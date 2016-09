El espíritu de amor y bondad

Existe un día para celebrar el amor y la amistad, en la cultura norteamericana es el día de San Valentín, en nuestro país es hoy. Pero lo que se celebra y exalta un solo día del año debería convertirse en una cultivación ¿extraña palabra? Si empezamos a ver al ser humano en general y, a nosotros en particular, no como obras terminadas e inmodificables sino como obras en proceso, podríamos incorporar el concepto de cultivarnos a nosotros mismos, en especial en cualidades tan importantes como el amor y la bondad. Claro que no me refiero al amor que nos venden en las telenovelas; ese amor visceral, que más parece una enfermedad que un don divino. No, me refiero al abstracto y pacífico concepto de amor incondicional y, por qué no, al utópico concepto de amar a otros como a nosotros mismos. Y por otros no me refiero a la mamá o los hijos, esos son muy fáciles de amar y a veces sentimos que los amamos más de lo que nos amamos. Amor Universal ¿Existe más allá de Jesucristo y Sor Teresa de Calcuta? Más allá de San Francisco de Asís. Pues así no sea fácil verlo en este mundo, tenemos la obligación de seguirlo buscando y más importante aún, de hacerlo crecer en nosotros mismos. Pero ¿cómo? No es suficiente con saber el problema si no el saber cómo resolverlo.

Existe una herramienta muy útil que nos entrega el budismo para desarrollar estas cualidades. La conocí la primera vez que fui a un retiro de meditación Vipassana (que son 10 días en silencio, practicando la respiración consciente y observando las sensaciones del cuerpo), al final de esta durísima práctica hicimos una meditación guiada que se llama Metta Bhavana. La experiencia de practicarla es algo difícil de explicar, pero les puedo decir que fue algo sublime y trascendente. Metta significa cultivo o desarrollo y Bhavana amor, amistad, bondad. Justo lo que queremos invocar en este día. El objetivo de esta práctica es ayudarnos a desarrollar la tolerancia, la compasión y la empatía hacia los demás. Nos permite enviar amor conscientemente hacia seres amados, benefactores, amigos, vecinos y nos reta a incluir en esta emanación consciente a las personas que nos hacen la vida difícil. Claro que al practicarlo tenemos la tendencia a que nuestro corazón se cierre al pensar en estas personas, he ahí el reto y la dificultad que tenemos que vencer. Si fuera fácil no sería tan gratificante lograrlo.