Mi voto al plebiscito

En un momento de tanta importancia para el país donde una decisión contiene asuntos que modifican o conservan la Colombia que conocemos, es fundamental que la conciencia del ciudadano sea plena, clara y precisa sobre lo que votará en el Plebiscito. Sea su voto Sí o No resulta fundamental que esté enterado que está ayudando a decidir, que verifique de qué manera se ha desarrollado y propuesto el acuerdo que allí se pretende validar. No permita que se manipule su consciencia y defienda su bienestar, el de sus cercanos, y el de Colombia por el camino que considere más conveniente para todos. No existe una responsabilidad superior que el mejor destino para nuestra patria.

Los mecanismos de participación ciudadana son herramientas que contribuyen a la estabilidad política del país, garantizan democracia en el territorio y permiten la inclusión y el eco de las minorías, será que lo que tiene que ver con el Plebiscito para validar los acuerdos de negociación de La Habana, ¿si resulta adecuado en su intención?

Haber iniciado por la modificación arbitraria del umbral demuestra no solo desconfianza por parte del Gobierno Nacional en lograr sus objetivos sino también una afrenta a la voluntad popular que quedará reducida en una mínima expresión necesaria para aprobar el Plebiscito, y agravando el asunto se suma el solo formular una pregunta en la cual los colombianos tendrán cerradas sus opciones de acuerdo a sus inquietudes y opiniones. Decir No a la paz es un abrupto que tal vez solo quienes han maltratado e incendiado las sociedades con acciones ilegales han sido capaces de elegir, pero decir Sí a la paz cuando no se conoce el detalle de como se está buscando, cuando no se tiene claro la voluntad de quien ha sido causante de los daños, y peor aun cuando estos mismos causantes declaran a viva voz que su “lucha” ha sido justa y verdadera, suscita preocupaciones. Se puede mirar a un lado o se puede ser bondadoso en exceso pero no se puede perder la razón, por un lado porque todos los colombianos somos conscientes de quienes han sido las Farc para Colombia y por otro lado porque no se puede anunciar la llegada de la paz para Colombia cuando abundan las dificultades y en esas otros grupos armados que atemorizan a los ciudadanos. Generar espacios de diálogo resulta adecuado cuando se mantiene presente que somos un Estado reconocido buscando que un sector poblacional de minoría reconcilie sus errores y manifieste arrepentimiento sincero sobre lo que ha hecho, obteniendo condiciones especiales por supuesto, pero no restableciendo en ceros el partidor porque así el remedio será peor que la cura deslegitimando la autoridad de nuestro modelo y abriendo espacio para que cualquiera que incurra en el delito se sienta autorizado para pedir exactas concesiones.

Mi voto será No al Plebiscito porque sí quiero la paz para Colombia, porque quiero que lo que se hizo en La Habana se reoriente y que las Farc obtengan garantías justas y no desmedidas, al punto en el que su reconciliación con los colombianos genere confianza en cada rincón del territorio sin pasar sobre la Constitución, la ley y la justicia. Votaré No al Plebiscito por respeto a los ciudadanos de bien que han acatado vivir sobre un esquema de sociedad legal, aun con las dificultades que han tenido que soportar y en las cuales no han doblegado su moral para actuar sobre el camino fácil de la violencia, del robo o del narcotráfico. Votaré No al Plebiscito para que con la impunidad no nazcan nuevos odios y para que los actores que aun continúan afectando a Colombia comprendan que el país está dispuesto a ceder pero sin perder el rumbo, dentro de parámetros adecuados en los cuales ellos también sientan que es mejor estar del lado del buen camino. Ganando el No se continuará negociando con Farc pero incluyendo el sentimiento ciudadano dentro de lo que se ha acordado, ganando el No nuestra Colombia podrá avanzar en la búsqueda de la paz a paso seguro y firme por nuestro bienestar, ganando el No tendremos la tranquilidad y la seguridad de que Colombia es conducida sobre lo colectivo y no sobre una pretensión individual o de unos pocos.

Votaré No al Plebiscito por convicción, ¿y usted?, esta será una importante decisión, que el pueblo se pronuncie.