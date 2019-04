Paso a Lisboa tiene restricción, pero nadie la respeta

JUAN CARLOS LAYTON

"Pero qué hacemos pues, aquí está pegado el decreto que salió el sábado, pero ellos son tercos, uno se desgasta explicándoles que los vehículos con peso superior a 15 toneladas no pueden pasar y su respuesta es que si ellos no pasan lo harán otros".

La queja la hace un representante de la caseta de peajes en el sector de la Quiebra de Vélez, para referirse a la restricción que salió el sábado y en la que se prohíbe el paso a vehículos con pesos superiores a 15 toneladas y dobletroques, debido al derrumbe que se presentó hacia el sector de Lisboa, ante las intensas lluvias del fin de semana.

Aumentaron los daños

El lunes el deslizamiento aumentó, y se llevó otra parte de la banca y el muro de contención, con lo que se afectó la mitad de la carretera. Sin embargo, las volquetas siguen bajando hacia San Gabriel y el Faro para traer material del río (arena, piedras y balasto). LA PATRIA constató este hecho.

Los conductores insisten en que no saben nada de ningún decreto. "Nuestra tarea es llevar material del sector del Faro, donde traemos afirmado y siempre hemos pasado por acá. No me han dado orden de no hacerlo. Yo paso unas tres o cuatro veces al día y el paso es normal. Claro que si frenan este acceso, es obvio que nos tocará un trayecto mucho más largo. La otra opción por el kilómetro 41", asegura José Albeiro Gil, volquetero.

"Pero eso es muestra de que a nadie le importa", asegura Ana Irene Florez, habitante de la vivienda número 16 que está al borde la carretera afectada, al lado derecho, bajando hacia Lisboa.

"Mire, así empezó el problema. Una mañana amaneció con un pequeño agrietamiento y vinieron y le echaron afirmado. Luego empezó a dañarse más y al otro día se fue todo esto, aunque el muro seguía ahí, con el peso de las volquetas se llevó todo, muro y afirmado", explica Ana Irene, mientras muestra el registro gráfico que hizo con su celular.

De tiempo atrás

Alonso Muñoz Cuervo, habitante del caserío Piedra Azul, asegura que el problema se incrementó ante el daño de la tubería del alcantarillado que se reventó en la parte alta, por lo que el agua comenzó a inundar el terreno.

"Mire que por esta parte baja del alcantarillado no pasa agua, y mire allí en la parte alta como suena el agua. Eso demuestra que la tubería ha generado el hundimiento", asegura Muñoz, mientras muestra los nuevos agrietamientos que se ven al borde de la carretera y que amenazan con llevarse la banca restante de la carretera.

La razón se la da Luis Alfonso Aguirre Rivera, vecino del sector. "El problema es que desde hace muchos años hemos advertido sobre este problema, pero todos se tiran la pelota y supuestamente a nadie le corresponde".

Recuerdan que Aguas de Manizales visitó el sitió, pero dijeron que no prestan el servicio de alcantarillado en ese lugar. "Nosotros pagamos factura de Aguas y el servicio de acueducto, entonces si utilizo el agua que ellos me suministran y después tiro el agua, deben tener por dónde evacuar esas aguas que utilizo ¿o no?", se pregunta don Alonso Muñoz.

Hernán Pérez, quien vive en el sector de San Gabriel, también se queja. "Es un problema gravísimo, y los volqueteros parece que entendieron lo contrario. Para ajustar hay un mal mantenimiento de la vía y por eso se mantiene tapada".

Mientras esperan una solución, tanto Ana Irene como el resto de vecinos se dedican a mirar una y otra vez el roto que dejó el deslizamiento, con el temor de que el problema sea mayor ante el paso continuo de volquetas por el sector.

Luis Alberto Giraldo, secretario de Infraestructura departamental

Es un decreto departamental que se tiene que hacer cumplir, se le pidió a la Secretaría de Gobierno que hable con la Policía de Carreteras y determinen si es necesario impartir multas. Frente a la obra, parece que nos tocará construir un muro de gaviones de unos 20 metros de largo por 5 de alto. Los mismos perjudicados, dueños de las canteras y ventas de material de río, propusieron ayudarnos entregando materiales. Aún no sabemos el costo de la inversión.

Carlos Alberto Piedrahíta

Ya le pasé el requerimiento a la Policía Metropolitana con el fin de que empiecen a tomar las medidas necesarias y se haga la retención de vehículos pesados por esta zona.

Alejandro Estrada, gerente de Aguas de Manizales

Nosotros fuimos a visitar el sitio, pero confirmamos que no se trata de agua proveniente del acueducto sino de aguas lluvias que se recogen debido a las intensas lluvias, pero no prestamos en ese sector el servicio de alcantarillado, la infraestructura no es de Aguas de Manizales, no sabemos quién hizo las obras de filtración para esa ladera.

El peso

* Se estima que una volqueta sin carga pesa entre 8 y 15 toneladas.

* En promedio cargan unos 16 metros cúbicos de tierra, que pesa unas 25 toneladas.