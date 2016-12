Y siguen las dilaciones en el proceso que cursa en el Consejo de Estado en contra del gobernador Guido Echeverri Piedrahíta. Y mientras tanto el departamento de Caldas sigue detenido en el tiempo, paralizado, aislado y perdiendo inmensas oportunidades.

¿Qué ha pasado con los proyectos que hace apenas un año se planteaban para el desarrollo de Caldas? ¡Nada! Unos se han perdido por falta de gestión, interés o conocimiento (Zona Franca); otros se enmohecen con posibilidades de terminar arruinados (Aerocafé); otros más se enturbian por las sombras que los rodean y que han alcanzado a penetrarlos sigilosa y peligrosamente (Miel II, El Edén y demás proyectos hidroenergéticos); y otros tantos simplemente no son del interés del gobernador encargado, bien por desconocimiento, falta de profundidad y estudio, o por incapacidad para afrontarlos (caso plan vial y terminación de obras como la vía Santágueda- Alto del Paisa).

Ha sido un año trágico para Caldas. Nos ha traído desazón, pérdida de credibilidad y resonancia en el entorno nacional, y desánimo en los ciudadanos. Porque desde antes de la posesión de Guido Echeverri como gobernador, reinó la incertidumbre y no hubo un solo día del ejercicio de su gobierno en el cual no tuviera que capotear los embates de sus enemigos que se empecinaron en destronarlo, bloquearlo, agobiarlo, hasta sacarlo del camino.

Y, ¿para qué? ¿Qué consiguieron? Una interinidad perniciosa a la que llegó el gobernador encargado después de varios intentos fallidos por nombrar otros personajes; una interinidad que impide gestión, desenvolvimiento, agilidad, celeridad y oportunidad; una interinidad que se convierte en el honor, orgullo y vanidad de quien la ejerce, pero parálisis, detenimiento y hasta retroceso en la región donde lo hace.

Así estamos en Caldas. Porque en los primeros meses de esa interinidad el gobernador encargado se puso al servicio exclusivo del presidente para trabajar en la obtención del Sí en el plebiscito, y nada más importó así el Departamento se estuviera desmoronando; porque prevalecieron los intereses personales del interino, sobre el bien general de un departamento que juró gobernar con honestidad y probidad. Y porque cuando llegó a tratar de desempeñarse y a ejercer sus verdaderas funciones, ya era tarde; ya el tiempo fiscal se había agotado y entonces todo se tuvo que aplazar para el próximo año. ¡Qué tristeza!

¿Hasta cuándo estaremos así? ¿Tendremos que resignarnos a que las argucias legales ante el Consejo de Estado, acompañadas de su indolencia, complicidad e inoperancia nos arruinen del todo? ¿Ese bien general de todo un Departamento, no prevalece sobre las intenciones politiqueras, macabras, oportunistas y mezquinas de quienes no tienen la altura para resignarse a perder en los eventos democráticos?

En Caldas necesitamos prontas definiciones, acciones, resoluciones y gestiones. En Caldas necesitamos un gobierno de verdad; con autoridad para representarnos y con influencias y respetabilidad para tocar las puertas del Gobierno Nacional y atraer recursos para obras, inversión y desarrollo. Y es claro que mientras permanezca la interinidad nada de esto se puede lograr, por el simple hecho de que los recursos que se gestionan siempre tienen un componente de retribución política que, en nuestro caso, se pierde por la transitoriedad del mandatario. Tristemente hay que reconocerlo, pero a ningún político le va interesar hacer gestiones que no pueda enrostrar de alguna manera ante el pueblo en futuros comicios; y todo lo que se gestione y quede en cabeza de un mandatario interino serán esfuerzos políticamente perdidos para el gestionante. ¡Vergonzosamente es nuestra realidad!

Por eso insistimos ante el Consejo de Estado en la necesidad de un fallo pronto que defina la permanencia o no del gobernador Guido Echeverri (quien está revestido de la autoridad y representatividad que le dieron más de doscientos mil caldenses). Primero, porque esta incertidumbre no puede seguir siendo el factor de atraso, parálisis y derrumbamiento de nuestro Departamento; y segundo porque, de fallarse a favor del gobernador electo, es hora de empezar a redoblar los esfuerzos para aprovechar sus influencias y el momento político que vivimos y que hemos desperdiciado imperdonablemente.