El presidente de la República convocó para el 2 de octubre un plebiscito donde los ciudadanos responderemos Sí o No, pero ¿a qué es lo que responderemos?

Se ha venido entregando la idea a los colombianos que sobre la negociación entre el Gobierno Nacional y las Farc vendrá la paz del país, nadie duda que la terminación de actividades ilegales y en contra del territorio por parte de las Farc permitiría una gran tranquilidad para todos, pero Juan Manuel Santos no ha sido claro en dos asuntos sobre el tema. 1. No sabemos con precisión la cantidad de integrantes que tienen hoy las Farc lo cual no causa de entrada seguridad sobre su reincorporación a la vida civil, lo que sí sabemos es que varios frentes (los más combativos y adinerados por narcotráfico) manifestaron públicamente que no hacían parte de la negociación entre Gobierno y Farc, vale la pena preguntarnos si realmente así se asegura la paz de Colombia, 2. Además anunciar con tanta fiesta la paz debería ser porque realmente esa decisión del Gobierno Nacional y las Farc cumplirá lo que promete, pero como obtener la paz sin que nos digan que va a pasar con los demás grupos al margen de la ley, ¿estará obligado el Estado a continuar este tipo de negociaciones con cada actor ilegal que así lo requiera? ¿Entonces para evadir la justicia y acceder al poder la violencia sería un medio completamente legitimo?, cuando tendrían fin los procesos de negociación de esta manera.

Juan Manuel Santos ha sembrado en la esperanza de los colombianos una idea que carece de camino claro sobre lo que vende, eso no es honrado y nuevamente con el plebiscito nos falla, iniciando por la modificación del umbral requerido para aprobación que fue un golpe a la democracia, pero también al formular la pregunta que responderemos ¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Una paz estable y duradera como garantizarla con las inquietudes que planteábamos atrás y más allá y como lo dijo el periodista Hassan Nassar porque no solo preguntar si estábamos de acuerdo o no con el documento presentado, eso es lo que realmente votaremos, 297 hojas, un documento presentado entre Gobierno Nacional y Farc al que le diremos sí o no. Es fundamental que cada ciudadano revise y decida si aprueba o rechaza, porque si fuera distinto y si realmente decidiéramos la paz creo que ningún colombiano votaría en contra, pero cuando nos dirigimos al documento es diferente y es diferente porque lo que hay ahí son solicitudes que los cabecillas del secretariado de las Farc han condicionado para su reincorporación a la vida civil, solicitudes que en mi criterio no garantizan la paz estable y duradera, solicitudes que parten únicamente de una intención de poder, solicitudes que igualan en la negociación al Estado colombiano con un grupo al margen de la ley que no nos representa ni tiene en sus acciones algún tipo de ideología.

Yo quiero que las Farc cesen su actuar delictivo, que los demás grupos al margen de la ley también lo hagan y sé que debe ser en condiciones especiales, pero también se que deben ser condiciones que fortalezcan el Estado colombiano, que partan de oportunidades para los ciudadanos y que premien el respeto a la Constitución, a la ley y a la justicia, negociemos con Farc pero a la luz, modifiquemos este acuerdo y defendamos el país. Por eso, por el bienestar de los ciudadanos y porque quiero a Colombia, votaré No en el plebiscito del 2 de octubre. Lo invito a que ese día salga a votar, sin presión y con consciencia, pero antes usted mismo revise el documento propuesto y saque sus conclusiones para que en el voto se refleje lo que quiere para el país.