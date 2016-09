La pregunta del plebiscito

La pregunta con la que se votará el plebiscito es clave para el resultado del mismo, razón por la cual la Corte Constitucional al conocer del acto legislativo que lo ordena anticipó debía ser clara, y referirse solo a los acuerdos logrados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep, y no a la paz.

El texto de la pregunta dispuesto por la Presidencia: “Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” es todo lo contrario de lo precisado por la Corte. En efecto:

1. La pregunta se refiere a dos hechos diferentes, de una parte los acuerdos, de otra la construcción de una paz, además estable y duradera. a) Cuando se lee el texto publicado se entera el lector de una serie de acuerdos cuyo cumplimiento será cosa de meses o años que podrán mejorar o no la convivencia y, en el horizonte tal vez lograr una paz, ojalá estable y duradera; esto es, como conclusión, la paz estable y duradera es un ideal. Cierto que es un derecho fundamental constitucional, que, todos podemos reclamar pero que sea estable y duradera será siempre un ideal.

2. La pregunta sobre los acuerdos, sin el agregado, es incompleta, no dice a qué acuerdos se refiere. Un acuerdo es una decisión que se toma, generalmente por dos o más personas (cabe por excepción que una persona con jurisdicción o mando acuerde), pero en el caso típico debe señalarse quién o quiénes acordaron, en este caso, el gobierno presidido por Juan Manuel Santos Calderón y las Farc-Ep. Puesto que se trata de una refrendación debe decir se aprueba, esto es que se da por bueno, asiente o acepta, y no apoya, que es auxiliar o ayudar, y debe eliminar la referencia a la paz, puesto que así lo ordenó la sentencia de la Corte Constitucional.

3. La explicación de que la pregunta que se hace corresponde con el título del texto de los acuerdos, que no obstante ser un hecho cierto, no debería determinar la redacción de la pregunta, porque al paso que el escrito o texto de los acuerdos tiene al final la relación o firmas de quien lo elaboran, o concurren a su concreción, esto es, los delegados del gobierno y de las Farc y, como ocurrirá finalmente, las firmas del presidente y del comandante en jefe de las Farc (suscripción que debió anteceder a su publicación y presentación al Congreso), la pregunta, por el contrario, viene desposeída de esta puntualización. Es posible por tanto concluir o deducir la indeterminación de los acuerdos para los que se pregunta o inquiere el apoyo, asunto que no es leve o insustancial, del que pueda además decirse que se sobreentiende, mucho más cuando la pregunta va dirigida a un público que, en su mayoría, concurrirá a las urnas sin haber leído el farragoso documento.

¿Por qué entonces la pregunta: Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”? Porque, agregarle a la primera parte -el acuerdo final para la terminación del conflicto- el nombre de los actores del acuerdo El gobierno presidido por Juan Manuel Santos y las Farc-Ep, significa mencionarle al votante al momento del voto, dos de los actores con un más alto índice de desfavorabilidad -el 66% para el presidente y el 85% para las Farc, según la última encuesta Gallup (2/9/16)-. Se agrega, además, la referencia a la paz, no obstante la expresa prohibición de la Corte Constitucional, porque la campaña por el sí se centra en la paz con paloma y todo.

Coletilla. Puede alguien explicar ¿Por qué, si el acuerdo se dio por cerrado con la firma de los delegados de La Habana y, el texto que de allí salió el propio presidente se lo entregó al Congreso para que decretara el plebiscito, se dice ahora que en estos primeros días de septiembre se reunirá la X conferencia de las Farc para aprobarlos, y entre los días 20 y 26 se hará la firma oficial? ¿Será que el acuerdo aún no está firmado? O bien la nueva firma que se anuncia es un mero acto de escena, un nuevo show, uno más, tantos que llevó a un oportuno comentarista a decir que esta es la misa con más vísperas.