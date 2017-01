Defenestrar, receptivo, lasitud-laxitud, recalcar

A algunos comentaristas deportivos no hay que hacerles mucho caso, porque son unas hachas para inventar tonterías, abusar de sus latiguillos y cometer errores garrafales. Entre paréntesis, los partidos del futbol colombiano, verlos sin sonido. Pero, como dice el pueblo, hay gazapos de gazapos, y éste, en la frase que me envía el padre Mario García Isaza, es de Iván Mejía, y de película: "Zidane es un hipócrita....dice que vive feliz con James, pero cada vez que puede...defenestra del colombiano” (El Espectador, 26/12/2016). ¿Quiso decir que denigra del colombiano? No lo creo. ¿Qué lo deja en el banco? Quizás. ¿Qué lo pordebajea? ¡Hum! De todas maneras, más equivocado en la escogencia del verbo no pudo estar, pues este es transitivo, a saber, pide a gritos una ‘víctima’, es decir, su complemento. Además, como en latín ‘fenestra’ significa ‘ventana’, ‘defenestrar’ quiere decir ‘arrojar a alguno por ella’. Imagínense, ¡defenestrar a James cada vez que su técnico puede! Ya no contaríamos con el 10 para nuestra Selección. A propósito de la ‘defenestración’, y según la enciclopedia Uteha, la más célebre se dio en Praga, el 10 de julio de 1419, cuando “los husitas acaudillados por Ziska asaltaron el ayuntamiento de Praga y arrojaron al burgomaestre y a varios consejeros municipales por las ventanas, sobre las picas de la multitud enfurecida”. Esto, don Iván, sí es ‘defenestrar’. ***

La siguiente oración del columnista Eduardo Posada Carbó no me ‘sonó’, y me obligó a reflexionar: “Todo buen cristiano debería ser receptivo al mensaje de Bergoglio” (El Tiempo, 23/12/2016). ¿Está bien empleada en ella la preposición ‘a’? Ello es que el verbo ‘recibir’, del cual procede ese adjetivo, rige la preposición ‘de’ (“recibió un obsequio de quien menos esperaba”), por lo cual la preposición debe ser la misma. Además, su definición (“lo que recibe o es capaz de recibir”) lo indica: “Todo buen cristiano debería ser capaz de recibir el mensaje de Bergoglio”. Pero, creo, lo que quiso expresar el columnista fue esto: “Todo buen cristiano debería estar dispuesto a recibir el mensaje…”, adjetivo que sí admite la preposición ‘a’, pues es inflexión del verbo pronominal ‘disponerse’, que la rige. Como lo he dicho, las preposiciones tienen un mismo oficio en la oración, pero cada una lo ejerce de una manera diferente de acuerdo con el complemento que introducen. ***

Son muy parecidos, y en algunos sinónimos pueden identificarse, pero son distintos, doctor Raad. Me refiero a los sustantivos abstractos ‘lasitud’ y ‘laxitud’. En su columna los confunde, pues así se expresó: “Una evaluación integral no implica explícitamente lasitud” (LA PATRIA, Jorge Raad Aljure, 27/2/2016). ‘Lasitud’ es lo que popularmente llamamos ‘flojera’, cuyos sinónimos son ‘desfallecimiento, flojedad, cansancio, agotamiento, languidez, tedio’, etc. Y ‘laxitud’, el término que debió emplear, significa, para esa evaluación y para las costumbres, ‘no firme, no severo, relajado’. “Poco estricto moralmente”, enseña la Academia. Este sustantivo, ‘laxitud’, viene del verbo latino ‘laxare’ (‘extender, ensanchar; diferir; ablandar, aligerar, disminuir’) a través del sustantivo ‘laxitudo’ (‘acción de aflojar’); y ‘lasitud’ tiene su raíz en el adjetivo latino ‘lassus’ (‘cansado, extenuado, agotado; débil, empobrecido’ -aplicado a cosas-), a través del sustantivo ‘lassitudo’ (‘cansancio, fatiga’). Por esto, por su origen, los términos sinónimos, aunque pueden reemplazarse en la redacción unos a otros, no siempre expresan la idea que el redactor pretende. El diccionario, no me canso de repetirlo, es el mejor auxiliar para salir de la incertidumbre que dos palabras sinónimas nos puedan sembrar. ***

El presbítero Efraín Castaño escribió: “…el Concilio de Éfeso que recalca a María como madre de Jesús…” (LA PATRIA, 7/12/2016). El verbo ‘recalcar’, padre, significa ‘insistir, acentuar, subrayar, machacar’, que no fue lo que hizo dicho Concilio ecuménico. Éste, presidido por san Cirilo en el año 431 “condenó a Nestorio, definió la unidad personal de Cristo y DECLARÓ que la Virgen María es, por tanto, Madre de Dios” (Enciclopedia Uteha). La acción de ‘recalcar’ en este dogma viene después de esa declaración. Nota: Nestorio, “prelado y heresiarca, nació en Germanicia, Siria, y murió hacia el 451. Patriarca de Constantinopla (428-421). Negó que la Virgen María fuera Madre de Dios” (Ibídem).