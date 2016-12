Maquiavelo concibió la política como un ejercicio que busca, por cualquier camino, eliminar al adversario. Son muchas las vociferaciones contra esa mentalidad. Se denigra de su contenido, pero en el fondo, hay que aceptar que la disputa electoral tiene bárbaros componentes.

Escribió Maquiavelo: “Debe matarse, pues, a los hombres hay que halagarlos, o de lo contrario, aniquilarlos; se vengarán por pequeñas injurias, pero no podrán hacerlo por las grandes; la herida que infligimos a un hombre debe ser, pues, tan grande que no tengamos necesidad de temer su venganza”. No solo este autor predica ese comportamiento homicida. El filósofo indio Hautilya, sobre el mismo tema, precisa: “…al enemigo debe exterminársele por completo. No se debe ignorar a un enemigo creyéndolo débil. Puede tornarse peligroso en cualquier momento como una avispa en una parva de heno”. Este mismo pensador escribió: “quienes buscan obtener logros, no debieran mostrar clemencia”. Las siguientes palabras son de Napoleón: “Para alcanzar la máxima victoria es necesario ser inescrupuloso”. “Aplasta al enemigo” fue un aforismo de Sun-Tzu en su libro “El arte de la guerra”. Robert Greeneen “El Arte de la Seducción” relata la siguiente anécdota: “Un sacerdote le preguntó al ya moribundo, hombre de Estado y general español Ramiro María Narváez: “¿Su excelencia está dispuesta a perdonar a todos sus enemigos? No tengo necesidad de perdonar a mis enemigos -respondió Narváez- los he mandado fusilar a todos”.

Estos principios tienen vigencia en la política. En las controversias electorales se acorrala al adversario, se le cavan grietas, se le enrostran conductas descalificadoras, se añica su imagen y el vocabulario se convierte en zurriago para zaherirlo sin piedad. No hay decencia, no se reconocen méritos, se enloda la hoja de vida de quien se enfrenta al electorero ambicioso.

Siempre la disputa es feral. Priman las posiciones extremas. Agréguese el tejemaneje insidioso de quienes se juegan la vida en las escaramuzas comiciales. La polarización de la política se degrada cuando el lenguaje se torna virulento. Esos comportamientos alarman por sus visos carniceros.

Fue vergonzoso, por ejemplo, que la opinión mundial degustara con asco la controversia cruda y picante de quienes, en los EE.UU. compitieron por la presidencia. Trump y la señora Clinton intercambiaron baldados de agua sucia ante unos estupefactos televidentes. Qué adjetivos degradantes, qué amenazas, qué recuerdos verduleros. Ese fue un matoneo en donde uno de los competidores enarbolaría el banderín de la victoria frente al féretro de su adversario.

¿Pero, por qué extrañarnos, si, al fin y al cabo, esa es la política? Aquí en Colombia, los discípulos de Sun Tzu derrotaron el sí en un plebiscito mediante un montaje hipócrita que, con mentiras, buscó exacerbar los primarios sentimientos de los compatriotas. Se maquinó una estrategia engañosa, y una letrina venteada por el rey de la comparsa, saturó el ambiente de olores insoportables. Su propósito, a base de trucos, era soliviantar la indignación nacional contra la guerrilla. Fue ese un taimado artificio que al titiritero que lo urdió le produjo exitosos dividendos. Lo dijo quien fue su jefe de debate.

La política es vinagre, violenta a base de puñetazos verbales, indigesta y brutal, que nada perdona y todo lo cobra. ¡Ay de quien haya cometido algún pecadillo! Los contendores rebuscan archivos, hallan películas para resucitar insolvencias morales que pongan punto final a un soñado destino. Bien se ha dicho que la política es una guerra que deja muñones de cuerpos humanos esparcidos en el teatro de la muerte.