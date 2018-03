Consulte la guía deportiva del fin de semana

Compiten en enduro

Manizales. La I Válida del Campeonato Nacional de Enduro, modalidad del motociclismo, se cumplirá este fin de semana en Carmen de Viboral (Antioquia). Allí estará el caldense Paulo César Mejía (foto), que viene de ser campeón en la categoría E3. El corredor pasó este año a Máster A. También estará su sobrino Santiago Vallejo, en iniciación.

Salga a las ciclovías

Manizales. Las tradicionales ciclovías de la Alcaldía se cumplirán mañana sin ninguna novedad. La comunidad puede disfrutar de estos espacios por la Avenida Santander y los barrios Chipre y La Sultana, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.

Mañana, final en La Asunción

Manizales. La final de la Copa Carrataplán en La Asunción será mañana. Los organizadores anuncian una fiesta deportiva para cerrar con broche de oro el partido que disputarán, a las 2:00 p.m., Vidrialum Tenis Láser y Comuneros United Tomates Alejo. Habrá actividad todo el día.

Match Play en Golf

Manizales. Hoy y mañana se jugará la primera ronda del torneo local de golf en la modalidad Match Play (juego por hoyos) para todos los jugadores de la región. Se disputará en Primera, Segunda, Tercera y Sénior. Mateo Gaviria y Eduardo Escobar con los candidatos para vencer.

Ciclopaseo a La Tomatera

Manizales. Si quiere pedalear mañana puede asistir al ciclopaseo de la Secretaría del Deporte Municipal. Saldrá a las 8:00 a.m., pasará por la Avenida Santander y descenderá hasta San Marcel para luego ascender al sector de La Tomatera.

Se muestra en artístico

Manizales. 148 deportistas de 30 clubes, entre ellos Génesis de Manizales, compiten en el Primer Campeonato Interclubes de patinaje artístico. Gerónimo Gallo representa a Caldas en el coliseo de la Luna en Chía (Cundinamarca), Viajó con la monitora Alejandra González.

Prográmese en Marchagás

Manizales. Esta es la programación para hoy del XXVI Torneo de Marchagás en la categoría élite, que va en la primera ronda. Red Integrada de S.S - Fama S.A.S (6:00 p.m.); Constructora El Ruiz - Metálicas Hurtado (7:00 p.m.); Tecniservicio Agroindustrial - ABC Jurídica S.A.S (7:00 p.m.); Pipe Pintura- Mackdiesel (8:00 p.m.) y Virgin Mobile - Inox Forma.

Están en cuartos

Manizales. El XVII Torneo de Marchagás se acerca a su final. La programación para mañana de los cuartos de final. CJJ Contadores - El Parche (11:00 a.m.); GR Construcciones - Viajes Agentur (6:00 p.m.) y Embragues y Cajas Quintero - Oncólogos de Occidente (7:00 p.m.).

Fogueos de las selecciones

Manizales. La Selección Caldas Infantil de fútbol tendrá partidos amistosos este fin de semana, con miras a la semifinal nacional en Armenia. Hoy jugará a las 12:00 m. en Villamaría y mañana a las 4:00 p.m. en la cancha sintética Luis Fernando Montoya, mientras que el lunes estará a la 1:00 p.m. en Riosucio, donde también se fogueará la prejuvenil a las 3:00 p.m. con Antioquia.

Juegan las mujeres

Manizales. Envigado - Atlético Nacional abrirán hoy (10:00 a.m.) la cuarta fecha de la Liga Águila Femenina, que tiene aplazado el juego entre Santa Fe y Equidad. Los otros partidos: Alianza Petrolera - Bucaramanga (3:00 p.m.); Patriotas - Fortaleza (3:00 p.m.) y Junior - Unión Magdalena (5:30 p.m.). Mañana: América - Cortuluá (12:00 m.); Pasto - Bogotá FC (2:30 p.m.); Cúcuta - Tolima (3:30 p.m.) y Real Santander - Huila (6:00 p.m.).

Fútbol de ascenso

Manizales. Valledupar, líder del torneo de la B, disputará hoy (3:00 p.m.) su partido de la cuarta fecha contra Real Santander. El resto de la fecha: Tigres - Universitario de Popayán (2:00 p.m.); Fortaleza - Bogotá FC (2:30 p.m.); Barranquilla - Cortuluá (3:00 p.m.). Mañana: Atlético - Real Cartagena (3:00 p.m.) y Llaneros - Cúcuta Deportivo (3:30 p.m.). Lunes: Pereira - Orsomarso (6:00 p.m.) y Quindío - Unión Magdalena (8:00 p.m.).

