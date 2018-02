Cuatro ciclovías para mañana

Manizales. Los amantes de la ciclovía dominical tendrán mañana cuatro espacios para disfrutar: la Avenida Santander, La Sultana, Chipre y ahora Comuneros. Las programaciones irán de las 8:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía. Además habrá actividades complementarias, como aeróbicos, baile deportivo y otros.

Confa inaugura sus torneos

Manizales. Mañana, a las 10:30 de la mañana, Confa inaugurará tres torneos: XVIII Torneo Sabatino Veteranos La Rochela, XXXIV Torneo Dominical Veteranos La Rochela, XXXV Torneo Dominical Santágueda. En total serán 58 equipos en los tres torneos y cerca de 700 deportistas que se encontrarán durante todo el año.

Final en Aranjuez

Foto | Darío Augusto Cardona | LA PATRIA

Manizales. Los grupos deportivos de Café Redes y Tenis Láser Dino Shop se encontrarán mañana, a las 3:00 de la tarde, en la final del torneo Reyes Magos de Aranjuez. Por la tercera plaza lo harán, a las 11:00 a.m., Aranjuez y la Universidad de Manizales. Habrá programaciones desde las 9:00 de la mañana.

El Once Deportivo invita

Manizales. El Once Deportivo, club tradicional de fútbol de la ciudad, invita a los chicos de todas las edades para participar en las diferentes categorías. Martes y jueves, a partir de las 8:00 a.m., en la sintética de Aranjuez; lunes y viernes en la Unidad Deportiva Palogrande, y miércoles en el Bosque Popular. Informes: 3136344569.

El tenis hace departamental

Manizales. En grupos con enfrentamientos de todos contra todos empezará la primera Parada Departamental de Tenis en la Unidad Deportiva Palogrande. Las categorías: Primera, Segunda A y B, Tercera A y B, y Cuarta Mixta. Esperan deportistas de Manisol, Liga de Tenis, Campestre, Bosque Popular y Academia Cafeteros. Informes: 8863868 y 3202139076.

Los esperan en Peralonso

Manizales. Están abiertas las inscripciones para los equipos interesados en participar en los torneos, Nocturno de Microfútbol y Dominical de Banquitas, en Peralonso. Los interesados pueden llamar a César Ramírez: 3144044712 y 8963673. Se disputa en la cancha del Multifamiliar de Peralonso y Fanny González.

Definen en La Asunción

Foto | Darío Augusto Cardona | LA PATRIA

Manizales. En la cancha de La Asunción mañana se definirán los equipos que disputarán el próximo fin de semana las semifinales de la Copa Carrataplán. Los juegos: 12:00 m. Comuneros United Tomates Alejo - Vidrialum Tenis Láser; 2:00 p.m. MIA G.P.S. Sportin - Vidrio Listo; 4:00 p.m. Vidrio listo Tomates Alejo - Celumóvil La 21 Pinturas Graniltex.

Corren los bicicrosistas

Manizales. Unos 100 bicicrosistas de Caldas se esperan mañana en la I Válida de la Copa de Occidente en Santa Rosa de Cabal (Risaralda). La competencia será en la pista del sector La Hermosa. Este año se cumplen 10 años de la carrera, según el técnico Mauricio García.

Semifinales en Villamaría

Manizales. El torneo de fútbol para mayores de 35 años en Villamaría conocerá mañana sus finalistas. La programación en el Polideportivo: 11:00 a.m. Mabe- Vidrialum de Gorra y a la 1:00 p.m. La 33 VIP - Universidad de Manizales ABC Jurídica. El campeón se conocerá en una semana.

Viajaron a Cota

Manizales. Este fin de semana se cumplirá en Cota (Cundinamarca) la I Válida del Campeonato Nacional de Ciclomontañismo, modalidad cross country. Viajaron Martín Rivera, Rodrigo Cardona, Sofía Villegas, Jacobo Mejía y Óscar Humberto Flórez. Estos tres últimos recibieron apoyo para trasladarse del ingeniero José Ignacio Londoño, ya que la Liga no tiene Reconocimiento Deportivo.

