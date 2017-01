Una feria sin toros

Rafael ‘el Gallo’, famoso torero de comienzos del siglo pasado, se sorprendió al conocer al filósofo José Ortega y Gasset y enterarse de que este se ganaba la vida pensando. “¡Qué barbaridá! Hay gente pa tóo!”, exclamó.

Y sí, hay gente "pa tóo": para conciertos, tablados, muestras artesanales, fondas y desfiles, pero la columna vertebral de la Feria de Manizales son los toros. Desde que nació en 1954 por impulso de Óscar Hoyos Botero (inspirado tras visitar la Feria de Abril en Sevilla, España), las corridas han sido su motor principal.

Turistas de todo el mundo llegan a la ciudad para ver los encierros. Pagan - ¡y mucho! - por ello y dejan buena plata a la ciudad y al Hospital Infantil, que recibe parte de la taquilla. Ni los conciertos, ni las fondas, ni los reinados dejan los ingresos que dejan los toros.

La revista económica Portafolio hizo en el 2012 el informe Industria taurina, motor de empleo en Colombia (http://bit.ly/2jacN5m), en el que señala que la fiesta brava en el país genera mil 200 empleos directos y unos 15 mil indirectos por temporada. Además, deja en las arcas de las ciudades ricos dividendos. En la capital de la República, por ejemplo, donde tan poquito quieren a los toros, esperan que el recaudo para este año sea de $6.778 millones, de los cuales el 13% irá para el Distrito (unos $881 millones), según reportó la Corporación Taurina de Bogotá.

¿Qué actividad animalista o antitaurina deja un aporte así? Me avisan cuando lo sepan.

Pero digamos que lo económico no es importante en este caso. Que por encima están los valores, la moral y humanización de los animales. Que las Ferias se pueden sostener solas sin la necesidad de las corridas. Está bien. Gran reto para el Instituto de Cultura y Turismo, conocido más por su improvisación que planeación.

Que comiencen haciendo una autoevalución de lo que la Feria ofrece en cuanto espectáculos y si de verdad "hay gente pa tóo" durante toda la semana. Hablemos de los desfiles de este año, que según Fabio Salazar Rivera, coordinador de los desfiles de la Feria, fueron vistos por cerca de 100 mil personas. Actividades gratuitas donde quienes más ganan son los vendedores ambulantes. A las Fondas y Arrierías, según Jorge Solano, coordinador de esta actividad, indicó que el aforo durante ocho días fue de 36 mil 500 personas. Y al Gran Concierto de la Feria fueron 18 mil personas, dato confirmado por los organizadores.

Los desfiles y reinado atraen por su gratuidad, más no por su esplendor. ¿Se llenaría el Teatro Los Fundadores si cobraran la entrada a la coronación de la Reina Internacional del Café? Lo dudo. No se llenó la Media Torta de Chipre con la Chica Cristal, que salen más destapadas y daban trago gratis. Los desfiles es más de lo mismo de años anteriores. Hay más alegría en las cuadrillas de los Carnavales de Riosucio y majestuosidad y trabajo en las comparsas y carrozas de los Carnavales de negros y blancos de Pasto. Y el Gran Concierto debería llamarse "el Largo Concierto de Feria" porque es eterno y aburrido. Es un pastiche de géneros con cantantes que ya han estado antes en la ciudad y muchos de ellos se han presentado gratis. Lo demás son tablados, fondas y presentaciones en la plaza principal. Nada que nos diferencie de unas fiestas populares de pueblo.

La temporada taurina - desde la novillada al mano a mano - contó con un aforo diario de mínimo 9 mil personas. Hubo pocos claros en los tendidos de la Plaza de Toros con entradas que iban desde los $16 mil a los $745 mil. ¿Cuál actividad dejó más plata para la ciudad?

Pero hay que acabar las corridas de toros por crueles. No basta el fallo de la Corte Constitucional que ampara el derecho a los aficionados a los toros para asistir a esta actividad en ciudades tradicionalmente taurinas como Manizales. Tampoco la Ley 916 de 2004 que establece el Reglamento Nacional Taurino. No. A los toros hay que ponerles fin. Y punto.

La estocada final llegó con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien anunció que el próximo 20 de marzo entregarán al Congreso una iniciativa - construida entre grupos animalistas, antitaurinos y algunos congresistas - para prohibir las corridas de toros en Colombia. No importa que hace dos años haya venido a las corridas de nuestra ciudad y disfrutado como un aficionado más. Se vienen épocas de elecciones y hay que estar del lado de lo popular, porque los políticos se deben a sus votos, no a sus ideales.

"Hay gente pa tóo", dijo Joselito 'el Gallo'. Pero la Feria de Manizales sin los toros es dejarla sin identidad.