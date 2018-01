Marulanda, a mostrar resultados

Ricardo Patiño

El alcalde de Marulanda, Nicolás de Jesús Giraldo, saca pecho de sus dos años de gobierno. Asegura que en el 2018 se verán los resultados de las gestiones ante el gobierno departamental y nacional.

Eso esperan algunos habitantes de este municipio del norte de Caldas, pues aún no ven la mano en el pueblo. "Va para atrás. Acá no hay empleo y la Alcaldía hace poco por mejorar las condiciones de los más necesitados. El progreso no se ve por ningún lado y el comercio ha disminuido por la poca gente que hay", dice una habitante, que vive en la localidad hace 50 años.

Marulanda se caracteriza por su tranquilidad, a pesar de los dos homicidios este año. Eso resalta una pensilvanense, que llegó a la población hace 51 años. Sin embargo, se pregunta cuál es la gestión de los alcaldes cuando en cada gobierno prometen pavimentar las vías, especialmente hacia el corregimiento de San Félix (Salamina).

"Solo se ve buena gente en fiestas, de resto el pueblo es solo y esto no ayuda al progreso. Se necesitan proyectos para atraer el turismo y cambiarle la cara al municipio", dice la señora, que pidió reserva de su nombre.

Otro crítico del alcalde es el líder y representante de la colonia de Bogotá Juan David Grajales. Para él esta administración se ha quedado corta en gestión y en aprovechar más el turismo. "Ha sido una Alcaldía pasiva. No pasa el año. Se debe centrar en conseguir recursos para realizar obras y generar oportunidades laborales. También es hora de diseñar una ruta turística para vender mejor el municipio. Marulanda necesita que su gente regrese y para eso tiene muchas fortalezas como las ovejas", insistió Grajales.

Paula Ramírez Piedrahíta, de la colonia de Manizales, tampoco califica bien esta administración por la poca gestión. "Se ve poco progreso en el pueblo. No hay en qué trabajar y eso no ayuda a las familias necesitadas. Hay que buscar más oportunidades para que la gente no se vaya", comentó la exconcejal.

Se defiende

Nicolás de Jesús Giraldo llegó a la Alcaldía de Marulanda con el aval del Centro Democrático. Obtuvo 1.076 votos, que representa el 62,34%. Con este porcentaje superó a Ruth Elena Osorio Tovar, quien logró el 37,07%, 640 votos.

Giraldo fue concejal 13 años y estuvo como alcalde encargado un año tras el asesinato de Rigoberto Castaño. La gente le reconoce su experiencia, pero considera que se nota poco en beneficios para el pueblo.

El presupuesto para el municipio en el 2018 será de $3 mil 200 millones. Será el año para mostrar las ejecuciones y cumplirle a la comunidad con las obras y proyectos, según el funcionario.

Uno de ellos está en marcha y es el Centro Día, que beneficia a 170 adultos mayores de Marulanda y el corregimiento de Montebonito. A los abuelos se les brinda alimentación balanceada, recreación, talleres de manualidades y agricultura. La inversión es de $274 millones hasta mayo, pero se espera hacer una prórroga del contrato.

"Marulanda es un municipio de gestión. Los recursos son limitados, pero le cumplimos a todos los sectores. Vamos bien en las metas del Plan de Desarrollo y en el informe de gestión del gobernador Guido Echeverri nos garantizaron $19 mil millones para ejecutar este año", resaltó el mandatario.

Estos recursos provienen de Corpocaldas, regalías y la Gobernación, entre otros, y se garantizan inversiones en el mejoramiento de viviendas ($750 millones), puentes peatonales y vehiculares ($750 millones) y la pavimentación de placas huella en Montebonito, entre otras.

"Comprendo la preocupación de la gente por la falta de empleo, pero no es fácil conseguir mano de obra. Sin embargo, en los trabajos que vienen vamos a darle prioridad a los habitantes del municipio", enfatizó Giraldo.

Sobre la pavimentación de las vías, el alcalde indicó que se utilizarán $7 mil millones para cubrir el tramo entre el Páramo- Tres Jotas y La Esperanza, sin dejar de lado los $24 mil millones que invertirá la Alcaldía de Salamina en la vía hacia su corregimiento.

"La gente debe saber que el 40% del presupuesto se va para salud. Logramos nivelar la prestación del servicio en el hospital por su déficit financiero con recursos que le inyectó la gobernación. También hay que resaltar la gestión que se hizo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para garantizar el servicio de wifi gratis", agregó Giraldo.

Marulanda, que brilla por sus paisajes y el calor de sus moradores, espera progresar con el paso de los días. Sus habitantes anhelan que tantas promesas se hagan realidad.

¿Cómo ven la gestión de la Alcaldía?

* Henry Arredondo, concejal del partido de la U, línea lizcanista

Falta gestión. Las obras no se ven, el desempleo es mucho y ni qué decir de la pobreza. Hay que jalonar recursos para darle prioridad a los temas sociales y al turismo.

* Jorge Tabares, concejal partido del la U, línea de Penagos

No le ha ido bien al alcalde porque no tiene un grupo de trabajo que lo asesore bien. Han tenido una buena intención, pero esto pasa por ser proactivos. No le han salido las cosas.

* Héctor Ariel Quintero, concejal del Centro Democrático

Vienen proyectos buenos como lo son la pavimentación de vías y placas huellas para las veredas. Esta es una administración buena y seguro se verán los resultados para el 2018.