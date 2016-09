Dándole cuerda al reloj de las nostalgias

Estuvo muy activa la bandeja de entrada de nuestro PC a propósito del ejercicio dedicado el último domingo de agosto a las remembranzas manizaleñas que titulamos ‘Cuando éramos los muchachos de antes”.

En vista de que el espacio -como el tiempo- es oro, procedemos de inmediato a divulgar algunos de los mensajes que le dieron cuerda de manera generosa al reloj de las nostalgias.

Empecemos por el correo del escritor y periodista Jaime Lopera Gutiérrez que la magia de la red nos trajo bien temprano desde Armenia;

“Espléndidos recuerdos, Orlando, para no olvidar que Caldas ha sido muy grande. Soy caldense por nacimiento y quindiano por adopción, y uno puede sentirse orgulloso de serlo en ambos sentidos. Lo que los caldenses hicieron en obras de 1905 en adelante (la Catedral, el Cable, el Banco de Caldas, el Banco de Manizales, la Chec, la Universidad, La Rochela, y otras) y los talentos que dirigían la política y la economía, son ejemplares. Hace poco decía aquí que el superior mérito de los quindianos -sin subestimar a nadie- fue forjar nuestra independencia teniendo al frente a esos doctos colosos (Gilberto Alzate, Silvio Villegas, Alfonso Villegas, Fernando Londoño, Pedro Uribe, Manuel Mejía, Arturo Gómez Jaramillo, Hernán Jaramillo Ocampo, Antonio Álvarez Restrepo, Germán Botero de los Ríos, José Restrepo Restrepo, Cástor Jaramillo Arrubla, Otto Morales, Gilberto Arango, Rodrigo Marín y faltan muchos más) que asombraban en la capital por su influencia, su eficacia y su agudeza intelectual. Alguien hará alguna vez las semblanzas de esa época y probará mejor esta afirmación. Mil saludos, Jaime Lopera”.

Desde su estudio de la calle 25 con la carrera 26, de Manizales, nos trajo estas reflexiones y consideraciones el eximio crítico gramatical don Efraim Osorio López:

“Don Orlando: Con nostalgia leí su columna de hoy, pues me devolvió a aquellas hermosas épocas en que Manizales nos pertenecía, las calles eran de nosotros, en cada esquina encontrábamos un amigo y en todos los cafés había alguien que nos 'invitaba'. Los taxis intermunicipales nos recogían en la casa y a ella nos llevaban cuando regresábamos. No había que ir a ninguna terminal de transporte. Los teatros eran acogedores, y presentaban películas que, en ese tiempo, no tenían efectos especiales, películas que nos contaban un cuento bien contado. ¿Eran días mejores? ¡Seguramente! Hoy, considerada solo la Veintitrés, todo ha cambiado: desaparecieron las librerías Atalaya, Palabras y Mi libro para cederles el espacio a cacharrerías de cachivaches importados y casinos; almacenes como La Colmena y El Artístico cerraron para que abrieran más cacharrerías y más casinos; los cafés se fueron y llegaron más cacharrerías y más casinos; el inigualable paseo de nuestra emblemática carrera se convirtió en un larguísimo laberinto de fritangas, y un descontrolado mercado de frutas, legumbres y productos de culebreros, de tal manera que, cuando tenemos que recorrerlo, lo hacemos por obligación, no por placer y solaz, como antes lo hacíamos. ¡Sí, eran días mejores! Cordial abrazo, Efraim Osorio López”.

Otros amables mensajes remitidos desde diferentes lugares por la clientela del Contraplano:

De don Eucario Bermúdez, desde Miami, Florida: “Maestro, qué grata “película’’ de aquellos tiempos: acontecimientos, hechos, personajes, vivencias inolvidables, de nuestra gente y nuestra Manizales del Alma”.

De la gentil suscriptora doña Alicia González Hernández: “Buenos días, maestro: Como habitual lectora de su columna dominical, permítame agradecer espectacular contenido de ésta última, donde hace maravilloso recorrido de temas, personajes, lugares y épocas ya pasadas pero presentes en los que añoramos y deleitamos con esos recuerdos. Qué diferente era todo !!!!! Felicitaciones y mi admiración por siempre”.

Del publicista y hombre de radio Carlos Alberto Mejía Pineda: “Mi querido Socio. Cada vez que me vinculas con los grandes personajes de la radio en tu Contraplano, me siento como las casas de Rafael Jaramillo: "De una sola pieza". No merezco, de verdad, tanta generosidad del periodista que sí merece un reconocimiento por su trasegar divinamente empírico como los grandes maestros”.

Quedan también en el archivo de los afectos los e-mails de amigos tan entrañables como Emilio Echeverri Mejía y William Calderón Zuluaga.

La apostilla: A quienes nos endosan impunemente el apelativo de ‘maestro’, sin merecerlo, siempre les respondemos que somos maestros de nada y aprendices de todo.