Dídier Chaparro hizo un podio para enmarcar en el Clásico RCN

Ricardo Patiño

LA PATRIA | MEDELLÍN (Antioquia)*

Una Navidad hace 20 años en Santa Rosa de Cabal (Risaralda) marcó la ruta en el ciclismo de Dídier Alonso Chaparro López.

Su padre, Efraín, compró dos bicicletas. Una para su esposa, Luz Stella, y la otra para sus cuatro hijos. Dídier mostró en sus primeros pedalazos que le sobraban fuerzas para llegar lejos. Su papá no se equivocó con el regalo, “porque ese muchacho me aguantó mucho y me pareció guapo desde el principio", rememora don Efraín.

Dídier, nacido hace 31 años en Santa Rosa, pero un hijo de Caldas por su formación deportiva, consiguió ayer en Medellín su mayor logro deportivo, después de 15 años de subidas y bajadas en el ciclismo. Quedó tercero en la edición 58 del Clásico RCN, la segunda carrera más importante del país. Lo hizo por encima de Juan Pablo Suárez, campeón el año pasado, y el colombo-español Óscar Sevilla, ganador de tres clásicos, solo por nombrar a algunos (ver recuadro Otros más).

Fue, además, segundo en la clasificación de la combatividad y sexto en la montaña.

Caldas figuró en la carrera después de 25 años cuando en 1993 quedó campeón Luis Alberto el Pollo González. Antes lo hizo Rubén Darío Gómez en 1961 y 1962.

Merecido

"Ese muchacho ha sufrido mucho", es la frase repetitiva de sus allegados para resumir su trayectoria. Doña Stella dice que varias veces llegó a la casa llorando porque no se le daban las cosas, a pesar de su consagración a este deporte. Todos los días se levanta a las 5:00 a.m., se prepara su desayuno y regresa de entrenar al mediodía a su hogar, donde su mamá lo recibe con el almuerzo.

Los fríjoles y el pescado son sus platos preferidos.

"Siempre le ha dado prioridad a su deporte. Por eso este logro es un premio a su lucha. Así llueva no para de entrenar porque hace rodillos en la casa", comenta doña Stella.

Dídier es reservado en sus cosas. Habla poco, pero cuando lo hace es concreto. El pasado jueves cuando ganó la etapa reina entre Mariquita (Tolima) y Manizales madrugó a llamar a su mamá, algo poco habitual en competencia. "Lo escuché motivado. Me pidió la bendición y me preguntó por el hermano menor que estaba en la clínica. No más", dice doña Stella.

El corredor y su equipo Supergiros tenían preparado el asalto al Alto de Letras. Dídier mostró sus capacidades de escalador a 3 mil 680 metros de altura y descendió con clase para celebrar en casa con su familia y amigos.

"Él venía bien. Sabía que si coronaba Letras entre los primeros iba a ganar porque se conoce esa ruta de memoria. Esto es el premio a todo lo que ha sufrido, a su fortaleza", reconoce su hermano Miguel Ángel, quien escuchó por radio la etapa, pues estaba en la clínica internado.

Aguantó

Jhon Jairo el Ñato Narváez, curtido en el ciclismo caldense como técnico y mecánico, conoce de cerca el proceso de Dídier. Siempre lo vio como un corredor completo. "A los 19 años fue 11 en la general de un Clásico RCN y tercero en la Sub-23. Siempre ha respondido", reconoce.

El Ñato también ha sido testigo de su dolor. De cómo se preparaba para carreras nacionales y no iba por falta de apoyo. Eso lo desmotivó, unido a los problemas de salud que lo tuvieron a un paso de dejar la bicicleta. "Hace seis años fuimos a un Clásico con un solo carro. Terminamos en Bogotá y no teníamos cómo devolvernos. Apareció Leonardo Grajales y nos dio plata para almorzar, gasolina y peajes. El camino no ha sido fácil", recalca Narváez, quien también siente como propio este podio.

La valentía es lo que ha tenido parado a Dídier. Róbinson el Chavo Jaramillo es su parcero y resume esta historia con una palabra: disciplina. "Siempre fue mi guía en el ciclismo por sus dedicación. Su victoria en Manizales me erizó la piel", agrega el Chavo.

Marcela Palma, la novia de Díder, también disfruta este sueño. Son cinco años de relación en los que lo ha visto caer y pararse. "Siempre ha estado enfocado en el ciclismo. A veces dejamos de vernos una semana por sus entrenamientos".

Dídier aún no cree lo que vive. "Me parece mentira", repite insistentemente. El 2018 ha sido su año, pues viene de ser noveno en la general de la Vuelta a Colombia. Su sonrisa y lágrimas reflejan un sentimiento que tenía guardado hace años.

La frase

"Siempre quise tener a Dídier en el equipo, pero por presupuesto no se pudo antes. Lo aguanté y le tuve paciencia. Ratifica con este logro lo bueno que es", Luis Fernando Otálvaro, técnico de Supergiros

Otros más

A la actuación de Dídier en el Clásico RCN también se une la del villamariano Carlos Julián Quintero (Aguardiente Antioqueño), pues ganó la cuarta etapa en Funza (Cundinamarma) y fue líder por un día. El pedalista ganó este año los esprint especiales de la Vuelta a Colombia.

Wálter Pedraza (GW Shimano), séptimo en la Vuelta, tampoco se queda atrás. Fue segundo en la tercera etapa que terminó en Anapoima y se ubicó 14 en la general.

El sanfeleño Yeison Rincón (Sundark Arawak) se destacó en los Sub-23. Terminó en la casilla sexta en su segundo Clásico.

La etapa

1. Jairo Cano (EPM-Scott), 1.50,41; 2. Weimar Roldán (Medellín), m.t.; 3. Steven Cuesta (Deprisa) m.t.; 4. Heberth Gutiérrez (Supergiros), m.t.; 5. Wílmar Molina (Depormundo), m.t.; 6. Javier Gómez (Boyacá), m.t.; 7. Jaime Castañeda (Orgullo Paisa), m.t.; 8. Miguel Ángel Rubiano (Coldeportes), m.t.; 9. William Muñoz (Strongman), m.t.; 10. Roberto González (Supergiros), m.t.

General Individual

1. Álex Cano (Coldeportes), 30.25,53; 2. Edward Beltrán (EPM-Scott) a 49; 3. Dídier Chaparro (Supergiros) a 2,27; 4. Óscar Sevilla (Medellín) a 2,55; 5. Hernán Aguirre (Manzana) a 3,04; 6. Juan Pablo Suárez (EPM-Scott) a 3,47; 7. Óscar Quiroz (Strongman) a 4,37; 8. Rafael Montiel (Orgullo Paisa) a 6,52; 9. Alexis Camacho (Coldeportes) a 6,55; 10. Cristian Muñoz (Coldeportes) a 7,27.

Otros

Equipos: 1. Coldeportes-Zenú-Café Sello Rojo.

Montaña: 1. Edward Beltrán (EPM-Scott).

Metas Volantes: Robigzon Oyola.

Sprint especiales: Javier Gómez.

Regularidad: Óscar Sevilla.

Combinada: Álex Cano.

Gran diferencia: Edward Beltrán.