Cuando la oración es parte de la preparación para ganar

Camila Espinosa

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

"Muchos jugadores entran a la cancha con el pie derecho y haciendo la señal de la cruz. También hay quienes van derechito al arco vacío y meten un gol o besan postes. Otros tocan el cesped y se llevan la mano a los labios".

"Con frecuencia se ve que el jugador lleva una medallita en el cuello y, atada a la muñeca, alguna cinta con protección mágica. Si tira desviado el penal es porque alguien le ha escupido la pelota. Si desperdicia un gol hecho es porque algún brujo ha cerrado el arco enemigo. Si pierde el partido es porque ha regalado la camiseta de la última victoria".

El texto es parte del capítulo denominado "Talismanes y conjuros" que el escritor uruguayo Eduardo Galeano le dedica a la relación entre el fútbol y la religón en su libro El fútbol a sol y sombra.

Lo que escribe Galeano se ve todos los días en cualquier escenario. Sin importar el deporte, la edad, la religión y la categoría, cada atleta tiene una manera particular de agracederle a Dios.

LA PATRRIA habló con seis personajes locales sobre deporte y religión.

Con Dios y la virgen de Guadalupe

Todos los días, antes de empezar la jornada, Maira Vargas saca de su billetera la imagen de la Virgen de Guadalupe y reza una oración que su padre le escribió allí hace como cinco años.

"Lo hago como ritual, porque soy católica, tengo fe, creo en Dios y lo mínimo que debemos hacer es agradecerle", explica la triatleta, elegida el año pasado como la Deportista del Año en Caldas.

Además de Dios y la Virgen de Guadalupe, Maira es creyente del Ángel de la Guarda: "Le pido que me guie por el camino correcto, es como algo especial y por eso le oro".

Sin embargo, Maira no es habitual visitante de la iglesia: "No sé, lo hag individual, no soy de ir a la iglesia o visitar un santo en especial, lo hago así por convicción".

La deportista caldense se encomienda a Dios para las próximas metas: Juegos Centroamericanos, Juegos Suramericanos y porqué no, Juegos Olímpicos.

Línea directa con Jesús

Hubert Bodhert es católico y promueve la oración dentro del Once Caldas, siempre al inicio de cada entrenamiento, pese a que no todos los jugadores profesan la misma religión, respetan la fe y creencias de cada uno. En esta Semana Santa tan atípica, con dos partidos de por medio, el técnico ha sacado tiempo para reflexionar.

"Siempre me encomiendo a nuestro señor Jesucristo, porque él es el dueño de la empresa, los santos son intermediarios y cuando tu tienes vía directa con el presidente, pues vas a él", aseguró el DT cartagenero, quien se atrevió a criticar a su ciudad natal por no respetar la oración en esta época tan importante: "No es toda la ciudad, pero allá se ve más rumba y vacaciones que religión en esta época", afirmó.

"La Semana Santa para nosotros inicia el Jueves Santo (contra Millonarios) y termina el Domingo de Resurección (frente a Equidad), entonces visualizo una Semana Santa próspera y de cosas buenas, con reflexión y entrega en los momentos que tengamos para poder vivirla con pasión", dijo Bodhert.

Acercarse a la Iglesia

Para Diego Peralta, defensor central del Once Caldas, el objetivo de la Semana Santa es claro, acercarse a la Iglesia, promover la herencia religiosa que recibió de sus padres y abuelos como ir a misa y bendecir el agua. "La comida de los siete potajes (tradicional del Jueves Santo) y el saumerio son tradicionales en mi casa", contó Peralta, quien reconoció que hace más de dos años no se confiesa.

Este cucuteño de la edad en la que murió Cristo (33 años) recuerda mucho la procesión del fuego, aunque desde que juega fútbol profesionalmente no vive esta ápoca con la misma intensidad de antes por los partidos y entrenamientos.

"Es el tiempo para poder reflexionar sobre cómo vivimos y cómo podemos ser mejores, también es tiempo para hablar de la Iglesia y para agradecerle a Dios por la vida y todo lo que nos da".

Para Peralta no hay día que no comience y termine con Dios, con el Padre Nuestro y durante esta Semana Santa espera hacer el Viacrusis, vivir con fe las 14 estaciones que pasó Jesucristo antes de ser crucificado.

"Es algo emblemático, representa el amor de Dios por nosotros sus hijos y es algo que todo católico debe vivir con entrega y reflexión", dijo Diego Peralta.

Devoto de San Miguel Arcángel

Carga en su billetera cuatro tesoros que nada tienen que ver con dinero, pero sí con el valor que él les ha dado en su vida: la oración de la Misericordia que le regaló su abuela, una imagen de la Virgen María y otra de San Miguel Arcangel, de quien es devoto, junto a una foto de su familia. Son los amuletos de Mauricio Restrepo, volante del Once Caldas.

"San Miguel Arcángel es el que siempre nos protege y nos guía, al que generalmente le pido que me cuide en mi profesión".

Restrepo, normalmente, iba al Viacrusis con su familia. Heredó la creencia católica de sus padres, quienes están en Manizales, y ya visitaron la Catedral Basílica y se alistan para asistir mañana a la procesión de las estaciones de la muerte de Cristo en la iglesia del barrio Palermo.

"Ahora la Semana Santa es muy distinta, antes no se jugaba, se respetaba mucho el Jueves y el Viernes Santo, pero para quienes somos creyentes lo importante es aprovechar este tiempo para refelexionar y promover el cambio", contó el volante.

Andrea vuela con "Diosito"

Andrea Jaramillo no puede olvidar aquella vez que casi se mata en su parapente en Venezuela: "No sé, iba derecho para el suelo, me iba a matar y sentí que alguien me dijo o haces algo o te mueres", recuerda Andrea, quien ayer empacó maletas y viajó al Panamericano de Brasil.

La deportista dice que aquella tarde cambió de posición con su cuerpo en el parapente y se salvó.

Cuenta, además, que cada que siente que tiene un problema en el aire aparecen dos gallinazos y le muestran la corriente de aire que debe tomar: "Siempre he pensado que son mi esposo (Jimmy) y mi tío (Nicolás), quienes se mataron también en accidentes. Pero no falta el ayy Diosito, ayúdame".

Andrea se define como católica no practicante: "La verdad, no voy a misa, solo voy a la iglesia cuando ceremonias especiales con familia, o cuando acompaño a mi abuela".

"Siempre, antes de lanzarme, hago una oración personal, pero nada más", cuenta la campeona panamericana de parapente, quien lleva en su cartera una estampita de la Virgen y en alguna ocasión la madre de un deportista le regaló un escapulario que colgó en el parapente, pero se le perdió.

Creo solo en Dios

Andrés Felipe Rendón Llanos ganó el pasado fin de semana medalla de bronce en el Panamericano de Barranquilla.

Como ha sido costumbre siempre se encomienda a Dios antes de subir al tatami: "Trato de estar concentrado, pensar en el resultado, sé que hago las cosas bien, pero siempre me encomiendo a Dios".

Rendón Llanos se declara católico, pero no es devoto de un santo en especial: "Solo Dios, creo en él y por eso no tengo devoción por otro", indicó Rendón, quien inició el ciclo de preparación para buscar los puntos que le permitan ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde debutará el karate.

El deportista dice que este tiempo de Semana Santa lo aprovecha para ir a la iglesia y participar en las ceremonias que hay: "Es un espacio para la familia y para ir a la casa de Dios".