¿Ingratitud o desintegración?

Me comentó un amigo que se estaba planeando de cambiarle, dentro del proyecto de remodelación, el nombre al Parque Caldas y colocarle Parque de las Luces. Me es difícil entender cómo se toma una decisión de estas. Los nombres que reciben los seres y las cosas incluyen una simbología que trasciende la sonoridad de las sílabas y en el caso de Caldas es el reconocimiento que le hace la comunidad que habita a la ciudad a uno de los hombres más destacados de la Independencia. Con el Sabio Caldas, Manizales se siente heredera y continuadora de unos ideales políticos y sociales que este hombre vivió tan intensamente que le costaron la vida. ¿Con qué motivo Manizales desdice de esa herencia tan importante? Sin el Sabio Caldas, el Concejo que está planeando esto, no existiría. Su muerte hizo posible que existiese un Poder Ejecutivo regido por una Constitución; que nosotros mismos creásemos leyes en Colombia y no tuviésemos que esperar que nos las hiciesen en Madrid. De mano de este adusto hombre dimos el paso de ser súbditos sin derechos a ciudadanos responsables. ¿Es de esa manera que Manizales, en cabeza de su Concejo Municipal, le agradece esto? Con deshacernos de ese símbolo que une, que nos da un común denominador ¿qué ejemplo le damos al resto del Departamento? ¿Somos la cabecera departamental y nos vamos a distanciar de lo que representa este gran hombre para la otra mitad de los caldenses? ¿Eso es soberbia o petulancia? ¿Será que en nuestro Concejo están sentados hombres y mujeres que creen en su rampante conocimiento que la Independencia no valió la pena, ignorando que precisamente ellos están llamados a perfeccionar esta labor que estos valientes hombres y heroicas mujeres iniciaron hace más de 200 años? La historia no es estática, es orgánica y evolutiva, inclusive para aquellos que la ignoran. Ajustó el Sabio Caldas hace pocos meses 200 años de haber sacrificado su vida por la democracia y como premio a su virtud Manizales le está corriendo la silla.

Desmontar al Estado democrático, ignorando sus símbolos y remplazarlo por “luces” es estar ciego y no ver la realidad que vive el país. Este Concejo, con este tipo de ideas, está fallando en su misión. Estamos envueltos en un posconflicto donde se está poniendo fin a un enfrentamiento político armado sobre la legitimidad del Estado, puesta en duda por la guerrilla y que llevó a la muerte a miles de soldados. Ahora la guerrilla reconoce a este Estado y el Estado ve en ella un interlocutor. Un Estado débil no puede defender sus ideales, unos que la gran mayoría de los colombianos hemos escogido como válidos. ¿Me pregunto qué tan identificados están los concejales con este proceso? Es grave que se acceda a estos temas con metas tan infantiles.

Y si vemos al otro poder, el religioso, las cosas no andan mejor. Allí unos prelados, seguramente de ascendencia fenicia, están tratando de convertir anuestra Catedral Basílica en centro comercial, buscándole rentabilidad económica a un edificio que nunca fue hecho para eso y el mismo Jesús se opuso a ese manejo sacando a latigazos a los comerciantes de útiles para el culto de su casa. Y después se quejan estos hombres, demasiado humanos, que los valores religiosos se están perdiendo, sin querer entender que ellos mismos están dando un ejemplo que a muchos ciudadanos les es difícil de conciliar y por ende nadie va a querer seguir. Un Iglesia coherente no necesita actuar como agencia inmobiliaria. Y mientras se contabilizan pingues ganancias de alquileres de cuchitriles donde se venden gafas y gorras chinas, los bellos vitrales de la Catedral se van desbaratando. ¿Otro grupo representativo de la sociedad que erró su misión? Vemos pues como los pilares Dios y Patria de esta sociedad ingenua, que no es capaz de ningún modo de reemplazar los ideales viejos por nuevos, dejan de tener arraigo entre la gente porque los mismos que han sido encargados de liderar estas vitales instituciones equivocan el camino, y como lobos con atuendo de oveja hacen estragos en el frágil y desprevenido rebaño.