JULIÁN GARCÍA

LA PATRIA | PALESTINA

Los profesores del Colegio Rural Cartagena, en la vereda del mismo nombre, de Palestina, tuvieron que licenciar el mes pasado a sus estudiantes en varias ocasiones debido a la falta de agua. “Dimos las clases por horas, el agua a veces llega muy turbia y no es consumible”, dijeron.

Unas cinco mil personas, de siete veredas de Palestina y dos de Chinchiná, estuvieron sin servicio de agua por espacio de mes y medio debido a la ruptura en un tubo de asbesto cemento de 10 pulgadas, que pasa por la finca El Edén en la vereda San Andrés -limites con Chinchiná (Caldas) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda)-. La entidad que presta el servicio es la Fundación Ecológica Cafetera, y la tubería pasa por predios de un privado.

Hasta la tarde de ayer no había llegado el agua a fincas de las veredas Los Lobos y El Reposo -Palestina-, mientras que las veredas La Plata, Cartagena, Las Palomas y circundantes -de este mismo municipio-, sí tenían suministro, en este grupo hay cerca de 900 personas.

Fotos | Julián García | LA PATRIA

Rubiel Rodríguez, poblador de la vereda La Plata, se abasteció de agua lluvia para atender su restaurante de comidas típicas.

No soy el malo

Miguel Samudio, secretario de Planeación de Palestina, dijo que de la Fundación Ecológica Cafetera informaron que un derrumbe había dañado las redes. “Estuvieron un tiempo prestando el servicio con otra red. El viernes hay una mesa de trabajo con ellos”.

El propietario de El Edén pidió no revelar su nombre. “Me quieren hacer ver como el malo del paseo, el que tiene la culpa del daño, y no es así. El 19 de marzo hubo un derrumbe y se reventó el tubo, llevaba unos 35 años de instalado. Los de la Fundación Ecológica pretenden entrar a la finca y empatar la tubería, pero no me dicen quién me va a responder por los daños en los cultivos, hay unas zanjas muy profundas ocasionadas por el problema. Otro lote de la finca se hundió hace unos años por las mismas circunstancias”, añadió.

Según el dueño, la tubería afectada es de unos seis metros y está a 70 centímetros de profundidad. “Mandamos un comunicado a la Fundación para que nos informara el plan de contingencia, gestión de riesgo y protocolos de mantenimiento, pero no ha entregado nada. Nos reunimos en Palestina con la Fundación, me dijeron que mandara un acta, la envié y la devolvieron a los 15 días”, agregó.

María Marcial, de la comunidad indígena Ambacheque -vereda La Plata, Palestina-, recoge agua limpia en un tanque por si se vuelve a ir la del acueducto.

Agua turbia

La mañana del lunes comenzó a llegar el agua al Colegio Cartagena y a algunas fincas de las veredas La Plata y Cartagena. Rubiel Rodríguez, habitante de La Plata, hablará del problema del agua en el Concejo de Palestina. “Llega con larvas y bacterias, continuamente está fallando”.

Las veredas afectadas son La Plata, Cartagena, Las Palomas, El Reposo, La Ermella, La Ermita y Los Alpes de Palestina, y El Rosario y Alto Curazao de Chinchiná.

A petición de la Alcaldía de Palestina, Bomberos surtió el líquido por dos semanas hasta el lunes en la mañana a puntos de las veredas La Plata, El Higuerón, El Reposo, Las Palomas y La Ermella.

Un habitante de El Reposo, que se surte de Campoalegrito donde está la bocatoma de la Fundación, reconoció que esta agua no es potable. “Antes se usaba para beneficiar el café, luego fue aprovechada para labores domésticas. Cuando llueve mucho por el sector de San Andrés llega el agua muy pantanosa, por lo que toca ponerla a asentar para consumirla. A veces viene con poca presión o la ponen por ratos”.

Habitantes de Los Lobos cargaron agua desde un nacimiento a cinco minutos a pie de la vereda, mientras los de la comunidad indígena Ambacheque -vereda La Plata- tuvieron que caminar por espacio de una hora hasta una quebrada. “La ropa la lavábamos allá, cargábamos los porrones al hombro”, contó la indígena María Marcial.

