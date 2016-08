¿Qué pasa, Consejo de Estado?

La noticia en El Colombiano dice: “El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, le contestó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, a su petición de dar celeridad al proceso que adelanta el alto tribunal, en cuanto a la demanda a la reelección del procurador Alejando Ordóñez. Rojas no se sorprendió con la solicitud de Santos, dado que el magistrado considera que es el reclamo de un ciudadano que pide celeridad a la justicia. Es un llamado que haría cualquier ciudadano del común que quiere una pronta respuesta de la justicia, creo que todos los funcionarios de la Rama Judicial debemos procurar tomar decisiones muy prontas y oportunas”, indicó.

Pues doctor Rojas: el suscrito también es un ciudadano del común que quiere una pronta respuesta de la justicia y, ya que usted mismo reconoce que los funcionarios de la Rama Judicial deben procurar tomar decisiones muy prontas y oportunas, me permito solicitarle públicamente que, en el caso de la gobernación de Caldas, se digne acelerar el proceso mediante el cual se definirá si el gobernador electo, Guido Echeverri Piedrahíta, podrá continuar en el cargo o, por el contrario, debemos enfrentar un nuevo proceso electoral.

En este año el departamento de Caldas viene sufriendo una larga interinidad en su administración y la incertidumbre jurídica nos tiene en una paquidermia administrativa que bloquea dramáticamente nuestro desarrollo.

Bien es sabido que la decisión de Guido Echeverri de postular su nombre como candidato a la Gobernación de Caldas en las elecciones del 2015, obedeció a la respuesta emanada de la Sala de Consulta de esa Corporación, en la cual le daban vía libre a sus intenciones. También es sabido que cursa en ese Consejo de Estado un proceso en contra de su elección, por una presunta inhabilidad emanada de circunstancias ampliamente conocidas por ustedes, toda vez que la misma inhabilidad fue el objeto de la consulta citada anteriormente y resuelta a su favor.

Por todo esto no entendemos, doctor Rojas, la dilación que se ha dado en este proceso. Sabemos que las condiciones políticas que rodean este caso son bastante significativas y que la lucha de poderes nacionales y regionales se han hecho presentes de manera descarada en todo este galimatías jurídico. Pero ustedes no pueden dejarse envolver en circunstancias politiqueras ni ceder a pretensiones de ninguna tendencia partidista porque, de ser así, al desgaste que sufre nuestro Departamento, habría que sumarle el del propio Consejo de Estado, institución que debería ser inmaculada, incuestionable y carta de garantía para los ciudadanos colombianos.

Las oportunidades que estamos desperdiciando por no tener un mandatario en propiedad son impresionantes. Y el Consejo de Estado no puede seguir cohonestando la lucha de poderes ni cediendo con su indiferencia y dilación el espacio que la Constitución le ha otorgado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. ¿En quién podremos confiar entonces?

Este es un llamado respetuoso de un ciudadano del común, doctor Rojas. Y lo hago ante el silencio pasmoso de la clase política caldense y de los gremios e instituciones cívicas quienes andan de plácemes porque, como siempre, sin votos, sin exponerse y sin desgastarse, han accedido al poder temporal de un gobernador encargado emanado de su seno y solo a ellos les conviene que las decisiones del Consejo de Estado se dilaten en el tiempo.

Es un llamado clamoroso a que la justicia colombiana opere con prontitud porque, en casos como el que nos ocupa, cada día que pasa se incurre en altísimos costos de oportunidad y se paraliza aún más un departamento que debería estar aprovechando las circunstancias de poder que el destino le puso en el camino.

Doctor Rojas: no tengo elementos para dudar de la honestidad de los honorables magistrados del Consejo que usted preside. Y ojalá me equivoque, pero tengo una extraña y molesta sensación de que, en el caso de Caldas, este Alto Tribunal ha obrado con dejadez, indolencia y displicencia o, lo que es peor, connivencia y complicidad con intereses particulares que nos están llevando a la ruina. ¿Será mucho pedir prontitud, eficacia, oportunidad y justicia?