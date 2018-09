Se queja de ruido de academia de baile en Manizales

"El ruido no deja estar en paz de día, ni permite dormir de noche. En el vecindario no sabemos quién podrá salvarnos", denunció a LA PATRIA, una vecina de la fundación Baila con Swing, ubicada en la calle 54, entre la carrera 24 y la Avenida Paralela. Se queja por el alto volumen.

R/ José Ortiz, representante de la academia de baile: "Me parece raro porque no damos clases ni temprano en la mañana ni tarde en la noche. Las clases comienzan a las 9:00 a.m. y van hasta las 9:00 p.m. todos los días. Estamos acá hace dos años y solamente el día que abrimos se quejaron del ruido. A las dos horas de abrir nos llamaron y nos dijeron que le bajáramos a la música. Le bajamos. Desde entonces no se quejan. Tenemos salones y si ponemos la música alta el sonido se combinaría y sería imposible dar las clases. Acá controlamos el sonido. Además tenemos las autorizaciones con las medida de decibles permitidas.

R/Nicolás García, trabaja en la Rapitienda, frente a la academia: "Aveces sí se siente mucho la música, pero no es fastidiosa ni a altas horas. Estoy acá en la tienda desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y no me molesta ni he escuchado quejas.

Esteban Betancur, empleado de la Rapitienda: "Es un espacio de esparcimiento y los profesores son muy formales. Se escucha buena música y no hasta muy tarde. No es estruendoso".

Gerardo Antonio Ocampo Zuluaga, vigilante del edificio que linda con la academia, dice que la música se siente todo el día. Algunos vecinos se quejan de que a veces el volumen es alto.

Beatriz Helena Villamil, auxiliar de la Inspección Tercera, dice que no hay quejas de la academia. Según ella, lo que debe hacer la comunidad cuando hay una inconformidad es informar a la inspección más cercana o al CAI de la Policía para que se haga un llamado de atención.