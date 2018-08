Concentrados en las medallas en los Juegos Supérate Intercolegiados

LA PATRIA | MANIZALES

El atletismo de los Juegos Supérate Intercolegiados terminó ayer en la pista del estadio Palogrande, después de dos jornadas.

Unos 100 corredores compitieron en infantil, prejuvenil, juvenil, más la rama paralímpica, según el reporte de la entrenadora Yenny Marcela Calderón.

Alejandro Vera, del colegio Jaime Duque, ganó sin problema los 2 mil metros planos. El estudiante ahora piensa en el Zonal Regional en octubre en Cali para pensar en un cupo en la final nacional.

En esta misma prueba, Luna Camila Román sacó la cara por la ENAE al triunfar. Apenas lleva ocho meses de práctica, pero comienza a ver los frutos de los entrenamientos diarios.

Los Juegos también tuvieron acción ayer en tenis de mesa y ajedrez, este último con la participación de 60 deportistas. Hoy, al finalizar la tarde, se conocerán los campeones de las diferentes categorías.

Programación

- Hoy

7:00 a.m. Ajedrez, en la Liga Caldense ; 8:00 a.m. Lucha olímpica, en la Liga Caldense; 1:00 p.m. Tejo, en la cancha del barrio Minitas; 2:00 p.m. Tenis de mesa, en la Liga Caldense.

- Mañana

7:00 a.m. Natación, Bosque Popular El Prado; 7:00 a.m. Tenis de campo, Liga Caldense; 8:00 a.m. Karate, Liga Caldense. 8:00 a.m. Ciclismo; 8:00 a.m. Yudo, Liga Caldense.

- Viernes

7:00 a.m. Tenis de campo, Liga Caldense; 8:00 a.m. Boxeo, Coliseo Mayor; 8:00 a.m. Ciclismo; 8:00 a.m. Esgrima, Liga Caldense; 8:00 a.m. Taekwondo; 8:00 a.m. Patinaje, Unidad Deportiva Palogrande.

- 8 de agosto

8:00 a.m. Triatlón, Bosque Popular El Prado.

Simón Restrepo, Institución Educativa Mariscal Robledo

Me gusta el ajedrez para mostrar mis habilidades.

Isabella Orrego, Redentoristas

Me encanta representar al colegio y más en Intercolegiados.

Nicolle Geraldine Moreno, Instituto Universitario de Caldas

Con el ajedrez aprendo muchas habilidades.