Interpol genera incertidumbre

Hollywood se ha encargado de alimentar la idea de que Interpol es el departamento de policía del mundo que anda persiguiendo y capturando a los más importantes criminales internacionales. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Interpol no cuenta con una fuerza policial, es decir no puede arrestar ni detener a nadie, no emite órdenes de captura y sus agentes no portan armas. La forma en la que opera es más cercana a ser un “Facebook de policías” o una cartelera de colegio donde los países miembros comparten información acerca de presuntos criminales que pretenden cruzar las fronteras. Los agentes que realizan las detenciones son la fuerza policial de los países miembros en los lugares donde tienen jurisdicción.

No obstante, una circular roja de Interpol puede traer serias e inmediatas consecuencias para el titular, como la prohibición para viajar internacionalmente o el congelamiento de sus cuentas bancarias. Aunque esto no suele ser un problema cuando se trata de detener criminales prófugos de la justicia, un reporte reciente de la Heritage Foundation revela que al ser un mecanismo electrónico que no requiere evidencia, algunos gobiernos autoritarios alrededor del mundo han abusado de la plataforma para usarla en contra de activistas, disidentes políticos y periodistas. El Partido Comunista chino ha sido acusado de usar Interpol para perseguir a Qiu Gengmin, un funcionario del gobierno que se unió a un movimiento pro democracia. Adicionalmente, se estima que el gobierno ruso de Vladimir Putin ha sido el que más ha utilizado esta organización como herramienta de persecución política. Uno de los casos más sonados fue la circular roja emitida contra Bill Browder, empresario británico y crítico del gobierno de Putin. Otro caso es el de Pavel Ivlev, un abogado ruso y disidente político, ahora refugiado en Estados Unidos a quien le fue adjudicada una circular roja por supuesto “fraude fiscal y evasión de impuestos”.

Interpol está al servicio de sus países miembros en igualdad de condiciones y ese es uno de los motivos por los cuales muchas veces no tiene las herramientas de discreción a la hora de emitir las circulares. Aunque se ha presionado para que las circulares sean más transparentes y objetivas, ninguna reforma se ha llevado a cabo para evitar los abusos. Por lo tanto, resulta altamente preocupante y destruye todas las posibilidades de reforma la noticia de la elección del viceministro de seguridad pública chino Meng Hongwei como director de Interpol y el político miembro del partido oficial ruso, Alexander Prokopchuk, como vicepresidente de la organización. Varias agrupaciones que velan por la protección internacional de derechos humanos como Amnistía Internacional (quienes están siendo perseguidos actualmente por autoridades rusas) advierten acerca del peligro que esto puede significar para la libertad y la democracia.

Este hecho representa el inicio de profundos cambios en el panorama político internacional en donde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos genera una sensación de vacío de poder e incertidumbre. Aunque aún es muy temprano para pronosticar las consecuencias de la política exterior de Trump, no cabe duda que los gobiernos de Rusia y China van a aprovechar el actual complicado ambiente político al interior de Estados Unidos para aumentar su poder e influencia en el sistema internacional.