“Autre temps, Autremoeurs”

Nada más agradable a nuestros oídos de hombre que escuchar a una mujer hablar francés, nos desarma, nos domina, mas si es poesía: “Tu croisauxcontes de fées, Auxjoursnéfastes, auxsonges, Moi je necroisqu’entesmensonges…” (Tú crees en los cuentos de hadas, en los días nefastos y en los sueños; yo creo solamente en tus bellas mentiras). Paul Verlaine. Esto podría desmayarnos en la boca correcta, en el momento preciso. Seguramente al oído de una mujer le pasará lo mismo, cosa que no me propongo averiguar.

Pero saben por qué muchos manizaleños seguramente han tenido el privilegio no solamente de escuchar en su oído partes de poemas como esos, en ocasiones decirlos, leer al poeta maldito Baudelaire, estudiar a Voltaire o solo leer elogio a París de Víctor Hugo en sus idiomas originales, pero además entendiendo lo que se dice y se escucha, lo que se lee y se estudia? Porque existe un pedazo de Francia enquistado en estas montañas desde hace 60 años. La Alianza Francesa sede Manizales. AF

Hablar de la importancia de un segundo o tercer idioma por las necesidades de la globalización y de la relación cada vez más estrecha o mejor más angosta entre economía y cultura, sobra; incluso podría buscar términos más pomposos como la importancia de los contextos sociolingüísticos, pero el francés como se aprende en la AF es otra cosa.

Pasar las noches en la AF durante varios años era estar todas mis noches en París, y no solo lo sentimos los estudiantes; los docentes, los administrativos y su directora también lo creen, y son ellos quienes lo transmiten.

Estar en esta entidad tan francesa como manizaleña no es ir a una academia a aprender una lengua más para un mundo globalizado, es aprender su cultura, es permitir que nos enamoren de Francia, y es precisamente esto tan escaso: “apoyo a la cultura”, que la hace diferente y opaca a los demás. Quisiera conocer una entidad de lengua extranjera más ocupada de estos temas en esta ciudad, (nótese que no dije “preocupada”, porque la AF ha hecho de su misión una delicia), incluso tienen más programación cultural que las entidades oficiales llamadas a hacerlo: Semana de la Francofonía cada marzo, fiesta de la música en junio, mes de Francia en julio, Talleres de cine, música, gastronomía y conversación francesa, ciclos de cine francés, obras de teatro grupo de les planches, programa radial, hablemos francés, Conciertos, exposiciones, tertulias literarias y culturales Soirée Française el último viernes de cada mes, fiesta de la lectura lire en fête, festival gastronómico, festival de cine francés en octubre, además de las exposiciones permanentes.

Tenerlos en Manizales desde hace 60 años es una verdadera “Alianza Francesa”, y más este año, cuando por fin una Administración Municipal ha entendido que el bilingüismo y los programas de internacionalización van más allá de aprender inglés básico en los colegios para llenar un call center.

Hace tres años vimos desde la administración pública, tímidos acercamientos de los programas curriculares al francés, tan es así que con un apoyo algo escuálido, se logró tocar 4 instituciones educativas con la Alianza Francesa en sectores tan deprimidos como la Comuna San José.

Este año y esta Secretaria de Educación Mpal, ha tocado 11 instituciones con el francés en alianza con AF. “Autretemps, Autremoeurs” (Otros tiempos, Otras maneras”) como dice el dicho francés. 500 millones de pesos este año para programas de internacionalización donde el francés tiene importante participación, pero con mucha más gratificación veo en el proyecto de acuerdo del Presupuesto Municipal para el 2017 que este rubro espera crecer a 1.000 millones de pesos. (Nunca llegaron los 1.400 millones prometidos por el Ministerio para estos temas).

Este año, la única alianza no ha sido la francesa, Manizales y sus instituciones han hecho lo propio, seguramente no lo suficiente, pero después de 60 años, se está participando con recursos públicos en procesos francófonos, con total convencimiento que no solo puede abrir puertas laborales; también abre las mentes, los espíritus, el intelecto, fortalece el ego, sube el autoestima.

El francés puede cambiar nuestra sociedad.

¡Vive la France!.... pero en Manizales 60 años más. Au revoir.