Las disculpas del personero de Aguadas, por amenazantes declaraciones contra líder social

El personero de Aguadas, Carlos Arturo Arango Ríos, salió a ofrecer disculpas públicamente ayer en el Concejo de ese municipio por la forma como se refirió a un líder de las víctimas el pasado viernes.

Él y su padre, Carlos Eduardo Arango Villa, protagonizaron un escándalo que alcanzó a ser nacional por audios de conversaciones telefónicas que se volvieron públicos por redes sociales, y en los que ambos se refirieron de forma amenazante al líder Jesús Mario Corrales, de la fundación Nuevo Amanecer, quien en un evento de ese día criticó el actuar del personero, por trabajar poco por las cerca de 2 mil 700 víctimas de Aguadas (ver recuadro Los Audios).

El lunes, el papá del personero habló con LA PATRIA y admitió que se equivocó. Le pidió perdón a Corrales y aseguró que no tiene ninguna intención violenta con él, que todo fue por la forma como se refirió a su hijo. Durante toda la semana este medio llamó al personero, pero no respondió las llamadas a su celular para conocer su posición.

El funcionario acudió ayer a una sesión del Concejo, al que le solicitó espacio para entregar un informe. La sesión fue transmitida por el canal Teleaguadas, del que tomamos la información.

Que explique

El personero dijo que quería pedir disculpas por la forma en que se presentaron los hechos y la manera en que se refirió, que no es la debida. “Pero es una ira, son palabras en un momento de inconsciencia que anteceden a un hecho injusto, temerario, pero que no debe trascender. La situación no compromete a las víctimas del municipio, se presenta frente a una persona, independiente de su calidad. Seguiremos trabajando con las víctimas como lo hemos hecho”.

A renglón seguido entregó el informe a los 13 concejales, en el que destacó que desde el 2016, cuando entró a ocupar el cargo, ha promovido el trabajo por las víctimas como se lo indica la Ley 1448 del 2011 para su atención integral. “El hecho de ausentarme un sábado por temas de estudio no hace que no estemos cumpliendo”, expresó.

Los concejales lo felicitaron por el informe, y otros sí le preguntaron por el tema. “Queremos que explique una cosa muy grave, y es que dijo que usted andaba con bandidos”.

Habla de amenazas

El personero afirmó: “Vengo de un tema de salud delicado, aún estoy convaleciente. Mucho de este tema fue emocional por mi desestabilización física, frente al tema malintencionado de quienes solo tienen un fin, y es acabar con la honra de una persona. Yo no ando con bandidos. Estoy amenazado, tengo medidas de seguridad aún en estudio, no por lo que estamos dejando de hacer sino por lo que estamos haciendo; y lejos no está la situación de ese líder. Ambos somos víctimas de este conflicto. No ando con bandidos y eso se tendrá que explicar a la autoridad competente”.

Agregó que no estuvo ausente de su cargo tres semanas, como lo dijeron, sino seis días y por incapacidad, y además hizo un llamado a los periodistas del país: “Todas las revistas y los medios del país están hablando de mí, y ninguno me ha dado la oportunidad de salir, me han violado los derechos como ciudadano”.

Los concejales terminaron de escucharlo, le agradecieron la explicación pública y le desearon buena suerte con el caso.

Los audios

El personero Arango Ríos, notablemente afectado, dijo que iba a denunciar al líder social por decir lo que no era cierto en un evento de víctimas. Agregó que "se iban a ir a las malas todos en esto".

"¿Cómo así que llevo tres semanas fuera de la oficina?, llevo dos semanas fuera, infartado en cuatro clínicas. ¿Por qué no pregunta si estoy muerto o vivo?".

Después de decir que es educado y de universidad, mencionó: "No necesitamos un fantoche que anda con dos escoltas. Yo ando con cuatro bandidos en Aguadas, malos".