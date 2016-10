¿El plebiscito tiene efectos jurídicos o solo políticos sobre el Acuerdo Final?

Respuesta 2 a favor:

2. El resultado del No tiene una consecuencia muy clara. No creo que en Colombia nadie esté de acuerdo con no buscar la paz, todo el mundo la quiere. A lo que la gente le dijo No fue precisamente a los acuerdos de La Habana y les dijo No a las Farc. Para mí las encuestas no estaban equivocadas, eso se perdió en la última semana; a la gente no le gustó ver al jefe de la guerrilla en Cartagena como si fuese un jefe de Estado. Eso disparó el voto contra los acuerdos. Hay que sentarse a renegociar, indiscutiblemente, hay unos puntos muy claros: la jurisdicción especial para la paz, el narcotráfico como delito conexo, la ausencia de penas privativas de la libertad para los máximos responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad, los alcances de la justicia transicional, el número de hectáreas en el fondo de tierras, el predial progresivo, las 16 circunscripciones especiales con exclusividad para la participación en política... se le dijo No a todo. Hay que sentarse a renegociar y no solo algunos punticos, como decía alguno de los líderes del No. Y fuera de eso, después habrá que buscar otro mecanismo de refrendación... el que acabó de pasar valió $350 mil millones, y necesariamente habrá que hacer otro.