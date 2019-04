Rehabilitado de las drogas escribe poemas con el corazón

Julián García

LA PATRIA | CHINCHINÁ

La vida de Juan David Marín, rehabilitado de las drogas, es similar a la de cientos de personas que cayeron en ese oscuro mundo y tocaron fondo. Logró salir y hoy narra su historia.

A los 16 años empezó a consumir estupefacientes y a venderlos. Fue a parar a una correccional y terminó asistiendo dos veces por semana a la Asociación Mundos Hermanos de Chinchiná. Allí aprendió panadería, a tejer y algo de artesanías.

“Estuve allí 13 meses, me enseñaron a valorar la vida. Uno de pelado quiere hacer de todo. Antes de ingresar a las drogas era un chico muy juicioso como la mayoría de mi pueblo, pero me dejé llevar por los amigos y por la curiosidad de probarla y ahí me quedé”, dijo.

Aún menor lo sancionaron por vender marihuana en las calles de Manizales. “Hice hasta séptimo en Palestina y terminé el bachillerato en Mundos Hermanos. Me pudo más las ganas de hacer plata fácil. Este mundo es muy peligroso, se ve y se vive de todo”, anotó.

Dice que comenzó aspirando solución en Palestina. Lo veía como un escape por la muerte de un familiar. “Esa primera traba fue muy especial, no sabía oler el pegante. Terminé todo mareado y con náuseas”, contó. Luego consumió sustancias más fuertes, hasta que llegó al bazuco.

Segunda caída

Es delgado, de 23 años. Contó que el amor que sintió por una mujer lo llevó al abismo. “Perdí el impulso, no le veía sentido a nada. Solo quería conseguir dinero fácil para tomar y consumir marihuana y pepas. Ella abortó y me entregué más al vicio. Me iba muy bien vendiendo estupefacientes, en una semana me podía hacer hasta cinco millones de pesos, esa plata es maldita y como llega se va”.

A los 20 años lo capturaron con 308 gramos de base de coca cuando iba a Palestina, su pueblo natal. Llegó a la cárcel La Blanca de Manizales con una condena de 26 meses, que terminó de pagar en Aguadas (Caldas).

Entre rejas hacía poemas para desahogar el encierro, las tristezas y el llanto y espantar las ganas de suicidarse. “Llegó un momento que encontré refugio en el lápiz y el cuaderno, mis amigos inseparables. Trabajaba en la carpintería y tenía acceso fácil a estos elementos. En una ocasión estaba en la enfermería y me rebelé porque no me querían dar un cuaderno, al final me los tuvieron que llevar”, recordó.

En medio de los barrotes y las paredes lúgubres y frías de la prisión compuso 62 poemas, marcados por la nostalgia, el sufrimiento y la melancolía. Los recita a pulmón en su casa de la periferia de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), donde vive con su mamá.

“En los próximos días saco un libro de poemas. En la cárcel me tomaron como ejemplo, he dictado conferencias en la Universidad de Caldas y a particulares. Algunos lloran cuando oyen mi historia. Esa es la vida, hoy se tiene y mañana no. Vea hoy no tengo con que comprar ni un huevo para el almuerzo, pero ahí voy”, anotó.

Poema de Juan David

Un grito es un lamento, un gemido,

es un alarido cuyo origen está en el fondo de mi alma.

Suelo oírlo en las noches largas y tenues…

Ayudando a jóvenes

La Asociación Mundos Hermanos, ubicada en el barrio La Nubia de Chinchiná, desde hace 24 años atiende a la población vulnerable de este pueblo. Tiene sedes en Manizales y Pereira.

Ayuda a niñas niños y adolescentes en atención integral, proceso de restablecimiento de derechos, responsabilidad penal para adolescentes y atención a la comunidad. Nació de la mano de Diana Patricia González, su directora.

En Chinchiná manejan las modalidades de restablecimiento del derecho, internado de vulneración de mujeres y libertad vigilada y asistida del Sistema de Responsabilidad Penal.

“Atendemos a unas 200 personas, les ofertamos cursos de artesanía panadería, manicura, pedicura, articulados con el Sena. En Manizales está el Internado para la vida independiente y el Hogar tutor. En Pereira queda la Casa Hogar, el Internado vida en calle, los Hogares sustitutos y el programa de Preparación para la vida independiente”, contó Lucy Janeth Molina, coordinadora de la sede de Mundos Hermanos de Chinchiná.