Alianza Francesa y las cumbres de Manizales

Manizales es una ciudad 'encumbrada'. Digamos que no es solo por estar geográficamente construida en una cumbre, sino por las 'altas' condiciones o niveles que muestran su organización y sus gentes, de lo cual nos debemos sentir bastante orgullosos. Las cumbres generan retos, como los que se proponen quienes trepan el monte Everest, o las que generan la codicia de los ciclistas de montaña como acontece en las tres principales rutas del ciclismo mundial, cuyos escaladores se ganan los más importantes premios y elogios.

Digamos también que por estar Manizales en lo más alto de una cumbre, sus habitantes, dirigentes y empresarios han tenido que exigirse más para llegar a la posición que con ellos hoy tiene la ciudad, y por supuesto que han debido contar con la colaboración de coequiperos que, no siempre, han sido propiamente los de la región.

Manizales sobresale y se mantiene en destacadísimo escalafón tanto por la educación que ofrece como por la solidaridad de sus moradores; por la convicción en sus tradiciones y por erguirse ante la adversidad; por el emprendimiento, la seguridad y tranquilidad que genera; por la donosura de sus gentes; por la calidad de los servicios que presta, por la seriedad y solvencia moral de su dirigencia pública y privada, etc., etc., etc., todo lo cual despierta la admiración de propios y extraños ajenos al politiqueo; reconociendo por supuesto las etapas aciagas por las que también ha atravesado a lo largo de su existencia no ajenas al resto de la nación, de las que siempre busca salir airosa, y lo logra.

Manizales y Caldas hacen parte importantísima de una vasta región también 'encumbrada' por la Unesco como patrimonio de la humanidad por su cultura y paisaje, con lo cual pareciera decir que el antiguo Caldas siempre debió mantenerse como una unidad, indisoluble, lo que no toleró el 'separatismo', encumbramiento aquel que ojalá no haga derivar competencias ingratas por tratar de imponerse a una de nuestras tres ciudades como 'capital paisajística', o con un eufemismos de talla similar, pues todas tienen igual mérito para serlo. Bien claro lo han expuesto embajadores de Francia que nos han visitado, y lo recordó el actual representante del gobierno galo en Colombia M. Jean-Marc Laforêt en reciente reportaje a "LA PATRIA", la paz traerá mucho turismo a Colombia; que, por lo mismo, requerirá de la unión, formación y fortalecimiento en el área, y con ello mucho énfasis en idiomas en la comunidad de toda la región.

La Alianza Francesa de Manizales, a la que también le ha tocado trajinar cuesta arriba, fue creada en 1956 por cívicos caldenses con la idea de difundir la lengua y cultura del país cuna de las libertades, Francia, acaba de conmemorar sus "60 años" de fundación, de constante e ininterrumpido pundonor para lograr cumplir con unos sueños que hoy son palpable realidad. Al lado de las universidades, y ahora aliada con las administraciones públicas, se le está dando más énfasis y realce al idioma de Molière, Montesquieu, Rosseau y de Toqueville; Voltaire, Baudelaire, Víctor Hugo y Arthur Rimbaud; Sartre, Simone de Beauvoir, Morin y del moderno filósofo Michel Onfray, por citar solo algunos. Louis Pasteur, Jules Verne y Ferdinand de Lesseps fueron directivos de la primera Alianza Francesa de París creada en 1883.

Han sido seis fructíferas décadas de l'alliance de Manizales orientadas casi todas por directores franceses, hasta hace apenas cinco años que se le dio la confianza a una 'Directrice colombienne' que ha sabido posicionar el estamento como uno de los de mayor crecimiento de sus similares en Colombia, y la primera de la red en Colombia que obtiene la certificación de calidad ISO 9001 versión 2015 otorgada por el ICONTEC, ahora por la organización que posee en la difusión de la 'langue de l'amour'

Los idiomas son un bastión importantísimo no solo como cultura sino como herramienta de labor. Muchos viajan a Francia u otros países de lengua francesa por razones de estudio, turismo, trabajo o negocios, pero también son muchas las becas y otras ayudas internacionales que se pierden por falta del idioma; los colombianos son la segunda comunidad extranjera que recibe aquel país, y es la primera que se impone por competencias, otro orgullo nuestro.

La Alianza Francesa y el Centro Colombo Americano son las principales instituciones de formación especializada en sus respectivos lenguajes en Manizales, dirigidas por dos damas colombianas que, en similar recorrido de sus organizaciones, han sabido combinar sabiamente los respectivos idiomas y culturas con lo que es propio de nuestra idiosincrasia.