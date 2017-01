Hora de bailar

"Mientras bailo no puedo juzgar. No puedo odiar, no puedo separarme de la vida. Solo puedo estar alegre y entero. Es por ello que bailo". Hans Bos, bailarín.

La historia cuenta que el 24 de diciembre de 1914, en medio de la Primera Guerra Mundial, los soldados alemanes y los ingleses que se mataban en las trincheras de Ypres (Bélgica), silenciaron sus armas por un par de días. Esa noche, los alemanes comenzaron a cantar Stille Nacht (que aquí traducimos como Noche de paz) y los británicos les respondieron con sus villancicos en inglés. Luego, en un momento de osadía y hastío de tanta muerte, las dos tropas se encontraron, se regalaron cigarrillos, algunos licores, periódicos, revistas y, en medio de todo eso, apareció un balón de fútbol. Los uniformados jugaron un alegre partido que pasó a la historia.

Al hecho se le conoce como la "Tregua de Navidad", y el gesto de compartir con el prójimo actividades en común que están por encima de la guerra o la geopolítica (Navidad, fútbol, canciones), quedó consignado en las cartas de esos soldados. "El fútbol es tierra de nadie. ¿Lo puedes creer? No es el mejor de los campos, pero había que hacerlo", escribió un británico a su familia desde la trinchera.

Ese gesto de humanidad y hermandad estuvo por encima de las órdenes de los comandantes británicos John French y Sir Horace Smith-Dorrien, quienes juraron que una tregua así nunca volvería a permitirse. Para asegurarse de que eso no ocurriera intensificaban los bombardeos en las fechas especiales. También mandaron a rotar las tropas por los frentes para evitar la familiaridad con el enemigo. Igual, actos similares a la Tregua de Navidad se siguieron repitiendo. Qué hacemos, somos humanos.

Hoy vemos que en Colombia se desata un escándalo porque en la víspera de Año Nuevo cuatro observadores de las Naciones Unidas y los guerrilleros de las Farc desmovilizados y concentrados en una zona de preagrupamiento, se pusieron a bailar.

Ocurrió en el corregimiento de Conejo, en la Guajira, y las imágenes registradas en video de estas personas echando paso indignó a varias personas que, al igual que los comandantes británicos de la Gran Guerra, piden más dureza y no familiarizar con el enemigo.

Jaime Amín, senador del Centro Democrático, dijo que era "repulsivo" ver esas imágenes. La congresista del mismo partido, María Fernanda Cabal, lo calificó de "indignante". Quisiera creer que sus comentarios se deben a que son expertos en danza y critican los movimientos de las parejas en la pista de baile.

Por su parte - y como por bajarles la caña -, la ONU emitió un comunicado en el que admiten que ese comportamiento es "inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la Misión". Ayer anunció que retirará a sus funcionarios y enviará a otros. Seguramente algunos noruegos o belgas de cintura tiesa e incapaces de dominar los ritmos tropicales.

Inapropiado o no, eran personas bailando. Celebrando que arranca un nuevo año y en paz con esa guerrilla. Que reemplazaron el ruido de los fusiles por los 14 cañonazos bailables. Ahí no hay maldad ni intenciones perversas como lo quieren hacer creer algunos. Fue como esa Tregua de Navidad: personas compartiendo un momento de hermandad.

"Indignante" y "repugnante" era cuando los noticieros nos contaban de masacres, tomas guerrilleras y pescas milagrosas. Pero un baile... Ya es querer pegarse de cualquier cosa.

"Deberíamos considerar perdidos los días en que no hemos bailado al menos una vez", dijo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Ya es hora de que a la Cabal y al señor Amín los saquen a bailar, pues pierden mucho tiempo sembrando odio. Aunque deben ser pésimos porque siempre le andan pisando los pies a los demás.