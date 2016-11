Una entrevista para reflexionar

Ricardo Hausmann es un economista venezolano, que fue ministro de Planificación de su país y luego ‘Economista en Jefe’ del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente vive en Estados Unidos y es profesor en la Universidad de Harvard, además de ser director del Centro para el Desarrollo Internacional de la misma Universidad. Es decir, ¡un personaje con todas las credenciales!

Lideró para nuestro país el “Atlas de Complejidad Económica” con Bancóldex y la Fundación Santo Domingo, en el que pretendía fomentar el desarrollo económico de las regiones. Entre otras, el estudio resaltó a Caldas como la posible ‘Suiza de Colombia’, dada las inmensas posibilidades de su industria local.

Pues bien, la semana pasada leí con mucha atención una interesante entrevista que el profesor Hausmann concedió al periódico El Tiempo. Conviene analizarla detenidamente, pues es perfectamente aplicable para nuestro entorno de ciudad y región. Por eso, con la venia de quienes hicieron posible dicha entrevista, así como de quienes tan amablemente me brindan este espacio, a continuación cito algunos de los apartes más interesantes para nuestro caso.

El entrevistador le preguntó cómo veía a Colombia, a lo cual respondió: “Me llama la atención la poca importancia que ha tenido en la discusión económica la preocupación sobre las exportaciones. Todos estamos sorprendidos con el hecho de que, a pesar de que el dólar pasó de 1.900 a 3.000 pesos, las exportaciones colombianas no reaccionaron. Eso quiere decir que hay problemas que se deben diagnosticar y atacar. Pero no veo una agenda concentrada en eso.”

“…Las sociedades deben aprender a producir más cosas y cuando uno no lo sabe, consigue gente que se mude a su país. Es más fácil mover las cabezas que tienen el conocimiento que aprender desde cero… Voy a poner un ejemplo inobjetable. Nadie pone en duda que el auge que tuvo Colombia en su producción petrolera se dio por la llegada masiva de técnicos venezolanos que eran expertos en crudos pesados.”

“…Colombia en materia de migración es casi un récord global. Según datos del Banco Mundial, la proporción de gente nacida en el exterior que hay en este país apenas llega al 0,2% del total, que es uno de los índices más bajos del planeta. Eso equivale a imponer un bloqueo al que aspiraría Donald Trump, que va a ser presidente de una nación en la cual el 13% de sus habitantes nacieron en otro sitio...”.

“…El Banco Mundial dice que hay 2,5 millones de colombianos viviendo fuera de su país y solamente 110.000 extranjeros en Colombia. Es decir, la relación es de 20 a uno, que es absurda…”.

“…Los estudios económicos más recientes muestran que la inmigración no reduce los salarios y no aumenta el desempleo. De hecho, ocasiona el efecto contrario porque los migrantes son complementos y no sustitutos de los trabajadores locales... Por eso no es casualidad que Colombia no se diversifique.”

“…He visto correos de Migración Colombia en los cuales el argumento para rechazar una visa es la discrecionalidad. Eso quiere decir que el motivo es porque a un funcionario se le dio la gana… Lo reitero, a Trump le encantaría tener una política migratoria como la de Colombia… los colombianos no saben lo increíblemente cerrada que es su sociedad. Ustedes no se dan cuenta del gigantesco costo colectivo que eso implica.”

Vale la pena tomarse el tiempo necesario y leer el texto completo de la entrevista. Por mi parte, debo confesar que quedé gratamente impresionado con la claridad de las respuestas, la sencillez del lenguaje y el conocimiento tan preciso que Hausmann tiene de la situación colombiana.