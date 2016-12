Desafortunadamente, setenta y una, contrario, alinear

¿Es incorrecto el adverbio de modo ‘desafortunadamente’? El señor Juan Sebastián Méndez Giraldo, lector de mi libro “QUISQUILLAS DE ALGUNA IMPORTANCIA. Aprenda castellano de los errores del prójimo”, me escribe: “En la publicación número 74 (pág. 53) usted usa el término desafortunadamente, que aunque ni etimológica ni morfológicamente está mal concebido, el DRAE prescribe el uso del término infortunadamente y del cual tiene entrada a diferencia del otro” (23/11/2016). No estoy de acuerdo. Baso mi discrepancia en los siguientes argumentos: 1) La definición que da la Academia de la Lengua de ‘desafortunado-a’: “Adj. Carente de fortuna. // 2. Desacertado, inoportuno”. Y de ‘infortunado-a’, ésta: “Adj. Desafortunado”. 2) Muchos adverbios de modo se construyen agregándoles a los adjetivos la desinencia ‘-mente’, por ejemplo, de ‘pulcro’, ‘pulcramente’, adverbio que no tiene entrada en El Diccionario. 3) No todas las voces castizas tienen cabida en los léxicos, porque incluirlas sería una empresa morrocotuda. 4) Los prefijos ‘des-’ e ‘in-’, en algunos casos, significan ‘negación, privación’, como en ‘desafortunado’ e ‘infortunado’, privados de ‘fortuna’ (‘suerte, dicha, estrella, ventura, bienes’), lo mismo que en ‘desventura’ e ‘infortunio’. 5) El Diccionario asienta el adverbio ‘afortunadamente’. No veo, pues, por qué no se pueda emplear el adverbio ‘desafortunadamente’, que, como dice el corresponsal Méndez Giraldo, “ni etimológicamente ni morfológicamente está mal concebido”.

* * *

Durante la transmisión del infortunado episodio del avión que de Chapecó (Brasil) salió para Medellín, una ‘comunicadora’ anunciaba ‘setenta y un víctimas’. Ella, con seguridad, dice ‘una víctima’. ¿Entonces? El editorialista de El Tiempo cometió el mismo error, aunque de una manera no tan notoria, así: “…en Colombia, a estas alturas del siglo XXI, cada día veintiún menores de edad son violadas” (7/12/2016). Si el redactor se refería sólo a menores de edad del sexo femenino ha debido decir “veintiuna menores de edad son violadas”; si de ambos sexos, “veintiún menores de edad son violados”. Gramática elemental. Ya le había puesto el ‘punto y aparte’ al párrafo, cuando se me atravesó esta frase del columnista Ricardo Silva Romero: “…porque la medida de nuestra tragedia es que en veintiún familias se da un depredador sexual y en veintiún familias se da una víctima cada día colombiano” (El Tiempo, 9/12/2016). A la comunicadora de RCN puedo absolverle su error, pues estaba improvisando; pero a este columnista no, porque tuvo -imagino- alrededor de cuarenta años de preparación remota y ocho días -está bien, siete- para revisar y corregir su escrito.

* * *

‘Previo’ y ‘paralelo’, dos adjetivos empleados chapuceramente como adverbios, y de los cuales ya me cansé de hablar. A estos dos se les suma ‘contrario’, empleado por el columnista Darío Arenas de una manera imposible, milagrosamente, en esta información: “…y que el consumo de licor en Colombia, contrario a elevarse, se ha ido reduciendo en los últimos años…” (LA PATRIA, 8/12/2016).Ni siquiera el adverbio ‘contrariamente’ (‘en contrario, en contra’) es el término adecuado para expresar su idea, porque significa que el ‘precio’ se opone a elevarse, o no quiere elevarse. Cuando escribíamos sin complicaciones ni prodigios, echábamos mano de las locuciones ‘en lugar de’ y ‘en vez de’, locuciones que le habrían servido al redactor para decirnos lo que nos quiso decir.

* * *

En el verbo ‘alinear’, regular, la ‘i’ es siempre átona, es decir, nunca se acentúa en su conjugación: ‘Alineo, alineas, alinea, alineamos, alineáis, alinean’. La misma norma, perogrullada, cobija al verbo ‘realinear’. Contra ella pecó El Tiempo en el siguiente titular: “El dólar fuerte realínea ganadores y perdedores en el comercio global” (8/12/2016). “El dólar fuerte realinea…”. Así. Sin embargo, el diccionario de María Moliner anota: “…a veces, la ‘i’ se hace tónica por influencia del sustantivo ‘línea’: alíneo, alíneas, alínea”. Pero la Academia de la Lengua es tajante: “Son, pues, incorrectas las formas en las que, por influjo del sustantivo ‘línea’, se desplaza el acento a la ‘i’ ” (Diccionario Panhispánico de Dudas). El acento de que habla esta fuente es el que tiene la ‘e’, ‘alineo’ (alinéo, por la pronunciación).