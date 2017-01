Mandatorio-a, responsivo-a, ático-a, a nivel…

En inglés, el adjetivo ‘mandatory’ significa ‘obligatorio, coercitivo’. No ’mandatorio’, porque este adjetivo en castellano, primero, no ha sido aún incluido en nuestro léxico, y, segundo, no tiene la misma fuerza de obligación que sí tiene ‘obligatorio’, aunque provenga de ‘mandato’ -que no es lo mismo que ‘obligación’-, pues hay conductas que son obligatorias sin haber sido ordenadas explícitamente. ¿Hilando muy delgadito? Es posible. Lo que quiero decir es que el uso de ‘mandatorio’ por ‘obligatorio’ es un anglicismo empleado por Esther Balac en su columna de El Tiempo en este consejo: “Darles la cara a los problemas y buscarles solución urgente debe ser una tarea mandatoria” (8/1/2017). El castellano, insisto, tiene los términos que reemplazan esos anglicismos, innecesarios la inmensa mayoría de ellos. De obligatorio, por ejemplo, el diccionario de sinónimos propone dieciséis, sí, dieciséis, y en esa lista no está mandatorio. ¿Cómo le parece?

* * *

El adjetivo ‘responsivo-a’, muy poco usado, está en nuestro vocabulario desde hace mucho tiempo con una única acepción, a saber, “lo que responde o contiene la respuesta”, por ejemplo, ‘las palabras del acusado fueron responsivas”. Por lo tanto, no califica a las personas. En inglés, sí, por lo cual, darle en castellano el significado que tiene en este idioma es anglicismo, como en esta muestra: “Dice Schwab ‘los líderes responsivos y responsables deben reconocer los miedos y las iras de las personas como legítimos…” (LA PATRIA, María Leonor Velásquez, 11/1/2107). Esta frase es, seguramente, una traducción en la que el adjetivo inglés ‘responsive’ fue vertido literalmente. Los significados que los diccionarios dan de este vocablo inglés son los siguientes: ‘Sensible, interesado (que muestra interés por algo)’. Y su definición, ésta: “Presto para reaccionar en la forma requerida, apropiada, o la correcta para una situación determinada” (MacMillan). Definición aplicable a personas y cosas, y, me parece, la que quiso expresar míster Schwab (¿quién?) en su afirmación. Nota: La definición que di arriba de ‘responsivo-a’ la tomé de un diccionario ‘más viejo que un solar en Cartago’; de la última edición de El Diccionario, ésta: “Perteneciente o relativo a la respuesta”. Igualita, ¿no?

* * *

Ática es una península del sureste de Grecia, en el mar Egeo, frente a la isla Eubea, formada por ocho unidades periféricas: Atenas Septentrional, Atenas Occidental, Atenas Central, Atenas Meridional, Ática Oriental, El Pireo, Islas y Ática Occidental. Lo dice el sabio Google. Esa región se caracterizó por ser la cuna del griego clásico y de sus mejores exponentes. De ahí viene el adjetivo ‘ático-a’, que califica todo lo relativo a Atenas, como también el gusto, finura y elegancia de los escritores griegos, y, por extensión, a todos los que escriben de esa manera. Como sustantivo, ‘ático’ es el último piso de un edificio, de techo más bajo que los inferiores. Tiempo atrás escuché ese adjetivo para calificar no recuerdo qué. Volví a oírlo, mejor, lo leí, en la Voz del lector en esta declaración: “…y fui testigo ático del excelente comportamiento del público…” (LA PATRIA, Manuel Galindo, 9/1/2017). Hay muchas clases de testigos, ‘de cargo, de descargo, de Jehová, ocular, de oídas, presencial’ y ‘de vista’, pero ‘ático’, lo ignoro. Me quedé, pues, con las ganas de saber qué clase de testigo fue el señor Galindo del buen comportamiento del público en las recién celebradas Ferias de Manizales.

* * *

Del noticiero de las 7 p.m. de RCN: “¿Cómo va el reporte a nivel de accidentalidad?” (7/1/2017), preguntó uno de sus periodistas. Hacía mucho tiempo que no me refería a este vicio, porque es gastar pólvora en gallinazos. Pero, señor, ¡por favor!, ¿no cree usted que de la siguiente manera es suficiente, y castizo?: “¿Cómo va el reporte de accidentalidad? Al día siguiente, en un titular de pantalla del mismo canal, vi esto:“Policía dice que habrían nueve muertos” (8/1/2017). Sin comentarios. Y para seguir con mi machacadera, esta frase del columnista Ricardo Correa Robledo: “La paz se trata de restablecer la relaciones humanas entre quienes han sido enemigos” (LA PATRIA, 12/1/2017). ¿No le suena mejor, don Ricardo, “la paz consiste en restablecer…”? ¡Oh!