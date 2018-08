Alejandra le apunta al Zonal Regional

Camila Espinosa

Alejandra González estudia en la Institución Educativa Antonio María Hincapié, del corregimiento Santa Helena, en Marquetalia, y desde allá viajó a Manizales para competir por uno de los dos cupos de tejo al Zonal Regional de los Juegos Supérate Intercolegiados. Lo consiguió y se quedó con el título departamental.

"Sé jugar tejo por mi familia, siempre lo practicamos. Este año el profesor me motivó a entrenar", contó Alejandra, cuando dominaba ayer la competencia femenina que se realizó en la cancha del barrio Minitas.

Ella tiene 17 años y mucho potencial en el tejo, lo practica dos veces por semana con sus padres convertidos en técnicos.

"Para venir me dijeron que estuviera tranquila, que siempre buscar un buen ángulo y que le pusiera cuidado a la puntería", contó Alejandra, quien sueña con ser odontóloga.

Junto a ella clasificaron otros tres tejistas (ver recuadro Tejo), así como competidores de otros cuatro deportes.

Para el Zonal, Coldeportes aún no ha decidido cuántos cupos les dará a los departamentos en cada disciplina, por eso LA PATRIA publica los primeros de cada prueba que seguro competirán en esta fase. Si se dan más, cada Liga deberá revisar las marcas de los atletas para determinar quiénes más van a la competencia. Hoy habrá finales en seis deportes.

Programación

- Hoy: 7:00 a.m. Natación, Bosque Popular, 7:00 a.m., Tenis de campo, Liga Caldense; 8:00 a.m. Taekwondo, Liga Caldense; 8:00 a.m. Patinaje, patinódromo 8:00 a.m. Boxeo, Coliseo Mayor; 8:00 a.m. Esgrima, Liga Caldense.

- 8 de agosto: 8:00 a.m. Triatlón, Bosque Popular; 8:00 a.m. Ciclismo, velódromo; 10:00 a.m. Porrismo.

- 9 de agosto: 8:00 a.m. BMX, pista de motovelocidad.

Ajedrez

Infantil novatos masculino: Marlon Restrepo Benítez, de Manizales.

Infantil novatos femenino: Karen Vargas Henao, de Aguadas.

Prejuvenil masculino: Rafael Rincón González, de Manizales.

Prejuvenil femenino: Isabella Ceballos Castellanos, de Manizales.

Juvenil femenino: Francy Yuliana Bolívar, de Riosucio.

Juvenil masculino: Esteban Pintada Ramírez, de Villamaría.

Lucha olímpica

45 kg: Santiago Zapata y Juan Camilo Betancurt.

48 kg: Miguel Ángel Díaz Mantilla y Roony Mantilla Durán.

51 kg: Estiven Bocanegra.

55 kg: Luis Miguel Tangarife, Daniel Enrrique Díaz y Jhon Estiven Cardona.

60 kg: Nicolás Gómez.

71 kg: Santiago Rúa y Mateo Hincapié.

76 kg: Alexánder Gonzales.

Tenis de mesa

Infantil novatos masculino: Juan Manuel Rivera Muñoz, de Manizales.

Infantil novatos femenino: Angélica Castaño Molano, de Pensilvania.

Prejuvenil masculino: Martín Echeverry, de Manizales, Alejandro Loaiza, de Manizales y Santiago Cabezas, de La Dorada.

Juvenil femenino: Nicol Dayana Reiran, de La Dorada, y María Camila Henao, de Pensilvania.

Juvenil masculino: Santiago Echeverry, de Manizales, Andrés Estiven Gonzales, de Manizales, y Santiago Ramírez, de Manizales.

Levantamiento de pesas

69 kg: Angie Franco, de Manizales.

53 kg: Tatiana López, de Manizales.

50 kg: Gregorio Saldarriaga, de Manizales.

69 kg: Jónathan Alzate, de Manizales.

77 kg: Daniel Graciano, de Manizales.

Tejo

Femenino: Alejandra González y Yuliana Yisleny Ortiz, de Marquetalia.

Masculino: John Édison Cortés Giraldo, de Chinchiná, y Juan Diego Agudelo, de Villamaría.