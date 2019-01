La salida es hacia adentro

Esta es mi primera aparición en Cereza, tal vez algunos me conozcan, tal vez otros no tanto. Porque por ahí dicen que el ser humano es cambiante y evolutivo.

Así que empezaré contándoles que ahora mismo soy la búsqueda de no ser un estereotipo más, soy el propósito de ver hacia adentro y la motivación de encontrar el equilibrio entre sentirse linda y proyectar la belleza interior. Quiero ser la motivación para que muchas mujeres del mundo aprendan a ver más que el físico superficial del espejo y se concentren en la luz de su reflejo. Y me alegra profundamente que estas palabras sean leídas precisamente en el mes de la mujer.

Un día cualquiera me levanté, vi mi inicio en Instagram y me encontré con todo lo que vemos a diario: sonrisas falsas, cuerpos perfectos, mentes vacías, corazones tristes, entre tantos otros modelos reproducidos de manera incansable, y no solo en las redes sino también en la vida. Seguido me pregunté: ¿Esto es lo que realmente quieres hacer? y la respuesta fue inmediata: No.

Los estereotipos se han instalado en nuestro imaginario por repetición. Están presentes en nuestras vidas desde la infancia, de hecho, mucho antes de desarrollar una capacidad crítica para cuestionarlos. Así que por este motivo salimos al mundo a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Todos los relatos se construyen en base a lo mismo, “las niñas son princesas y tienen que estar muy preocupadas por su belleza, y los niños deben resolver sus problemas con violencia”. Creemos ciegamente que la vida es así, porque pocos, muy pocos han roto el paradigma.

¿Las consecuencias?

Todas. Porque estos modelos han invisibilizado la verdadera esencia de las cosas, los momentos, las personas. No salimos de nuestra conocida zona de confort porque si no hablamos de lo que habla todo el mundo, somos desconocidos y lo desconocido se rechaza. Es tan difícil escapar de los estereotipos, porque los hemos interiorizado tanto, hasta el punto de valorarnos en función de ellos.

Somos capaces de hacer cualquier cosa para dejar de ser quienes somos, y pertenecer al molde, porque todo puede pasar, menos quedarnos por fuera.

Pero sí, que rico salir allí. Que increíble ser autónomo, que sensación más inexplicable sentirse libre, porque aunque el prejuicio permanezca, si te sientes es suficiente.

No sé qué imágenes mentales tuvieron mientras leían pero sí sé que en sus cabezas pasó la reproducción de un contenido vacío, que no aporta, que no inspira, y que no sirve para nada.

Todo esto habla de una realidad, no de una rebelión ni mucho menos. El objetivo es sembrar una inquietud sobre lo que sucede y una semilla de cambio por los que vienen. Hemos estado bastante tiempo afuera, es momento de entender que: La salida es hacia adentro.

Cuando asumimos nuestra existencia individual como una oportunidad para comunicar la vibración del corazón y ese sello que nos hace únicos, comprendemos el verdadero propósito de la vida. Es cuestión de encontrar, crear y manifestar nuestra mejor versión, para el desarrollo propio y para iluminar el mundo desde ese lugar.

Reconozcamonos como la prioridad más alta, salgamos del molde y decidamos emprender un camino distinto. Comencemos y caminemos sin parar; y cuando digo sin parar, no me refiero a no hacer pausas; lo que quiero decir es que nos mantengamos enfocados, apasionados, comprometidos y que seamos constantes en el ritmo con el que marchamos hacia nuestros sueños.

Eres el autor de tu vida, entonces... Escribe el libro que quisieras leer, dirige la obra maestra que quisieras ver y finalmente, canta la banda sonora que te hará memorable. Hazlo por ti y para ti, conviértete en tu inspiración.

Después de leer y observar que hacia el interior va esto, me presento: Soy Silvana Torres, una mujer soñadora, emprendedora, y espiritual. Tengo 19 años y estudio Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Manizales. Conocí el Influencer Marketing hace dos años (cuando ni siquiera se conocía el término), me enamoré de él y se lo aposté todo a esta ciudad. Desde entonces, genero contenido para redes sociales, específicamente para Instagram.

Allí soy @SilvanaTorresC.