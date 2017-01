Las fluctuaciones del mercado cafetero demuestran nuevamente la inestabilidad en las cotizaciones y como estas tienden mayoritariamente hacia los canales bajos. Después del precio que tuvimos en octubre, estamos de nuevo por los lados de $80.000 la arroba, que, con las alzas de salarios e insumos de este año, seguramente nos dejarán de nuevo en el límite de los costos sin expectativas de utilidades. Cuando los precios de venta están altos, nos olvidamos de la posibilidad que representan los cafés especiales.

La producción de café especial requiere una fase agronómica en campo y una agroindustrial en beneficio. Nuestros productores, de la mano de la Federación, hacen un esfuerzo importante para obtener café de buena calidad. El asunto es, que en la producción de especiales, la fase crítica empieza en la recolección y se perfecciona con la fermentación y el secado, lo cual hace, que los beneficiaderos sean claves en la obtención de café de alta calidad.

Lograr un beneficio consistente para llegar a puntajes altos en taza, requiere de tecnología, equipos y conocimiento. Difícilmente un productor pequeño, sin la formación técnica y exiguos recursos puede hacer las inversiones necesarias para obtener la tecnología requerida. Por tal razón, la idea de centrales de beneficio comunitarias para cafés especiales, situadas en zonas geográficas de reconocido potencial, que impacte comunidades de pequeños y medianos productores, empieza a abrirse espacio como una necesidad complementaria para ascender en la escala de valor. Centrales de este tipo ya se han construido en otras regiones del país y en ellas han hecho inversiones importantes empresas. El problema es que quien hace la inversión y genera valor, es quien lo captura en la gestión comercial. Por lo anterior, no nos hagamos muchas ilusiones, pues los sobreprecios que están pagando por estos cafés no son representativos en centavos de dólar por libra, frente a lo que valen en mercados de alta calidad. Nadie va a montar estas infraestructuras para hacerles el favor a los cafeteros. Prueba de ello es que centrales de empresas certificadoras pagan café con base en precio de bolsa para "commodity", cuando lo que compran es especial.

La propuesta es que las centrales para café especial deben pertenecer, estar al servicio y en beneficio de las comunidades productoras. Por medio de asociaciones, con objetivos específicos, construyendo alianzas con la institucionalidad, los gobiernos locales, gestores comerciales y logísticos al servicio de los proyectos (no intermediarios), se estructure un modelo de alianzas estratégicas donde los protagonistas y beneficiarios económicos sean las comunidades. Únicamente con asociatividad que involucre pequeños y medianos productores, se pueden gestionar recursos gubernamentales, no gubernamentales, reembolsables y no reembolsables para darle dinámica a proyectos productivos de beneficio común.

Salir del mercado de "commodity" y volver especial una región o un origen, genera valor, el cual se debe capturar con gestión comercial, que acorte las cadenas de suministro, reduzca los costos de transacción y con "Direct Trade" y transparencia transfiera el mayor valor posible al productor.

En este negocio, donde reina el monopolio, el único espacio que tenemos los productores es en café especial. Los grandes se han venido apropiando de él, y los productores apoyados en la institucionalidad y el Estado debemos generar las iniciativas de innovación y emprendimiento que permitan involucrarnos en la cadena, hacer las alianzas necesarias que permitan que tengamos control del negocio. Nuestro problema no es que el café no valga, el problema es que no capturamos el valor que generamos en origen y este se pierde en la cadena.

Las centrales de beneficio comunitarias son necesarias para producir café de alta calidad, complementadas con una estrategia comercial transparente al servicio del productor, que transfiera valor, es la única oportunidad económica para muchos.