Jairo Cano, caficultor de la finca Andalucía, expresó que se han visto obligados a vender el café en cereza, no tienen agua para hacer el beneficio. Propietarios de condominios y fincas de recreo no pudieron alquilarlos al público en Semana Santa .

Desde la Gobernación

Carlos Alberto Piedrahíta, secretario de Gobierno de Caldas y exalcalde de Palestina, con familia en zona rural de este municipio, expuso la necesidad de potabilizar esa agua. “Los dineros están en el Plan Departamental de Aguas y los diseños van en fase tres. El lío está en pedirle el aval al Comité Departamental de Cafeteros de Caldas para lograr esa potabilización. El gran perjudicado es la comunidad, porque hay una discusión entre dos privados. La Gobernación puede ser un mediador, y mirar a futuro para que los terrenos por donde pasa la tubería sean más estables. La planta de potabilización cuesta unos $1.500 millones, a precios del 2015”, añadió el funcionario. Los habitantes siguen esperando soluciones concretas para una necesidad básica como es el agua.

Dato

$50 mil bimensuales pagan por el suministro de agua en estas veredas.

Responde la Fundación

Mauricio Herrera, director de la Fundación Ecológica Cafetera, aseguró que desde la semana pasada están rehabilitado el sistema y reconoció que tuvieron días muy críticos en los que no hubo agua para por lo menos 500 familias.

Explicó que tienen el abasto Campoalegre, que transporta agua de uso agrícola y pecuario, no para consumo humano. “Por eso no es un acueducto, pero como no hay uno por la zona la gente usa esa agua. Tenemos un programa de potabilización tratando de llegar a cada casa”.

Agregó que el abasto Campoalegre tiene cuatro bocatomas: Campoalegrito y Santa Bárbara (de Santa Rosa de Cabal), y Sorrento y La Pradera (en Chinchiná). Campoalegrito aporta cerca del 20%, que fue la que se dañó hace unos dos meses y no la han podido integrar a la red.

“Hubo un derrumbe adelante de la bocatoma que rompió la tubería y quedó por fuera el suministro, dejando las otras tres funcionando, pero no tienen el agua suficiente para el abasto y se va cargando la tubería de aire, se forman unas burbujas e impide que el agua pase. Para evacuarlas hay que romper la tubería, instalar unas válvulas y airearla. Esto ocasionó que la semana pasada tuviéramos agua suficiente hasta Alto de la Paz, pero de ahí hacia adelante se quedó medio Palestina sin agua.

“Empezamos los trabajos, dábamos agua por la mañana, y por la noche se iba, porque volvía a entrar aire. Al otro día sacábamos el aire y se repetía el proceso. Pero en términos generales, desde el domingo estamos con un suministro normal. Nos faltaba la vereda Los Lobos y el lunes se les pudo suministrar agua en la tarde”.

Sobre el daño del tubo en la finca El Edén, Herrera dijo que ha sido un tema complejo porque el propietario hizo unos requerimientos como contraprestación, que jurídicamente la Fundación no los puede entregar inmediatamente. Por ello hicieron otra acta en la que le proponen al propietario que los deje conectar el agua. “La Fundación hace lo necesario en la finca para ese proceso, si el dueño quiere se destapa toda la tubería para establecer que no tenga fugas, y el puede seguir con sus pretensiones contra la Fundación. Lo que necesitamos es que nos deje conectar porque son muchas las personas perjudicadas”.

Con los afectados

Luz Eunice López

Llevo un mes sin agua, me toca cargarla en un carro para poder hacer arepas para vender.

Luis Alfonso López

A veces ponen el agua por horas y no alcanza, voy hasta La Ermita para poder abastecerme.

Carlos Albeiro Valencia

Nos ha tocado cargar agua desde hace dos meses, Bomberos nos surtió todo este tiempo.

Edilsa Londoño

A ratos viene el agua, hay veces que se va hasta 15 días y llega muy sucia.