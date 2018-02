Amparo Jaramillo hizo una jugada maestra en ajedrez

Ricardo Patiño

LA PATRIA | MANIZALES

Una mesa de ajedrez adorna la sala de la casa de Amparo Jaramillo Gaviria en el barrio La Cumbre, de Manizales. Este espacio es sagrado para la profesora, ya pensionada, para aprender las jugadas maestras que sacó a relucir el pasado fin de semana en el Campeonato Nacional Amateur en la Universidad Central de Bogotá, donde quedó campeona.

"Aún no me las creo. Lloré de la felicidad por ganar por fin un torneo grande, después de tanto sacrificio y esfuerzo", dice emocionada esta docente que pasó por el Liceo Isabel La Católica, San Agustín y Bosques del Norte, entre otras instituciones.

Doña Amparo, de 60 años, fue la más veterana en el torneo y lo hizo con lujo. Jugó siete partidas y venció a cuatro hombres, pues el Campeonato era mixto. Esto poco la intimidó para mostrar sus 15 años de experiencia en el deporte ciencia.

"No tenía idea de jugar. En 1983 cuando terminé mis estudios de administración educativa en la Universidad Católica pasé por la Liga y me llamó la atención. Me motivé tanto que mire cómo estoy", dice entre risas esta candidata a maestra en ajedrez por su logro en la capital.

Para el Mundial

El próximo destino de doña Amparo será Italia, donde en abril de este año se disputará el Mundial Amateur. Cuatro meses después viajará a Panamá al Panamericano, donde competirá con los avales de la federación de este deporte.

Ahora sus entrenamientos se enfocarán en la cita mundialista, después de su experiencia en el 2015 en Grecia y el año pasado también en Italia, donde no alcanzó posiciones de privilegio.

"El ajedrez es la mejor alternativa que encontré después de pensionarme. Comparto con mis amigos y, a la vez, me preparo para los campeonatos porque este es un deporte que requiere mucha concentración y tranquilidad, quizás lo que me falta en algunas partidas", dice la campeona en la categoría Sub-1.700.

Esta ajedrecista seguirá moviendo las piezas de ajedrez en la Liga y su casa, donde también sobresalen tres tableros de colección debajo del equipo de sonido. Así queda claro quién es la reina del ajedrez amateur en Caldas.

La frase

"Las épocas cambian mucho porque primero se permitía hablar en las partidas y ahora todo cambió", Amparo Jaramillo.