Que sirva de ejemplo

Desde que ocupé este espacio como columnista en temas educativos, me ha interesado revisar los programas y proyectos pedagógicos y evaluar sus repercusiones en el seno de la escuela, máxime cuando son iniciativas que surgen por decisiones políticas de las diferentes administraciones: local, regional o nacional. En este ejercicio de seguimiento he dedicado varias columnas a analizar el diseño de los instrumentos y a evidenciar que, en la mayoría de los casos, no corresponde a los requerimientos de las escuelas, al punto que he afirmado que en Colombia pareciera que la realidad de las escuelas va por una vía y las políticas educativas transitan por otra, sencillamente porque no estamos empleando los esfuerzos administrativos, financieros, legales y políticos para intervenir los puntos críticos de la educación, y cuando se le atina, se opta por estrategias equivocadas que no impactan ciertamente la médula de las dificultades.

Pues bien, hoy tengo que referirme a un programa en particular que, por su arquitectura e intencionalidad, responde eficazmente a las necesidades de la población escolar y de los docentes. Me refiero a “Colombia Bilingüe”, un programa que está alcanzando resultados significativos que justifican su pertinencia e inversión. Es indudable que el aprendizaje y el dominio de una segunda lengua se han constituido en una brecha de inequidad social y de desigualdad en las escuelas colombianas. Muchos, por ejemplo, sufrimos la desgracia de haber estudiado inglés durante todo el tiempo de colegio y no haber aprendido nada. La inefectividad en el aprendizaje del inglés en los colegios oficiales de Colombia ha sido una realidad palpable que la inmensa mayoría de los nacionales hemos vivido. Razones hay muchas: ausencia de voluntad política, metodologías inadecuadas, falta de idoneidad docente, carencia de condiciones de equipamiento, políticas erradas, y otras más.

En buena hora el Ministerio de Educación Nacional diseñó un programa nacional de bilingüismo que adopta como principal propósito mejorar las competencias de los docentes y de los estudiantes que se gradúan de los colegios oficiales. Las metas son claras: para los estudiantes, pasar del 1% que se encuentran ubicados en el nivel B1 a un 8% en el año 2018, y del 7% al 35% clasificados en el nivel A2 del Marco Común Europeo; y para los docentes, la totalidad evaluados y clasificados, mejorar uno o dos niveles el dominio de la lengua extranjera. Pero, ¿cómo se está logrando? Primero, con intervención docente, maestros técnicamente diagnosticados en el dominio del Inglés, con una capacitación de alta calidad, pertinente y suficiente, dotados de materiales bibliográficos y recursos tecnológicos y con incentivos de pasantías, inmersiones y campamentos nacionales e internacionales. Adicionalmente, con la construcción participativa de un currículo para la enseñanza del inglés que no existía, con base en el cual se publicaron textos inéditos y sin comercialización en la industria editorial, evaluados técnicamente por expertos como material bibliográfico de excelente calidad, y distribuidos gratuitamente a todos los estudiantes de los colegios públicos de Colombia.

En el diseño de este programa, además, el Gobierno Nacional está haciendo grandes esfuerzos para implementar, sostener y fortalecer el programa de formadores nativos extranjeros que, con una función de coenseñanza y de intercambio cultural, han resultado de gran provecho para la salud de este bien ponderado programa.

En mi condición de actor permanente de la escuela pública y de doliente de la educación, característica que me ha identificado siempre, debo manifestar sin lugar a equívocos que el programa “Colombia Bilingüe” es el más fuerte, el más consolidado, el más pertinente y de mejores resultados de toda la política educativa que se implementa hoy en Colombia. A todos aquellos que han tenido que ver con este proceso, mi admiración y gratitud en nombre de los niños colombianos. ¡Vamos por buen camino!