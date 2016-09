¿Y la otra paz?

De todo proceso de paz surgen unos embrollos jurídicos y políticos de muy difícil comprensión para el común de las personas, y más entre nosotros que es novedoso por cierto, del que surgió un extensísimo documento contentivo de los acuerdos, el que acaba de ser rubricado por los más connotados voceros de los más antagónicos sistemas, entre quienes ha habido consenso para sembrar pacifismo y crear muchas ilusiones.

Aunque todo el mundo sabe lo que es la paz, es decir su significado, quienes hemos vivido dentro de las últimas seis décadas realmente no sabemos cómo es vivirla, palparla, sentir ese 'estado' a plenitud, y eso que quienes hemos residido en esta zona del país nos preciamos de haber tenido un ambiente ajeno a las hostilidades producto de la guerra interna, o sea de mayor tranquilidad, pues es verdad que el conflicto fue esencialmente rural, luego avanzó a poblaciones lejanas, y el que también muchas veces se percibió muy cerca de las grandes ciudades, e incluso sin haber incursionado permanentemente en ellas, sí se presentaron hechos urbanos muy lamentables y lamentados.

Sin desconocer, por supuesto, la gran importancia y los beneficios que conlleva una nación en paz, y más en nuestro caso como resultado de un cese al fuego; se hace menester 'completarla' haciendo que se propicie la tranquilidad y la confianza en muchos otros frentes; veamos a título de ejemplos:

No podrá haber plena paz con las restricciones y limitaciones que impone el sistema de salud a los usuarios, pues las familias y la sociedad reaccionan constantemente como consecuencia de sus omisiones. Fijémonos que ese sector también ha contribuido, como en la guerra, con la muerte. Cuando los responsables de ese servicio hagan conciencia, también cesará la horrible noche.

No podrá haber plena paz si el acceso a las universidades se mantiene restringido, y si los niveles de educación de la población continúan siendo tan precarios. Esas oportunidades nos liberan del atraso y la desigualdad y propician el sosiego o la tranquilidad.

No podrá haber plena serenidad si los banqueros no hacen conciencia sobre los costos financieros y no facilitan las opciones de desarrollo para quienes más necesitan de ellos. Tampoco podrá haber plena paz mientras los agiotistas tampoco hagan conciencia sobre el enorme daño personal y social que causan.

No podrá haber tranquilidad y confianza mientras los empresarios generen 'carteles' que atenten contra los consumidores, y no garanticen la cantidad, calidad y garantía de sus productos.

No podrá haber plena paz si los servidores públicos y particulares no ajustan sus actuaciones a las leyes, no respetan los derechos de los demás y no hacen tampoco conciencia frente a los daños que causan con sus procederes egoístas y de corrupción.

No podrá sentirse una paz plena mientras no se respeten las normas jurídicas, las providencias judiciales y no se respeten y reconozcan los derechos.

No podrá haber plena paz si no se garantiza a las comunidades vulnerables servicios públicos básicos en forma óptima y de calidad.

No podrá haber plena paz si no hay conciencia de productores y abastecedores de estupefacientes por el daño que con su suministro generan a las familias y a la sociedad.

No habrá paz mientras las personas se sustraigan a sus deberes y obligaciones. Igualmente no podrá haber plena paz mientras se ejerza competencia desleal.

No podrá haber plena paz mientras no haya conciencia en quienes delinquen, cualquiera sea la finalidad que con ello persigan.

No habrá paz plena si el Estado no es justo con los contribuyentes, y estos evaden a su vez sus responsabilidades fiscales.

No podrá haber plena paz si las personas carecen de lo mínimo para subsistir.

No habrá plena paz si no se contribuye al bienestar general.

No habrá plena paz si...

Hagámonos un propósito. Contribuyamos todos a la paz, desde nuestros hogares, desde el trabajo, desde las universidades, desde nuestras conciencias, seamos todos artífices de ese grandioso valor que es la paz y allí radicará el verdadero fundamento del progreso y bienestar social.