Véanos Orlando. De nuevo reunidos en su nombre, de nuevo escribiendo en su nombre. Hace 15 años nos quitaron tanto, a usted lo asesinaron y a nosotros nos pasaron por encima. 15 años del vacío de su silencio.

15 años y nuestros padres todavía usan el nombre de Orlando Sierra para recordarnos valores que añoramos, como la ética, la transparencia, el control social, la denuncia ciudadana, la verdad. Pero también lo usan para acobardarnos, para hacernos recular, para controlarnos, para que no digamos lo que está prohibido decir y así no corramos con su suerte. En su nombre afirman lo que deberíamos ser, pero también nos infunden el terror, nos ponen de presente que no somos libres del todo. 15 años después y no estamos a salvo del miedo.

Véanos recordando lo que usted escribió…

“En Caldas se come sopa Barcogiraldista o sopa Yepista, o si no se sufre de ayuno...” “Los eufemismos, esa manía nuestra de nombrar las cosas con nombres que las distorsionan, es parte del problema que vivimos…” “¿Acaso no es la Licorera de Caldas lo que el artículo 77 de la ley 222 de 1995 llama una sociedad unipersonal? Porque es ella un fortín, un emporio con nombre propio: Ómar Yepes…” “La demosincracia que padecemos tiende a perpetuarse en Caldas. Hemos señalado atrás que los senadores Barco y Yepes tienen herederos. A estos últimos, en las personas de Tapasco y Arturo Yepes, se están alinderando las fuerzas políticas por voluntad de sus señalados jefes…” “El Concejo de Manizales ha hecho unas contrataciones innecesarias, con visos de querer acallar periodistas o comprarlos en su favor…” “Hace poco un grupo de ingenieros contratistas se quejaba de lo que acontece en Manizales. Según ellos los están ahorcando con lo que denominan el ‘peaje’ o ‘vacuna’ que deben pagar a sus fichas en la administración. Del 8 ó 10% de coima que debían pagar tradicionalmente, ahora les están disparando por el 20%...” “Ferney Tapasco, por sus condenas penales y sus antecedentes administrativos, es indigno de ocupar la presidencia de la Asamblea de Caldas…” “Hace dos años Tapasco González fue hallado culpable de los delitos de encubrimiento por favorecimiento y falsa denuncia, en el caso del crimen del profesor Orlando de Jesús Salazar Gallego…” “Los políticos, que por lo general conforman el poder legislativo, tienen sobre el judicial un amplio poder y por tanto han terminado amarrándolo…” “El personero de Manizales, José Octavio Cardona León, es igual. Un mandadero con título de abogado y cargo público. Él nunca ha trabajado como defensor de los ciudadanos, sino de los intereses de su jefe.”

Vea estas ganas de seguir aplaudiendo, ganas de que el aplauso rompa parte del silencio y que así al menos sus opiniones le sobrevivan. Y las necesitamos, porque la corrupción lo asesinó para seguir viva, y lo está, nos gobierna. 15 años con partidos y políticos que siguen apropiándose del Estado.

También está viva esa parte de la sociedad caldense que es a veces tan blandita, tan ventajosa y tan indolente. Que todavía hace lo que sea por no soltar el cargo ni el contrato, ni siquiera sabiendo que lo hace a costa de los demás. Que todavía se transa por un sueldo sin libertad y no le apuesta a una libertad con sueldo. Que todavía intercambia el voto por favores, como si no fuera un derecho sino un modo de pago. Que todavía aplaude que otros, como usted, digan las verdades por ellos, para embellecer las conciencias y el futuro, mientras siguen aprovechándose en secreto de lo que todos saben. 15 años sin que usted nos ayudara a conversar sobre lo malo que hay en nosotros cuando elegimos.

15 años y todavía no reconocemos lo que llevamos perdiendo todo este tiempo. Desde entonces la mayoría informamos y opinamos con miedo, a veces con rodeos, con eufemismos, en lo posible sin nombres propios, en lo posible de otros temas, no la corrupción. Los periodistas debimos continuar con un maestro menos que nos ha hecho falta, sobre todo en opinión, en entrevista y en poesía. Perdimos personas y funcionarios que nos servían de fuentes, pues ante su muerte les aterró seguir soplándonos los secretos.

15 años perdiendo… pero véanos Orlando, vea cómo nos hemos ido reparando. Vea cómo insistimos en recordarlo, para que su nombre y el de otros periodistas asesinados se conviertan en referentes éticos de otra forma de vivir, sobre todo sin silencio, sin miedo a decir.