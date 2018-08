Dayan Alejandro Álape, desplazado por la guerrila, alista sus puños para el mundial de artes marciales mixtas

Ricardo Patiño

Dayan Alejandro Álape Fajardo está marcado por la violencia. Hace 16 años llegó a Manizales de Florencia (Caquetá), donde la guerrilla expulsó a su familia. Dejaron su casa y todo lo que sus padres, Gloria y Reinaldo, construyeron por años.

Dayan, de 20 años, poco reniega de su pasado, a pesar de que no olvida cuando llegó a la ciudad y durmió con su familia por un mes en un taller. Extendieron cartones y compartieron cobijas, mientras su padre alquiló una casa para vivir con sus cinco hermanos.

"Él nos hizo las camas, siempre trabajó la soldadura. Fueron días difíciles porque de la nada dejamos todo en Florencia. Sueño con sacarlos adelante", insiste este joven, que estudió hasta noveno grado en el Liceo Isabel La Católica.

Dayan está enseñado a esquivar golpes en su vida. Es campeón nacional de artes marciales mixtas y alista sus puños para representar al club deportivo Kings Fithing, de Manizales, en el mundial de Baréin en noviembre próximo. Antes intentará pelear el 8 de septiembre en el coliseo Jaime Duque, de Villamaría, donde estarán los mejores exponentes del país, pues se fracturó una costilla en un entrenamiento.

Atrapado

La vida le ha dado muchas vueltas a Dayan. A sus 16 años mataron a su padre en el barrio San José en Manizales. Le pegaron cinco puñaladas por robarlo, según comenta. No alcanzó a cumplirle el sueño de verlo en el Ejército. "Él siempre quiso pagar servicio, pero la mamá no lo dejó. Por los peligros de esa época, le compraron la libreta militar. No sé por qué me dio por irme, tal vez por la insistencia de mi papá", rememora Dayan.

La música también estuvo en sus planes para controlar su hiperactividad. Estuvo seis años en Batuta, pero la cambió por la lucha; sin embargo, se desmotivó y bajó los brazos porque no le cumplieron. "Entrenaba mucho y cuando se acercaba la competencia me decían que no había. Eso me desinfló, a pesar de que logré una medalla de bronce en un campeonato nacional".

Dayan es poco expresivo, pero en la jaula parece un animal. "Es explosivo y técnico", como lo describe su técnico, Cristian Quintero, quien acondicionó su lugar de entrenamiento en los bajos de la tribuna norte del estadio Palogrande, después de estudiar en Argentina y Brasil.

Su rutina es de lunes a sábado para perfeccionar su técnica y llegar en buena forma al mundial. Para Dayan esta práctica se convirtió en un estilo de vida hace año y medio y la ve como un escape a las cicatrices que tienen su vida. "La jaula es mi segundo hogar. Acá estoy así esté triste. Toda esa energía la descargo en este espacio que me ha dado tanta felicidad y más ahora que puedo representar al país en el mundial".

Dayan no ha dejado de prepararse con la ilusión de mejorar las condiciones de su familia. Viven en el barrio San José, donde se mueve en su bicicleta para entrenar con su hermano Jhoan Sebastián, que también se dejó atrapar por las artes marciales mixtas. Él como su técnico venden boletas y postres con la esperanza de recoger dinero que le permita pelear por un título mundial en Baréin.

¿Qué es?

Muchos conocen de las artes marciales mixtas por las peleas que se observan en la cadena internacional Fox Sports, que transmite el UFC de Estados Unidos. Allí, peleadores de distintas partes del mundo, se miden en un octágono estilo jaula con el simple objetivo de vencer a su rival. Para muchos, la violencia de esta práctica es lo que lo hace atractivo.

Patadas, puños y todo tipo de golpes lanzan los peleadores, que utilizan un protector bucal y uno para los testículos, además de guantes y canilleras, según la categoría. Agallas, coraje y ante todo saber pelear son clave para llevarse la ovación del público.

La frase

"Antes de entrenar le ayudo a mi mamá en los quehaceres del hogar, pero no dejo de pensar en el torneo mundial", Dayan Alejandro Álape.

La cifra

$10 millones aproximadamente cuesta el viaje y la inscripción del deportista para estar en Baréin.