Sigue el Chiquifútbol

Manizales. Desde las 10:00 a.m. se disputarán los 20 partidos de la categoría A del Chiquifútbol, que hoy tendrá su segunda jornada. Los niños de 10 y 1 años competirán en la cancha sintética Luis Fernando Montoya. Habrá programación hasta las 6:00 p.m.

Copa Regional de natación

Manizales. El club Pirañitas de Viterbo recibe hoy a 80 nadadores de Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Tolima y Caldas en la séptima versión de la Copa Regional. Los deportistas competirán en las pruebas de 50 libres en pecho, espalda, mariposa y 100 metros combinado.

Ciclismo de élite

Italia. Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), Carlos Betancur (Movistar) y Julián Cardona (EF Education First) serán la cuota colombiana en la clásica Strade Bianchi (Italia), que se correrá hoy y tendrá un recorrido de 184 kilómetros con inicio y llegada en Siena, sin puertos de montaña, pero con algunas rampas con inclinación hasta del 18%.

En Nacional de bicicrós

Manizales. 28 corredores llevó Caldas a las válidas I y II de la Copa Nacional de BMX que se cumplirán este fin de semana en Ubaté (Cundinamarca). La lista: Juan José Buitrago, Juan Esteban Echeverry, Samir Andrés Suárez, Valentina Villegas, Jerónimo García, Felipe Jaramillo, Jorge William Castillo, Daniel Stiven Díaz, Manuel Hincapié, Ana Sofía Arcila, Juana Torres, Jens Heisler Ballesteros, Nicolás Gómez, Samuel Valencia, Jerónimo Marín, Juan Martín Antía, Jacobo Ramírez, Matías Giraldo, Juan Felipe Rivera, Juan José Jaramillo, Julián Martínez, Juan Carlos Cardona, Santiago Hernández, Fernán Montoya, Santiago Naranjo, Ricardo Chávez, Juan José Duque y Esteban Pimiento.

Interligas de karate

Manizales. Los mejores karatecas de Caldas están en Bogotá, donde disputan el Campeonato Nacional Interligas, selectivo al Centroamericano. La lista la encabeza Andrés Felipe Rendón. También fueron: Juan Felipe Astudillo, Michael Stiven Guerrero, Jacobo Puentes, Sebastián Ramírez, Álvaro Germán Castaño, Sergio Tobón, David García, Sergio Rodríguez, Mateo Giraldo, Julián David Guerrero, Jerónimo Hurtado, Sergio Mosquera, Santiago Montoya, Dayana Martínez, Sofía Ospina, Laura Sofía Pescador, Sofía Cárdenas, Nicoll Juyo, Dayan Tatiana López, María José Pineda y Laura María Alzate.

Fútbol del mundo

Manizales. Real Madrid, que está a 14 puntos del líder Barcelona, visita hoy al Getafe (2:45 p.m.), Estos son otros partidos destacados del día: (9:30 a.m.-, Fox Sports) Schalke 04 - Hertha, (10:00 a.m., DirecTV) Southampton - Stoke City, (10:00 a.m., DirecTV+) Tottenham - Huddersfield, (10:15 a.m., Espn2) Sevilla - Athletic Bilbao, (11:00 a.m., Espn) Troyes - Paris Saint-Germain, (12:00 m., Fox Sports2) Lazio - Juventus, (12:30 p.m., Fox Sports) Leipzig - Borussia Dortmund, (12:30 p.m., Espn2) Liverpool - Newcastle United.

Mañana: (6:00 a.m., Espn3) Levante - Espanyol, (6:30 a.m., Fox Sports) Genoa - Cagliari, (8:30 a.m., DirecTV+), Brighton - Arsenal, (10:15 a.m., Espn2) Barcelona - Atlético Madrid, (11:00 a.m., DirecTV+) Manchester City - Chelsea, (12:00 m., Fox Sports2) Freiburg - Bayern Munich, (2:45 p.m., Espn2) Milan - Inter.

Inicio del triatlón

Manizales. El triatlón caldense comienza hoy su calendario. Maira Alejandra Vargas, Angie Villamil, María Luis Ríos, Eduardo Londoño, Cristian Camilo Torres, Daniel Bustamante, Santiago Aldana, Víctor Echeverry, María Paula Aldana, Julián Avendaño, Valentín Giraldo, Carlos Ramírez, Alejandro Marín, Fredy López, Mike Suárez y José Fernando Giraldo estarán en la Copa Valle que se realizará en Pance (Valle del Cauca). El departamento tendrá competidores en las tres categorías: infantil, juvenil y élite. Esta salida servirá de preparación para la primera Copa Colombia, que será en San Andrés entre el 13 y el 15 de abril.