"Dios me dio otra oportunidad": Róbinson Jaramillo

LA PATRIA | Manizales

18 días estuvo en Holanda el ciclista caldense Róbinson Jaramillo. El Chavito, como le dicen, sufrió un accidente el domingo 17 de marzo en el Mundial de Paracycling, que se disputó en el velódromo Omnisport Apeldoorn. Hoy le darán salida y regresará de inmediato al país.

Desde entonces, empezó la recuperación que lo tiene en fisioterapia y con los ánimos arriba para volver a pedalear y aspirar al título del mundo, como lo ha dicho.

LA PATRIA entrevistó a Jaramillo, quien habló desde suelo holandés.

- ¿Cómo se accidentó?

Era el Mundial y fui con la ilusión de estar entre los ocho mejores del mundo. La mentalidad era ganar. Guardé todas las fuerzas e iba con el corazón en la garganta, como se dice en el ciclismo. La carrera fue una agonía muy grande y, en la última vuelta, me lancé con toda en el embalaje, pero se me apagaron las luces. Vi oscuro, porque el esfuerzo fue sobrenatural. Al final hice un movimiento brusco y mi mano derecha se me zafó del manubrio y perdí la estabilidad. Me salí de la línea de carrera y fui a parar contra las vallas, donde estaba un fotógrafo y no tuve tiempo para esquivarlo. Me estrellé contra él y el taponazo fue bravo.

- ¿Qué le hicieron en la operación?

Me colocaron platinas y tornillos en dos vertebras. La escapula y las costillas se recuperan solas.

- ¿Qué hace en estos momentos de la recuperación?

El fisioterapeuta de la clínica me tiene el siguiente programa: levantarme en la mañana, sentarme entre 15 y 20 minutos, luego recostarme. A las 10:00 de la mañana me levanto, camino un minuto y me acuesto. A las 12:00 del día, hora del almuerzo, me siento entre 15 y 20 minutos. A las 3:00 de la tarde camino dos minutos y, en la noche, otra vez sentado y me vuelvo a acostar.

- ¿Quién paga su tratamiento allá?

Estoy enfocado en mi recuperación, pero sé que la Federación Colombiana de Ciclismo está encargada de todos los trámites.

- ¿Qué le dijeron para su categoría nueva?

En un comienzo hicimos una gestión ante la UCI, pidiendo mi reclasificación. No estaba en igualdad de condiciones en la mía. La UCI me revisó y me bajó de C5 a C4. Esperaremos a ver qué sucede.

- ¿Hay Chavo para rato en el ciclismo?

Claro, sé que me voy a recuperar. Me llené de susto, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, no te niego que lloré mucho. No quiero ni pensar en eso, pero cuando te dicen lo que me ocurrió, pasan muchas cosas, pero Dios es grande, me dio otra oportunidad, de tantas que me ha dado. Mi sueño es ser campeón del mundo, sin embargo, eso no lo puedo lograr solo, necesito el apoyo de todos. Con trabajo y buen apoyo llegaremos muy lejos.

Por qué Paralímpico

Róbinson perdió la movilidad de su brazo derecho el 28 de agosto del 2007, cuando fue arrollado por un auto en Lusitania. Desde entonces sufre un desgarramiento del plexo braquial, por eso se pasó a la modalidad paralímpica, tras ser figura en la ruta convencional.

Con ángeles al lado

Róbinson no duda en reconocer el apoyo que le han dado personas en toda su carrera.

"Juan David y Carlos Manuel Martínez, de CJ Martins, han sido incondicionales conmigo siempre".

También habla de la familia que encabeza la señora Erika Klimkowski, quien vive en Estados Unidos: "Los conocí en el Mundial del 2015 y siempre han estado ahí conmigo".

Contó que Luisa Ríos y Esteban Pimiento fueron quienes le ayudaron para que lo atendieran a tiempo, luego del accidente: "Ellos son los que hacen la Etapa del Café".

Habló de Valentina Vásquez Gómez, su novia: "Significa mucho, amor verdadero; nunca vio lo superficial, vio más allá de lo físico, mi forma de ser, mi corazón. La posibilidad de compartir juntos, cosas pequeñas, pero que son grandes con ella".