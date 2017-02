Al Once Caldas le falta transparencia. De blanco blanco pasó a blanco opaco, como si tuviera algo que esconder. No permite que los críticos informen sobre su gestión, ni siquiera ahora que se favorece de recursos públicos de los gobiernos locales.

Todo empezó porque el Once Caldas se negó a acreditar periodistas del portal de noticias Casa Blanca OC, un medio en Internet, de alto flujo de lectores, que critica al club cuando es necesario. Los directivos negaron el cubrimiento a los periodistas con dos argumentos: que el portal no es un medio de comunicación sino un espacio de algunos hinchas y que el club es una sociedad privada que puede acreditar a quien le parezca.

El primer argumento desconoce gravemente estándares mundiales de libertad de expresión, por los cuales no toca demostrar títulos ni credenciales para ser reconocido como periodista. Basta con demostrar la producción permanente de contenidos informativos y de opinión.

El segundo argumento requiere un análisis más extenso por la situación actual. De entrada desconoce que, aunque sea una sociedad privada, el Once Caldas tiene el deber de garantizar que los periodistas puedan informar a los caldenses. En principio hay tres razones. Primero, es una organización que participa del fútbol, un evento público, social, comercial y de entretenimiento sobre el cual tenemos el derecho de informarnos bien. Segundo, es una organización que administra un bien de la ciudad: el estadio Palogrande. Tercero, contrata con los gobiernos locales y recibe recursos públicos.

En este tercer punto hoy nos debemos detener aún más. Si periodistas deportivos como los de Casa Blanca OC no nos pudieran informar, no sabríamos sobre los pormenores de los contratos de publicidad que el club celebró con la Licorera de Caldas, Aguas de Manizales y EMAS. Es decir, no conoceríamos el destino de recursos que son públicos.

Acá tienen algo que responder la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas.

El Estatuto Anticorrupción -ley 1474 de 2011- obligó a que las entidades públicas siguieran requisitos muy precisos para la contratación de publicidad. De acuerdo a esto, empresas de servicios públicos de capital público, como Aguas de Manizales, pueden gastar en publicidad con el único propósito de cumplir su finalidad y de informar a los ciudadanos respecto del servicio que prestan.

En este punto es oportuno preguntar si una finalidad de Aguas de Manizales es gastar 100 millones de pesos para el posicionamiento de su marca a través de un equipo de fútbol, como si fuera una empresa comercial o privada. El gasto de publicidad en este caso debería ir al aprovechamiento del equipo para la promoción de programas concretos o para informar sobre trámites o procesos del interés de los ciudadanos.

El caso de EMAS y la Licorera podría parecer menos claro, la primera por ser de mayoría privada y la segunda por ser una empresa pública estrictamente comercial. Sin embargo, también caben las preguntas para ellas por usar recursos de todos.

Ahora bien, si no fuera por periodistas deportivos como los de Casa Blanca OC, no podríamos hacer la pregunta central. ¿Qué hace el emblema “Alcaldía de Manizales, más oportunidades”, logo del actual gobierno municipal, en todo el centro de la camiseta de los jugadores del Once Caldas?

¿Los contratos con Aguas de Manizales y con EMAS alcanzaron para incluir el logo de la Alcaldía en la publicidad? Porque el posicionamiento del emblema del Alcalde tampoco es finalidad de la Alcaldía, mucho menos de las dos empresas contratantes. Peor aún, la sola exposición del logo no garantiza ninguna información relevante para los ciudadanos, solo está al servicio de mejorar la imagen del gobierno del alcalde Cardona. Parece estar más allá de lo permitido y los entes de control tendrán algo que decir.

Por esto queda claro que el Once Caldas no es una simple sociedad privada. Por esto debe ser transparente y debe garantizar el mayor cubrimiento periodístico, incluso el de sus críticos.