Compiten en Armenia

Manizales. El patinódromo del Parque de la Vida en Armenia es sede del Tercer Nacional Interclubes de Transición, con deportistas entre los 11 y 13 años. Caldas es representado por corredores de los clubes Milenium, Azores y Speed Line. La competencia empezó ayer y termina mañana.

Se abre la temporada

Manizales. La I Válida del Campeonato Nacional de Motovelocidad se cumplirá este fin de semana en Zarzal (Valle del Cauca), que dará inicio a la temporada, según la Fedemoto. Allí estará el piloto neirano Héctor Yilén Aguirre Ceballos, el mejor corredor del departamento.

Están en campamento

Manizales. El Primer Campamento Selectivo 2018-2019 de hockey para las categorías abierta y juvenil damas, y Sub- 19 varones se cumple en Medellín. Por Caldas: Sara Narváez, María José Giraldo, Camila Salazar, Isabela Duque, Sofía Buitrago, Sofía Zuluaga, Sofía Cadavid, Juan Camilo Giraldo, Martín Jaramillo, David Ocampo, Santiago Hoyos, Juan Camilo Zuleta, Sebastián Patiño y Thomas Marín.

Pedaleo por el Eje

Manizales. El domingo 25 de febrero habrá ciclopaseo Por los caminos del Café, programado por Bike House. La convocatoria es para todos los ciclomontañistas del Eje Cafetero. Los interesados se pueden inscribir en www.bikehouse.com.co o en el teléfono 8867015.

Arranca el Chiquifútbol

Manizales. La tercera edición del Chiquifútbol de la Alcaldía de Manizales será inaugurado hoy a las 8:30 a.m. en la cancha sintética Luis Fernando Montoya. La competencia reunirá 78 equipos en tres categorías: 12 en el femenino infantil (13 a 15 años), 26 en el niños B (7 a 9 años) y 40 en el niños A (10 y 11 años). Hoy se disputarán los partidos de la categoría niños A, después de la inauguración y hasta las 6:00 p.m..

Chequeo en tejo

Manizales. Convocatoria abierta a los clubes de tejo para que los competidores menores de 18 años asistan mañana, después de las 2:00 p.m., al chequeo, que será en el campo de tejo Minitas, con el objetivo de conocer nuevos talentos y fortalecer el grupo de Caldas con miras al Campeonato Nacional Juvenil que será en mayo. Información: 3137418833.

Festival de Baby Fútbol

En la cancha de la Terminal de Transporte habrá jornada mañana en el Festival de Baby Fútbol. Los juegos: 7:45 a.m. La Consolata - CP Manisol; 9:00 a.m. La Consolata - CP Manisol; 10:00 a.m. CD Racing AE - La Consolata AE; 11:00 a.m. Futuro Caldense AE - CD Talentos AE; 12:00 m. Talentos - Wekam FC; 1:00 p.m. CD Talentos - CD Campeones Manizales.

Otros juegos: 10:00 a.m. CD Racing - La Consolata C1: 11:00 a.m. Valfor FC - La Consolata C2; 12:00 m. CD Campeones Manizales - Asofutbol Chiquilines.

Fútbol del mundo

Foto | EFE | LA PATRIA

Manizales. Los siguientes son los partidos más importantes hoy y mañana en las mejores ligas del mundo.

- Hoy

9:30 a.m.: Wolfsburg - FC Bayern Munich (Fox Sports); 9:00 a.m.: Udinese - Roma (Espn); 10:15 a.m.: Eibar - Barcelona (DirecTV); 11:00 am.: PSG - Strasbourg (Espn); 12:30 p.m.: Huddersfield - Manchester United (DirecTV+); 2:45 p.m.: Genoa - Inter de Milán (Fox Sports 2); 2:45 p.m.: Málaga - Valencia (DirecTV Sports).

- Mañana

6:30 a.m.: Torino - Juventus (Espn 2); 9:00 a.m.: Napoli - SPAL (Fox Sports); 9:00 a.m.: Bologna - Sassuolo (Fox Sports2); 10:15 a.m.: Atlético Madrid - Athletic Bilbao (Espn 2); 12:00 m.: Atalanta - Fiorentina (Fox Sports2); 2:45 p.m.: AC Milán - Sampdoria (Fox SPorts2) 2:45 p.m.: Betis - Real Madrid (Espn 2).