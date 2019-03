Conocimiento con un café en la mano: E-Ciencia Bios

LA PATRIA | Manizales

El primer E-Ciencia se realizó el 28 de marzo en el Café Origen, sobre la avenida Santander y frente a la Universidad Católica de Manizales, en donde varios científicos hablaron sobre sus experiencias, acompañados de ciudadanos curiosos con ganas de aprender o solo escuchar un buen rato, con un café en la mano.

Esta es una apuesta del Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia (Bios), para acercarse a la comunidad y mostrar los nuevos adelantos que se han producido en los laboratorios del mundo.

Ricardo Orozco González, quien hace parte de la oficina de mercadeo y comunicaciones de Bios explicó que la propuesta es realizar el evento de manera bimensual, para que la ciencia no se quede en los laboratorios, sino que salga a la calle. También confirmó que al día siguiente de estas charlas se hará un tipo de "clase interactiva" para ampliar los temas de la charla. Los interesados deben hacer inscripción previa en la página web de Bios, sin costo.

En la reunión del jueves, estuvieron presentes la doctora Lucía Atehortúa, Ph.D en Filosofía con énfasis en Ciencias Biológicas, Jorge William Arboleda, líder científico de Bios y Freddy Betancourt, Director de Ciencias Médicas de la Universidad de Manizales.

Los tres respondieron las preguntas de la moderadora y científica de Bios, Adriana Gallego, y contaron anécdotas sobre sus acercamientos a la ciencia, sus logros, derrotas y sobre el desarrollo de las investigaciones que lideraron o estuvieron apoyando.

Hoy les traemos las frases destacadas del primer E-Ciencia:

Lucía Atehortúa:

-¡Bienvenidos a la cueva de los nerds!

-Vivo enamorada de la ciencia. Una vez vi las pulgas de agua (Dafnias) a través de un microscopio. Al ver tantos organismos dentro de una sola gota de agua no pude contenerme y me puse a llorar (risas).

-Mi mentor nunca me dio respuestas. Cuando le pedí que me ayudara con mi investigación, me dejó con una mesa llena de hierbas sobre la que también habían varios libros en francés. Me dijo: "nos vemos en una semana". Así fue.

-Cuando por fin, luego de mucho tiempo, logren abrir la ventana, se darán cuenta que hay otras 20 ventanas por abrir. Así sucesivamente.

-Si ustedes tienen un canasto lleno de artículos de investigación en su baño, por día que se lean uno, en el lugar más cómodo del mundo, se habrán leído 365 al finalizar el año.

-Mis pasión es educar, y más importante, educar mujeres.

-Cuando una mujer puede educarse, no solo tiene libertad, sino independencia mental.

-Uno no puede vivir del "copiar y pegar". Se debe repensar el mundo, repensar la ciencia, repensar la vida.

-Me dormí tan preocupada pensando en que no había solución, en que este trabajo me iba a poder, que cuando me desperté al otro día, ya tenía la respuesta.

-Uno de los retos que tenemos que afrontar hoy en día son los millenials. Es muy difícil motivarlos porque para ellos ya no hay sorpresas. Pero si uno como docente, tiene aquella vibración dentro de uno, que lo emocione y que todos los días lo haga seguir trabajando, podrá hacer que comience a vibrar "eso" dentro de sus estudiantes.

-Una vez se dañó el motor de mi Bioreactor. Costaba 25 millones de pesos traer al técnico de Alemania para arreglarlo. Mis estudiantes (a escondidas) se llevaron el motor a Barrio Triste en Medellín. Un señor los confrontó para preguntarles qué llevaban, y dijo que él podía arreglarlo. 20 minutos después salió con el motor listo. Les cobró 25 mil pesos. Para hoy, sigue funcionando.

Freddy Betancourt:

-Cada día uno le tiene que hacer frente a lo que va llegando.

-Son dos mundos diferentes. El mundo de nosotros es muy disperso y tiene mucha expectativa. El mundo del país desarrollado es un mundo más puntual. Yo me amaño mucho acá, para ser sincero, aunque tenga que hacerle frente a Colciencias todos los días.

-Vivimos en un mundo lleno de desmotivación. La cantidad nos ha hecho pensar que ya nada importa, y que nada funciona. Casi como si uno ya no funcionara.

-Hay que ir por una línea delgada, aunque no se tenga claridad para dónde se va.

-El recurso humano lo tenemos, pero lo que no hay son equipos. No se deben ir del país, el problema es de la política pública. Cada vez que nos tecnificamos podemos más, y la recursividad nos ha vuelto más capaces. Por eso es que los estudiantes colombianos son apetecidos en las Universidades de todo el mundo.

Jorge William Arboleda:

-Uno lucha para hacer ciencia en un país como el nuestro. Hay que trabajar con nada, para resolverlo todo.

-Para esto se necesitan de todas las profesiones. Ya no podemos seguir copiando ciegamente. Nosotros podemos crear nuestros propios modelos para todo lo que conocemos.

-Cuando los gobernantes dicen que van a hacer un recorte, no es que vayan a hacerlo en otros campos. La ciencia siempre es la que sale recortada.

-La Biotecnología está en todo. Hasta en la cerveza que se toman.