Proponiendo un nuevo plebiscito

Luego del maremagnum que se vino encima después de la votación por el plebiscito el pasado 2 de octubre, pensamos que las aguas se iban a tranquilizar, por lo menos mientras los perdedores asimilaban el duro golpe con que los impactó la mayoría de colombianos que votaron por el No. Sin embargo, muy al contrario, en vez de asumir en forma democrática los resultados, estos han provocado el estallido de bombas de profundidad por parte de los mismos politiqueros de siempre, encabezados por los Benedettis y los Roy Barreras quienes tratando de sacar las mejores tajadas, sin importar del lado en que se encontraban el día antes de elecciones se lanzaron a la arena pidiendo que, como si no hubieran escarmentado, se repita el plebiscito, desconociendo el fallo, que si bien no fue de la amplitud que se esperaba, demostró que la mayoría respalda una revisión de lo firmado entre el gobierno y las Farc, pero dejando claramente establecido que no se harán nuevas elecciones, quedando solo repetirles la frase del Derecho Romano: "Roma locuta, causa finita". Eso de tratar de modificar unos resultados que fueron aceptados en unas votaciones se sale de toda sindéresis, y en vez de contribuir a la pacificación de un país con tantos problemas, ocasiona que nuevamente se calienten los ánimos con los sangrientos resultados de tantos años de conflicto.

A mi modo de ver, los dirigentes más importantes del Sí y el No han venido obrando con prudencia, y con personas de la altura moral y política, como los comisionados del Gobierno y del Centro Democrático, no va a ser tan difícil llegar a un acuerdo con los guerrilleros, que al menos en lo que han declarado, parece que tienen la buena voluntad de terminar con esta cruenta guerra y dedicarse, al menos los cabecillas, a gozar de los placeres que les darán los dineros encaletados que con tanto celo tienen atesorados. Ojalá pronto podamos tener de frente a esta Colombia libre de los suplicios que durante tantos años nos han azotado, y que por primera vez, en cincuenta años tenemos la paz al alcance de la mano.

Para los que quieren que se haga otro plebiscito, me permito hacerles la presente propuesta: Que el Gobierno llame a un nuevo plebiscito para aprobar el plebiscito que están proponiendo los mismos ambiciosos políticos de siempre, y que a su vez ordene realizar otro plebiscito para aprobar el plebiscito que perdieron el 2 de octubre.

Como tenemos plata y tiempo de sobra quién quita que al fin lleguemos a un acuerdo.

Nota: En mi existencia he visto muchas metidas de pata, pero la más repugnante ha sido con la que nos dejó aterrados el señor Juan Carlos Vélez, gerente del Centro Democrático. Una persona que ha ocupado tan importantes posiciones en el Gobierno y en la empresa privada, necesariamente tenía que estar o fuera de sus cabales, o alcoholizado, o drogado para decir la serie de estupideces con que salió. No hay otra explicación.

P.D.: Los hombres poderosos a menudo triunfan con la ayuda de su mujer. Las mujeres poderosas solo triunfan a pesar de su marido.