Buscando el Direct Trade

Siempre me he preocupado por ser coherente entre lo que pienso, digo, en mi caso escribo, y hago. Por tal razón me tomo el atrevimiento, con críticas y propuestas, de cuestionar modelos existentes porque con hechos intento demostrar que se pueden hacer cosas diferentes. En razón a lo anterior, quiero compartir algo de mi experiencia con los lectores.

Con base en los sólidos cuestionamientos académicos de universidades reconocidas, acerca del "Fair Trade" o comercio justo, y el poco o nulo impacto que tiene en los productores certificados, muchos cultivadores se preguntan qué alternativas de comercialización tienen con su café, si este cumple con los parámetros de calidad necesarios para acceder a mercados de alto valor. La respuesta, tristemente, es que no existen canales en los que el productor capture el valor generado en el origen más allá de un pequeño diferencial al precio de bolsa.

Los productores con iniciativas de diferenciación y alta calidad no encontramos compradores que reconozcan nuestro esfuerzo con precio justo. Ante esta realidad han surgido iniciativas de productores, donde con emprendimiento e innovación, adicional a la calidad, nos hemos involucrado más allá en la cadena de valor, buscando mecanismos comerciales, apalancados en tecnología, que permitan acceder a clientes directos, que necesitan desde un saco, puesto en la puerta de su negocio. Este segmento en los países de destino, es atendido por importadores intermediarios; la alianza de productores de café especial ha construido un mecanismo, donde coloca el café en su destino, y a través de él los productores pueden vender su café capturando valores significativos de acuerdo a cotizaciones del mercado completamente diferente al precio de bolsa de NY, conociendo toda la trazabilidad hasta el comprador final y viceversa.

Explorando mercados, hemos encontrado un gran interés por este modelo de comercio directo con productores. Los tostadores, que siempre han pagado caro el café, desean estar seguros de que lo que pagan, llega al productor. El problema es que el "Direct Trade", se ha vuelto una estrategia de los intermediarios, usando al productor empobrecido como herramienta comercial; por tal razón los argumentos de venta de los unos y los otros son los mismos. Por tanto para los clientes diferenciar quiénes son realmente directos, no es fácil. El "Direct Trade" tiene que venir a conocerlo.

En nuestra experiencia frecuente con tostadores, las visitas a nuestras fincas han sido un elemento fundamental de acercamiento y confianza. Los clientes se quieren cerciorar de que lo que les contamos es realmente cierto y que las fincas existen. Ha sido increíble ver la reacción de los visitantes y percibir la importancia que le dan a iniciativas como esta, porque allí les explicamos claramente la estructura transparente y de transferencia de valor que hemos construido.

Nuestro paisaje, nuestros verdes, los pueblos, la cultura, el agua, los pájaros, las mulas, las vías, los jeeps, las chivas, la arquitectura, la comida, nuestra amabilidad y calor, al interactuar con ellos en las visitas, han enriquecido fuertemente los lazos al compartir con nuestras familias y dormir en nuestras casas de bahareque. Solo cuando nos expresan lo maravilloso que les parece nuestro entorno, caemos en cuenta de la gran riqueza que nos rodea y que por estar acostumbrados a ella no percibimos. Lo anterior es patrimonio de los cafeteros, y explotarlo, uniendo el paisaje con lo humano, nos puede hacer muy fuertes en mercados sofisticados de cafés de origen.

Los canales están abiertos, quieren nuestro café, quieren Direct Trade, quieren historias, diferenciación, calidad; en nuestras manos está como productores, capacitarnos, organizarnos, producir calidad y una oferta exportable consistente, que permita atender estos mercados para los cuales no abunda el café.