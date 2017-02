Manizales es reconocida a nivel nacional e internacional especialmente por el Once Caldas y por su Feria. Recientemente tuvimos una nueva versión de la Feria que salió excelente, con una magnífica afluencia de visitantes que en compañía de los manizaleños disfrutaron de todas las actividades. Como siempre nuestra ciudad se lució.

Los eventos más importantes de la feria son las corridas de toros y el Reinado Internacional del Café. Claro está hay otras actividades que también merecen destacarse como son la feria artesanal y los conciertos. Cada feria o festividad regional o municipal deben tener una actividad o programa que la diferencie de las otras festividades y en el caso nuestro son las corridas de toros, que sin lugar a dudas, es la esencia de nuestra Feria de Manizales.

Lamentablemente nos hemos ido convirtiendo en una sociedad poco tolerante y sin respeto por las diferencias. Bogotá después de cinco años pudo volver a tener corridas de toros en la Plaza de Santamaría. La primera corrida se llevó a cabo hace pocos días y los desmanes y ataques a los aficionados por parte de los antitaurinos fue impresionante, presentándose actos de violencia que dejaron varios heridos algunos de ellos con lesiones graves.

Desde hace unos años la onda “animalista” de protección a los animales ha cogido una gran fuerza; en algunos casos son excesivos los cuidados que se les dan a animales como los perros y los gatos, hasta el punto de tener en algunas oportunidades mejor trato que los mismos seres humanos. Aclarando que estoy de acuerdo con las corridas de toros, no quiero entrar en este espacio en la discusión de si las corridas son un arte, si los toros de las corridas nacieron para ser lidiados, si las muertes de otros animales son mucho más violentas y dolorosas que la de los toros de lidia.

Sin lugar a dudas, no está bien que la Policía Nacional tenga que acordonar la entrada a la plaza de Santamaría y disponer de más de 3.000 agentes para proteger a los que quieren asistir al espectáculo y que además, el tema antitaurino se haya vuelto campaña electoral como lo está haciendo el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro o el mismo ministro del Interior que también está interesado en ser presidente. Falta ver de acuerdo al reciente fallo de la Corte, qué va a pasar durante los próximos dos años en el tránsito por el Congreso de la República con las corridas de toros.

Como decía, otro de los eventos importantes de la Feria de Manizales es la Feria Artesanal, que desde hace varios años se ha venido realizando en Expoferias y para la anterior versión se hizo con la inauguración de las obras de remodelación de este centro. Remodelación a la que pusieron recursos Fontur e Infimanizales. Fontur puso la mayor parte de los recursos y por ello fue la encargada de la obra.

Lamentablemente el nivel de detalle de la obra deja mucho qué desear. La cubierta no se ve bien terminada, lo mismo que el piso. El acceso vehicular al centro no fue el diseñado, lo que generó problemas de tránsito vehicular sobre la avenida Alberto Mendoza y el paso peatonal construido a la entrada del centro por defectos en la compactación del terreno, no resistió el peso de la gente que entraba a la feria y se hundió.

Las obras realizadas por Fontur en nuestra ciudad no son de buen reconocimiento, la prueba es el cable aéreo de Los Yarumos que después de más de seis años no ha podido entrar en funcionamiento. Con respecto a Expoferias, después de corregir los detalles de la obra construida, queda faltando para la segunda etapa entre otras obras, la pavimentación del parqueadero, la remodelación de la plazuela de comidas y los baños exteriores.