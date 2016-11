Vientos de cambio

Sin lugar a dudas el 2016 va a ser recordado como un año histórico por las decisiones electorales que se dieron. Decisiones como la del Brexit en Inglaterra y la no aprobación del plebiscito en Colombia van a ser muy comentadas en el futuro, pero sin lugar a dudas la decisión más trascendental es la elección como presidente de los Estados Unidos del señor Donald Trump.

El señor Trump va a ser el presidente menos preparado de los últimos años qué va a ocupar ese cargo. Hizo campaña como un antipolítico y como un millonario que entre otras, no paga impuestos y que sabe hacer negocios así sea tumbando al Estado y a la gente, diciendo que ésta era una muestra de su inteligencia. Se vendió también como el salvador y redentor de los Estados Unidos; es decir, el superhéroe. Su discurso era totalmente populista y demagógico. Estados Unidos quería un cambio político

Una cosa es estar en campaña donde se puede prometer de todo y otra es ser gobernante. Me imagino que el señor Trump creerá que podrá manejar el país como lo hace con sus empresas. Característica que mostró claramente cuando en un debate le dijo a Hillary Clinton que si él fuera presidente ella estaría en la cárcel. Pero eso no se va a dar. Por mucho que tenga de su lado a las mayorías del Congreso y por muy presidente de los Estados Unidos que sea, le va a costar mucho trabajo cumplir con sus promesas de campaña.

Va a recibir un país del presidente Barak Obama que ha sido uno de los más carismáticos, pero lo va a encontrar totalmente dividido y polarizado por la campaña electoral, que fue totalmente sucia, en la que se abusó de los twitters que fueron aprovechados especialmente por Trump para lanzar improperios y ataques personales. Los discursos de este señor entre otras, fueron especialmente xenofóbicos sobre todo contra los latinos, por lo que ya se están empezando a ver brotes al estilo Ku Klux Klan atacando a los oriundos de los países de suramerica.

También, el señor Trump, tendrá serias dificultades para atender la política exterior. A los mexicanos el tema de la construcción del muro divisorio en la frontera y las posibles medidas económicas que pueda adoptar con respecto al comercio entre los dos países los tiene asustados. Igualmente, la mayoría de los mandatarios del resto del mundo están muy atemorizados por el poder que va a tener un señor tan poco preparado para ser el presidente del país más poderoso del mundo y por su comportamiento explosivo. Esto genera una enorme preocupación en el mundo tan convulsionado que estamos viviendo.

A Hillary Clinton le cobraron sus treinta años de servicio público activo. Pareciera que los gringos la vieran como la protagonista de la serie de Neflix de “House of Cards” y se la hubiera cobrado. También le cuestionan las aventuras eróticas de su marido y el mal manejo que le había dado a su cuenta de correo electrónico cuando había sido secretaria de estado

Sin lugar a dudas Hillary debió ser la elegida. Sin embargo, no fue así y ahora el mundo empieza a temblar. Trump mostró que es una persona primaria, que ante cualquier comentario en contra ataca con todo a su oponente. Falta ver como se comportará como presidente cuando la prensa y la comunidad lo empiecen a criticar o si le llegan hacer un atentado a su país o a sus compatriotas en el extranjero.

Estos aires populistas que se están dando en USA no son ajenos en nuestro país, en el que el mandatario populista más conocido de los últimos años fue el alcalde Petro, quien prácticamente acabo con Bogotá y no es descabellado llegar a pensar, en un medio tan politizado y corrupto como el nuestro, que una persona con estas características llegue a la presidencia.

Entretanto: Características personales de Donald Trump: le tiene fobia a los microbios, por lo que evita saludar de mano y no se toma un trago.