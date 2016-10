Una jornada por la esperanza

¿Cuántos de ustedes creen que la cultura, el conocimiento y la vida son temas esenciales para el desarrollo de nuestra ciudad? ¿Le gustaría salir de su casa y encontrarse una banda, un concierto, un grupo de danza en una plaza o en una de las calles principales? ¿Y qué tal si los parques de los barrios se convirtieran en escenarios artísticos y musicales? Esto es lo que se logra cuando muchos actores interesados se unen alrededor de un propósito común y es lo que tendremos en Manizales, el viernes y sábado próximos, con el evento Manizales palpita cultura y conocimiento / 24 horas 0 muertes violentas.

Al principio me pareció que se trataba de dos actividades completamente diferentes. Manizales palpita fue una iniciativa que surgió en el año 2014, a partir de la unión de esfuerzos entre el Centro Cultural Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas y el colectivo ciudadano Estoy con Manizales, con el apoyo de otras instituciones, diferentes grupos y artistas que aceptaron poner su talento al servicio de la ciudad. La intención de esta propuesta es mostrar cómo la cultura y el conocimiento son elementos importantes para la construcción de un territorio amable que genera oportunidades y calidad de vida para todos. La Fundación 24-0 es una organización sin ánimo de lucro que tiene como antecedente principal la labor que, desde hace 20 años, adelanta el músico César López; su visión es consolidar una red latinoamericana de artistas y organizaciones que promuevan el cuidado de la vida e impulsar las artes y la cultura para la construcción de sociedades más equitativas, no violentas y comunidades ecológicamente sostenibles y respetuosas de las diferencias.

No obstante la resistencia inicial a la posibilidad de articulación de estas dos iniciativas, a medida que fuimos avanzando entendí que hay una sintonía total en los dos planteamientos y que no es posible hablar de calidad de vida si no reconocemos, valoramos y respetamos las diferencias. Por otra parte, la propuesta de la Fundación 24-0 está en total concordancia con los valores que desde Estoy con Manizales se han propuesto para la construcción del territorio: Respeto, apertura, solidaridad y confianza.

Hoy, me pregunto si esta iniciativa se puede convertir en una jornada por la esperanza, como lo fue en su momento el voto por la educación, propuesto por Estoy con Manizales. En octubre de 2011, el día antes de iniciar las jornadas por una educación de calidad, tuvimos el derrumbe en la Planta de tratamiento de agua Luis Prieto, esa noche algunas personas plantearon que no era viable salir con el voto al día siguiente; sin embargo, otros un poco más ‘testarudos’ insistimos en que era el momento de mostrarle a la ciudad que había un propósito mayor y era el futuro de nuestros niños. Y por eso, en algún momento se dijo que el resultado de la movilización era un voto de esperanza.

Este lunes, en una reunión de preparación para 4 conversatorios que tendremos, el viernes por la tarde en la plaza de Bolívar, sobre temas relacionados con la construcción de un territorio amable, algunos plantearon que no valía la pena seguir adelante, después del resultado del domingo, especialmente por la indiferencia que se refleja en el abstencionismo del 60%. Sin embargo, la mayoría estuvimos de acuerdo en que, es el momento de mostrar el valor que tiene poner a danzar las ideas para co-crear y construir juntos nuevas posibilidades para el futuro de la ciudad; especialmente, porque uno de los temas de conversación en este espacio, al que todos están invitados, es ¿Cómo trabajamos juntos en Manizales? y podríamos agregar ¿Cuáles son las barreras que cada uno de nosotros necesita vencer para acercarse al otro, escucharlo, reconocerlo y valorarlo como alguien con quien es posible colaborar y trabajar juntos? Quisiera proponer que esta jornada de Manizales Palpita y 24-0, a la que se han vinculado las universidades, la Alcaldía y un gran número de instituciones con iniciativas culturales, sea una jornada por la esperanza que nos invite a pensar en la necesidad de construir una convivencia pacífica basada en valores, que sea modelo para otras regiones del país.