En nombre de todas las mujeres

En las últimas semanas el país se ha enfrentado a un sinfín de discusiones en torno a un sensible tema que ha afectado a la mayoría de la población: la violencia contra la mujer.

Diversos casos, unos más visibles que otros, se han presentado recientemente desatando una gran consternación por parte de los colombianos y simultáneamente, inconformidad por la forma en que los medios han actuado frente a los hechos.

Maltrato, violaciones y asesinatos han sido algunos de los principales hechos que han estremecido a la sociedad llevándola a profundas reflexiones.

El pasado 4 de diciembre, Yuliana Andrea Samboní de tan solo 7 años fue encontrada muerta con signos de tortura y violencia sexual en un apartamento en Bogotá. Medicina legal determinó que la pequeña había sido objeto de abuso y la causa de su muerte se le atribuye a una asfixia por sofocación y estrangulamiento. El principal sospechoso pertenece a una reconocida familia de la capital, quien a su vez culminó sus estudios en importantes instituciones educativas. Este arquitecto de 38 años está privado de la libertad mientras se adelanta la investigación del caso. La injusta muerte de la infante ha impactado al país entero.

Es difícil no expresar el profundo dolor y la gran indignación que he presenciado frente a los tenebrosos hechos que causaron la muerte de la pequeña Yuliana. Me he quedado corta de palabras para expresar realmente lo que quisiera plasmar y se me ha dificultado comprender la razón de la existencia de tan atroz maldad. Sin embargo, me he detenido en algunas reflexiones.

En Colombia son abusadas aproximadamente 21 mujeres cada día, de lo cual no tenemos conocimiento. De alguna manera los medios se han encargado de presentar a la luz pública los casos en donde se encuentran involucradas personas reconocidas o pertenecientes a cierto estrato social. Es aquí donde me cuestiono: ¿cuántos hechos ocurren diariamente sin que nos enteremos? ¿No es justo otorgar la misma importancia a todo crimen de este tipo? ¿Pero, cómo lo hacemos si no nos enteran? Pues si los medios de comunicación lo hacen y se entiende informada la sociedad colombiana, veremos el grado de reacción y sensibilidad.

De otro lado, como integrante de la nueva generación, resalto la evolución frente al tema de la mujer a lo largo de los años. El derecho al voto, importantes ofertas laborales, independencia, entre otros factores, han hecho parte de esta grande transición. No obstante, habitamos aún en un entorno machista en el que las mujeres no somos vistas y tratadas con las mismas reglas.

Frecuentemente somos víctimas de agresiones verbales y físicas, mientras que a la vez nos cargan la responsabilidad de ciertos actos irrespetuosos del sexo opuesto, simplemente por usar una falda corta, un escote, o pasarnos de tragos en una fiesta. Me encuentro ahora en posición de exigir respeto y valor en nombre de todas las mujeres.

Finalmente, esta reflexión va dirigida en primer lugar a todas nosotras, que tenemos la responsabilidad de valorarnos y hacernos valorar. Es nuestro deber apoyarnos, respetarnos y fortalecernos entre todas, en vez de destruirnos como habitualmente hacemos en medio de envidias y rencores.

A los hombres los invito a tomar conciencia frente sus actos cotidianos, a cuidar sus palabras y a reconocer la fortaleza y la importancia de la mujer.

Y por último, con base en algunas palabras de Hillary Clinton, me dirijo a las pequeñas niñas como Yuliana afirmando que: “nunca duden que son valiosas y poderosas y que merecen cada oportunidad en el mundo para lograr sus propios sueños”.

Nos encontramos ahora en medio de una sociedad llena de temores e inseguridades. Es responsabilidad de todos generar espacios seguros en los que se logre vivir libremente, sin miedos y de manera digna. Como mujer lo anhelo y, además, que exista respeto e igualdad.

En nombre de todas las mujeres del país y del mundo: No más víctimas.