta

Camila Espinosa *

LA PATRIA | Barrancabermeja

Jhon Ánderson Rodríguez (AV Villas) compitió en la Vuelta a Colombia con la ilusión de coger ritmo, luego de año y medio sin éxito en el francés Delko Marsella, pero en la etapa del martes se cayó en el descenso a Barichara (Santander) y se retiró de la ronda nacional.

El manizaleño, de 21 años, regresó a mitad de año a Colombia y el AV Villas le abrió las puertas para que se pusiera a tono y compitiera en la Vuelta, con la posibilidad de firmar con el Team Manzana Postobón para el 2019.

"Volver fue muy bueno, tener un equipo acá es importante para mí, ya que era complicado tenerlo a mitad de año, pero me acogieron de la mejor manera. Era la primera vez que corría la Vuelta, es muy complicada, con un nivel altísimo", dijo Jhon Ánderson.

Un día brilló en el Tour del Porvenir 2016 al ganar la quinta etapa, volverse líder de la carrera y de la montaña, a los pocos días recibió una oferta del equipo francés Pro Continental Delko Marsella

para correr en el 2017 y firmó, pero el sueño no fue como se lo pintaron.

"No me sentí en mi confort, no podía hacer ciclismo por obligación, siempre hay que disfrutarlo y no lo sentía así, entonces decidí regresar a Colombia, no fue el año perdido y terminarlo compitiendo para mí es perfecto", contó el pedalista.

Dice que no se adaptó, tuvo problemas por el calendario, lo programaron para carreras de embalajes y nada de montaña, su especialidad. Tampoco tuvo buena relación con sus compañeros.

"Me dio duro la estadía, el equipo no me dio el 100% de lo que yo pensaba, fue muy difícil estar lejos de la familia y el idioma. Con los compañeros me sentí inconforme, tienen formas de pensar muy diferentes a nosotros, es complejo adaptarse a esas reglas, hay unos que lo logran y otros como yo que no resisten la presión", señaló.

En abril terminó su contrato con el equipo francés y empezó nuevamente el proceso en el ciclismo colombiano, por eso corrió la Vuelta, pero una caída no le permitió seguir en la competencia.

El manizaleño cumplió el objetivo principal de tener actividad y ahora se enfocará en el Clásico RCN, al que espera llegar en óptimas condiciones para pelear por una etapa y por la clasificación Sub-23.

Jhon Ánderson también trabaja con miras al Mundial de Austria. "Pocos mundiales son para escaladores como este, sería una ficha clave para ayudar y estar allá”, afirmó.

* El periodista y el fotógrafo fueron invitados por la organización.

La etapa

Barrancabermeja, con sus 33 grados centígrados (a la sombra), recibió ayer a los ciclistas de la Vuelta a Colombia, en la décima etapa que ganó el embalador Juan Sebastián Molano (Manzana Postobón), 2 horas 41 minutos y 38 segundos después de salir de Bucaramanga, tras 122 kilómetros de recorrido. Con la de ayer, Molano completó dos victorias en esta Vuelta, mostrando su poder en las llegadas masivas.

En la general, Juan Pablo Suárez (EPM-Scott) le descontó un segundo al líder, Jónathan Caicedo, al

bonificar en el segundo esprint del día y quedó a 50 segundos. El caldense Carlos Julián Quintero sigue en el primer lugar de clasificación de los esprints.

La etapa

1. Juan Sebastián Molano (Manzana Postobón), 2.41,38; 2. Johan Colón (Coldeportes), m.t.; 3. Cristihan Talero (GW Shimano), m.t.; 4. Diego Ochoa (EPM-Scott), m.t.; 5. Juan Pablo Suárez (EPM-Scott), m.t..

General

1. Jónathan Caicedo (Team Medellín) 37 horas 15 minutos 08 segundos; 2. Juan Pablo Suárez (EPM-Scott), a 50; 3. Óscar Sevilla (Team Medellín), a 1,06; 4. Álex Cano (Coldeportes) a 2,37; 5. Fabio Duarte (Manzana Postobón) a 3,28.

Los caldenses

7. Pedraza (GW Shimano), a 5 min 14 seg; 10. Dídier Chaparro (Supergiros), a 7,23; 57. Luis Miguel Martínez (EPM-Scott), 1.06,12; 59. Carlos Julián Quintero (Aguardiente Antioqueño), a 1.07,26; 120. Carlos Mario Ramírez (GW Shimano), a 2.24,02.